Estados Unidos pide extremar precauciones a quienes viajen a un popular destino turístico por terrorismo, robos y otros delitos

Estados Unidos mantuvo a Italia en el nivel 2 de alerta de viaje y recomendó extremar precauciones por riesgo de terrorismo y delitos menores. (REUTERS/Eloisa Lopez)

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El Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Italia en el nivel 2 de su sistema de alertas de viaje y recomendó a sus ciudadanos extremar precauciones por el riesgo de violencia terrorista y delitos menores. La actualización se emitió el 10 de septiembre de 2026 y afecta a quienes viajen o tengan previsto desplazarse al país europeo. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la clasificación no pide cancelar viajes, pero sí adoptar medidas adicionales de seguridad.

La advertencia oficial incluye riesgos vinculados con posibles ataques terroristas y con robos de oportunidad en lugares turísticos, trenes y otros medios de transporte público. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los delitos contra extranjeros suelen incluir sustracciones de bolsos, carterismo y robos en vehículos, por lo que aconseja vigilar las pertenencias y mantenerse atento al entorno.

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La recomendación coincide con dos investigaciones recientes de la Policía del Estado italiana contra adolescentes de 16 años en las provincias de Como y Bolonia. Los procedimientos incluyeron hallazgos de propaganda yihadista, contenidos extremistas y manuales sobre armas o explosivos. Según las comunicaciones de la Questura de Milán y la Questura de Verona, ambos casos permanecen bajo investigación judicial y las responsabilidades deberán ser determinadas por los tribunales.

¿Por qué Estados Unidos mantiene una alerta de viaje para Italia?

El aviso estadounidense señala que existe riesgo de violencia terrorista en Italia, incluidos ataques y otras actividades relacionadas con ese fenómeno. El texto no identifica una amenaza específica contra una ciudad, un aeropuerto, un monumento o un evento concreto. Tampoco comunica información sobre fechas, posibles objetivos o autores de eventuales atentados. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, se trata de una recomendación general para que los viajeros refuercen su atención durante la estadía.

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El sistema de advertencias de viaje de Estados Unidos tiene cuatro niveles. El nivel 1 pide adoptar precauciones normales; el nivel 2, ejercer mayor cautela; el nivel 3, reconsiderar el viaje, y el nivel 4, no viajar. La actualización para Italia conserva al país en el segundo escalón. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el nivel 2 implica que los ciudadanos pueden viajar, aunque deben evaluar los riesgos descritos y seguir las recomendaciones oficiales.

La guía indica que los estadounidenses deben consultar medios locales para conocer situaciones que afecten la seguridad, los servicios o el transporte. También aconseja tener flexibilidad ante posibles modificaciones de los planes de viaje. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los visitantes deben permanecer alerta en áreas turísticas y revisar la información institucional antes de iniciar el viaje y durante su permanencia en el país.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró que la alerta de viaje para Italia no pide cancelar viajes, sino reforzar las medidas de seguridad. (REUTERS/Manuel Silvestri)

¿Qué delitos advierte Estados Unidos para los turistas en Italia?

La alerta menciona de manera expresa la presencia de delitos menores en puntos de interés turístico y en el transporte público, incluidos los trenes. La advertencia no presenta cifras sobre cantidad de robos, ciudades con mayor incidencia ni comparación con años anteriores. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la principal preocupación son los delitos de oportunidad contra extranjeros.

El documento oficial enumera el robo de carteras, la sustracción de bolsos y los robos en automóviles entre los hechos que pueden afectar a los visitantes. La recomendación apunta a que los viajeros mantengan bajo control pasaportes, dinero, teléfonos y equipaje, sobre todo en estaciones, trenes, centros urbanos y lugares con presencia masiva de turistas. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el objetivo es reducir la exposición a situaciones de hurto o robo.

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La alerta no modifica las condiciones de ingreso a Italia ni establece nuevas exigencias de visado, documentación o registro para los estadounidenses. Tampoco incorpora restricciones de circulación dentro del territorio italiano. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la actualización se limita a recomendaciones de seguridad y a la descripción de factores que los viajeros deben tener en cuenta antes de organizar el desplazamiento.

¿Qué pasó con el adolescente detenido por terrorismo en Como?

