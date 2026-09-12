Cómo está la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana en la Tabla Anual a la espera de Atlético Tucumán-River Plate

Faltan ocho jornadas para conocer a los clasificados a la Copa Libertadores y la Sudamericana (Créditos: EFE/ Nathalia Aguilar POOL)

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River Plate juega este sábado ante Atlético Tucumán en un duelo clave para afirmarse en la clasificación a las copas internacionales del próximo año. Tras las victorias de Boca Juniors, Estudiantes e Independiente Rivadavia, el equipo de Leonardo Ponzio se posiciona en puestos de Sudamericana 2027 y no tiene margen de error en su visita al Jardín de la República.

Cabe remarcar que de acuerdo con el esquema de clasificación vigente, a la Copa Libertadores 2027 accederán los campeones del Torneo Apertura (Belgrano) y Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros equipos de la Tabla Anual, posiciones que seguirán ocupando Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez hasta el final de la novena fecha del Torneo Clausura porque ninguno puede alcanzarlos.

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En cuanto a la Copa Sudamericana, el certamen reparte cupos entre el cuarto y el noveno lugar de la general, posiciones que ocupan Boca Juniors, Estudiantes, Gimnasia La Plata, Rosario Central, River e Independiente. Belgrano está noveno, pero ya está clasificado a la Libertadores y cede su plaza al Rojo (10°).

En la zona baja de la tabla, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi continúan entre los conjuntos más comprometidos con la posibilidad del descenso.

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

La agenda de la novena fecha

NEWELL’S 1–1 VÉLEZ

DEFENSA Y JUSTICIA 2-0 GIMNASIA DE MENDOZA

BOCA JUNIORS 3-1 CENTRAL CÓRDOBA

ESTUDIANTES 2-1 PLATENSE

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 4-3 ALDOSIVI

Sábado 12 de septiembre

17.30 Atlético Tucumán – River Plate

20.00 Talleres – Unión

Domingo 13 de septiembre

14.45 Sarmiento – Belgrano

14.45 Tigre – Rosario Central

17.00 Argentinos – Gimnasia La Plata

19.15 Independiente – San Lorenzo

21.30 Huracán – Racing

Lunes 14 de septiembre

19.00 Deportivo Riestra – Lanús

19.00 Banfield – Barracas Central

21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)