Pánico en El Palomar: delincuentes balearon al padre de una alumna frente a una escuela

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La localidad bonaerense de El Palomar amaneció este jueves en medio de un violento episodio ocurrido frente al reconocido Colegio Emaus, donde tres delincuentes balearon al padre de una alumna en un intento por robarle la camioneta en la que circulaban.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió cerca de las 7:15 sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, cuando la víctima dejaba a su hija en el jardín de infantes de la institución.

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En ese contexto, la víctima habría observado que tres sospechosos intentaban cometer un ilícito y se identificó como personal policial. Su voz de alto originó un enfrentamiento armado en el lugar que terminó con el padre herido de bala en la zona del abdomen.

Tras la llegada de una ambulancia del SAME, el hombre, un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, fue trasladado de urgencia al hospital Posadas.

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“A las 7:25 llevo a mi nene al colegio porque 7:40 tocan el timbre de entrada. Cuando estoy dando la vuelta, los papás estaban cortando la calle y me tuve que bajar una cuadra y media antes del colegio. Pregunté qué había pasado y me dijeron que le habían pegado un balazo a un papá, un comisario retirado”, contó Claudio, el padre de un alumno del establecimiento educativo, en diálogo con el programa “Desayuno Americano” (América).

La imagen que subió Claudio, testigo del hecho, para informar sobre lo ocurrido en un grupo de vecinos de El Palomar en la red social Facebook.

Por su parte, otra madre que vivió en primera persona el ataque de los delincuentes contó que todo ocurrió cuando ella llegaba al colegio para dejar a su hijo.

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“Nosotros llegábamos y frenaron dos autos, empezaron a bajar personas y a apuntarle a todos los autos que estaban estacionados. Y ahí empezaron los disparos”, recordó en diálogo con el canal de noticias TN.

Y en esa línea, completó: “Los ladrones se subieron a los autos y salieron. Eran dos autos, uno que frenó más adelante y una camioneta que se detuvo a la altura de mi auto. Y apenas abrieron la puerta me apuntaron por la ventanilla, y enseguida comenzó el tiroteo”.

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Respecto al padre que resultó baleado, la mujer recordó que él fue quien intentó amedrentar a los delincuentes tras identificarse como miembro de la fuerza policial. “En un momento yo escucho tiros, baja este señor y empieza a correr a los delincuentes. Los ladrones se suben a los autos y salen rapido, y en ese momento el padre cae en la calle con la herida en el abdomen”, explicó.

Consultada por la versión que indica que el hombre llegó a herir a dos de los asaltantes, la madre señaló que ella no vio nada, pero otros testigos aseguraron que dijo que llegó a dispararle a dos ladrones. “Estaba consciente y pidió que le avisen a la mamá de la nena”, concluyó.

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