Un hombre murió en Córdoba al chocar con su automóvil contra un camión estacionado

Un hombre murió en un accidente de tránsito en Avenida Sabattini al 5300, en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Córdoba, tras chocar en un Fiat Siena contra un camión estacionado.

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Un hombre mayor de edad murió en un accidente de tránsito en la madrugada de este sábado, luego de que el vehículo en el que circulaba impactara contra un camión estacionado en Avenida Sabattini al 5300, en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Córdoba.

El siniestro se produjo alrededor de las 05:30. Personal de la Policía de Córdoba y de un servicio de emergencias llegaron hasta el lugar y constataron momentos después el fallecimiento de la víctima. La persona se movilizaba a bordo de un auto Fiat Siena cuando, por razones que todavía se investigan, el vehículo colisionó contra un camión Mercedes-Benz que permanecía estacionado sobre la calzada.

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Al volante del rodado de mayor porte se encontraba un hombre de 33 años, quien quedó involucrado en el hecho como parte de las circunstancias que las autoridades buscan esclarecer. Las causas del choque aún son materia de investigación, sin que hasta el momento se hayan determinado las condiciones exactas en que ocurrió el impacto.

Un hombre murió tras ser atropellado por un auto en el carril rápido de una avenida en Córdoba

En otro siniestro ocurrido en Córdoba, un hombre de unos 50 años murió el pasado 29 de agosto, tras ser embestido por un Fiat Palio Weekend en el carril rápido de la avenida Circunvalación en la capital provincial, un hombre de aproximadamente 50 años falleció. La Justicia investiga el episodio, ocurrido cerca del kilómetro dos del anillo interno, próximo al barrio Los Gigantes, con el objetivo de establecer las circunstancias del impacto.

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Otro hombre murió atropellado por un Fiat Palio Weekend en el carril rápido de la avenida Circunvalación de Córdoba, cerca del kilómetro dos del anillo interno. (Policía de Córdoba)

El hecho tuvo lugar después de las 20:00. Fue necesario organizar un operativo de señalización y desvío de tránsito en un tramo de la avenida, donde participó la Policía y recibió asistencia de Caminos de las Sierras, realizando las pericias pertinentes en la zona.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que, al momento del accidente, la persona fallecida caminaba por la calzada cuando el automóvil lo impactó. El conductor implicado tiene 47 años.

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Tras el choque, un servicio de emergencias se presentó en el sitio y confirmó el deceso del peatón. Se registraron lesiones graves, principalmente traumatismos en tórax y cráneo, según el informe preliminar. Las autoridades, de acuerdo con la primera reconstrucción, afirmaron que la víctima se encontraba sobre la calzada al ser impactada por el automóvil.

En torno a los hechos, un conductor que circulaba por la Circunvalación declaró que observó pasar el vehículo implicado instantes antes de la colisión. Al medio El Doce TV relató: “Pasó un auto blanco a una velocidad que me parece que era mucho más de la permitida y, de repente, hubo una explosión de este auto que nos pasó como loco”.

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El testigo agregó que la víctima fue lanzada desde el carril rápido hacia el lento, y terminó delante de su propio automóvil. “Salió volando una persona y cayó enfrente de mi auto. Casi lo piso, alcancé a frenar”, recordó.