La Policía del Estado italiana informó el 7 de agosto de 2026 que ejecutó una medida cautelar contra un adolescente de 16 años residente en la provincia de Como. El procedimiento se realizó en la provincia de Grosseto, donde el joven se encontraba de vacaciones con su familia. Según la Questura de Milán, el caso fue coordinado por la Fiscalía de Menores de Milán.

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El adolescente era investigado por presunta participación en una asociación con fines de terrorismo internacional, además de propaganda e instigación a delinquir por motivos de discriminación racial, étnica y religiosa. La investigación comenzó tras una señal de la Agencia de Información y Seguridad Interior de Italia, conocida como AISI, sobre la actividad de un usuario en una plataforma de mensajería. De acuerdo con la Questura de Milán, los investigadores atribuyeron al menor varios perfiles que difundían contenidos yihadistas y favorables al Estado Islámico.

Durante registros personales y digitales, los agentes localizaron materiales de propaganda asociados con el Estado Islámico, contenidos supremacistas y elementos de propaganda neonazi. La Policía indicó además que encontró un video en ruso con instrucciones para fabricar un artefacto explosivo improvisado con materiales de fácil acceso. Según la Questura de Milán, la medida fue solicitada en la etapa de investigación y el expediente continúa bajo control de la justicia de menores.

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La información oficial no afirma que el adolescente hubiera preparado un ataque ni vincula el caso con objetivos turísticos o con ciudadanos extranjeros. Tampoco relaciona el procedimiento con la actualización de la alerta de viaje estadounidense. De acuerdo con la Questura de Milán, la investigación se centró en la actividad digital atribuida al joven, su presunta difusión de propaganda y los archivos encontrados durante las pesquisas.

La alerta de viaje para Italia advierte sobre robos de oportunidad, carterismo y sustracción de bolsos en zonas turísticas, trenes y transporte público. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

¿Qué material halló la Policía en el caso del adolescente de Bolonia?

Un segundo expediente involucra a un adolescente de 16 años residente en la provincia de Bolonia, arrestado el 17 de junio de 2026. La investigación estuvo a cargo de la Digos de Verona, con apoyo de la Digos de Bolonia y coordinación de la Dirección Central de Policía de Prevención. Según la Questura de Verona, la Fiscalía de Menores de Bolonia autorizó registros personales, domiciliarios e informáticos.

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La pesquisa se inició en el otoño de 2025, cuando las autoridades seguían canales digitales asociados con corrientes supremacistas. Los agentes hallaron en el domicilio hojas con dibujos, símbolos y emblemas vinculados con esa ideología, además de un documento con indicaciones para fabricar un chaleco antibalas casero. De acuerdo con la Questura de Verona, la investigación identificó material de interés penal en dispositivos y soportes digitales del joven.

La Policía informó que en el teléfono del adolescente había propaganda supremacista y yihadista, manuales para fabricar armas artesanales, instrucciones para construir una pistola y textos sobre sustancias químicas agresivas. Entre los archivos figuraba además un manual para elaborar explosivos improvisados. Según la Questura de Verona, el joven fue arrestado y trasladado a un centro de primera acogida en Ancona.

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La autoridad judicial convalidó el arresto y dictó medidas por dos meses. El adolescente no puede utilizar dispositivos electrónicos, acceder a internet ni buscar, adquirir o conservar materiales relacionados con ideologías subversivas o terroristas. De acuerdo con la Questura de Verona, el expediente judicial sigue abierto y las actuaciones posteriores dependerán de la evaluación de los elementos reunidos por investigadores, fiscales y magistrados.

¿Qué deben hacer los estadounidenses que viajen a Italia?

La recomendación vigente para los viajeros de Estados Unidos es revisar la alerta oficial, seguir los anuncios de autoridades italianas y prestar atención a la información local. También deben considerar posibles cambios de itinerario si se producen alteraciones de seguridad o transporte. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, las precauciones deben reforzarse en puntos turísticos, trenes y espacios con gran circulación de personas.

Para quienes ya estén en Italia, el nivel 2 no implica una evacuación, una prohibición de circulación ni la suspensión de servicios consulares. El aviso mantiene la recomendación de ejercer mayor cautela ante riesgos de terrorismo y delitos de oportunidad. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los viajeros deberán seguir las actualizaciones institucionales mientras la alerta permanezca vigente.