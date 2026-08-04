Crimen y Justicia
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Grave denuncia contra un geriátrico en Córdoba: detuvieron a una mujer acusada de agredir a una anciana

La paciente, de 66 años, fue trasladada a un hospital con fractura de cráneo y múltiples lesiones. La Policía detectó graves irregularidades y clausuró el establecimiento, que no tenía habilitación

Una calle residencial con casas a los lados, árboles, postes de luz y de electricidad, tres vehículos estacionados y un cartel de calle "Bvda Eva Perón"
El alojamiento para adultos mayores está ubicado en Eva Perón al 300
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La Policía de Córdoba detuvo a la empleada de un geriátrico acusada de maltratar a una paciente de 66 años. El caso comenzó cuando la víctima, que vivía en un alojamiento para adultos mayores ubicado sobre calle Eva Perón al 300, en la ciudad de Bell Ville, ingresó a un hospital de la ciudad con heridas en distintas partes del cuerpo y una fractura en la zona del cráneo. Así, se dio inicio a una investigación que terminó con el lugar clausurado.

Durante su estadía en el nosocomio, la anciana fue entrevistada por las autoridades. Con la información recolectada, los agentes de la Departamental Unión junto al personal de la Municipal llevaron adelante allanamientos en el geriátrico. Durante la inspección, los uniformados encontraron a otros cinco adultos mayores, tres mujeres y dos hombres, que permanecían en el lugar.

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La revisión del inmueble reveló serias deficiencias en las condiciones de higiene, tanto del espacio físico como de los propios residentes. Además, descubrieron que el establecimiento funcionaba sin la habilitación correspondiente. En consecuencia, y por disposición de las autoridades, el geriátrico fue clausurado de manera inmediata.

Asimismo, la Policía detuvo a la empleada de 54 años, quien está acusada de la supuesta autoría del delito de lesiones graves contra la anciana herida. Según informó el medio local La Voz, la involucrada es enfermera profesional y trabajaba hace varios años en el alojamiento para adultos mayores.

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La aprehendida fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de 2° Turno de Bell Ville, a cargo de la fiscal Isabel Reyna. La causa continúa en curso para determinar qué ocurrió dentro del geriátrico.

El caso se conoce a días de que la Policía Bonaerense detuviera a Nicolás Gastón Cichero, un enfermero de 37 años de Mar del Plata que fue filmado agrediendo a dos personas mayores en el geriátrico “David”, ubicado en Deán Funes al 1700. La investigación se inició luego de que la encargada del establecimiento revisara las cámaras internas tras advertir lesiones sospechosas en las residentes.

Las grabaciones muestran al trabajador maltratando y acostando de manera brusca a una mujer en silla de ruedas mientras le gritaba frases como “ya es hora de que te mueras.¿Por qué no te morís, vieja hija de puta?”. En otro video, se observa cómo golpea con una cuchara a otra adulta mayor, provocándole un corte en el labio.

El fiscal Carlos María Russo, a cargo de la causa, imputó al enfermero por lesiones leves y dispuso que quede alojado en la Alcaldía Penitenciaria de Batán. Russo indicó que el detenido se negó a declarar y explicó que estos delitos podrían significar una pena de entre 3 y 16 años de prisión. Por otro lado, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires clausuró el geriátrico por irregularidades. La defensa del acusado anticipó que en los próximos días solicitará la excarcelación.

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