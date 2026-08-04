Las imágenes de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga: el recorrido que realizaron

Los videos de Facundo Moyano persiguiendo a su pareja Candela Arizaga en Belgrano

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Mientras Facundo Moyano permanece alojado en la Alcaidía Comunal 4 y la Policía de la Ciudad allana su departamento, se conocieron nuevos videos de cámaras de seguridad que permiten reconstruir con mayor precisión lo ocurrido durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano.

Hasta ahora, las imágenes que se difundieron mostraban a Candela Arizaga corriendo por la vía pública. Ahora se lo ve al dirigente sindical persiguiéndola a pie por varias cuadras antes de la intervención policial.

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Como se ve en la secuencia que encabeza esta nota, los registros comienzan luego de que ambos abandonaran el edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, donde habían pasado la noche. A partir de allí, distintas cámaras captan a la joven semidesnuda y descalza desplazándose por la vía pública en aparente estado de alteración, mientras Moyano corre detrás de ella.

Los videos permiten seguir el recorrido por la avenida Virrey Vértiz hasta la intersección con La Pampa, donde nuevas cámaras vuelven a registrar a ambos. En uno de los videos se observa a Arizaga correr detrás de un perro, mientras el ex diputado continúa varios metros detrás. Las imágenes no tienen audio y no muestran lo ocurrido previamente dentro del departamento.

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Facundo Moyano persiguiendo Candela Arizaga por la avenida

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, esos registros corresponden a los minutos previos al llamado al 911 que alertó sobre una mujer que corría semidesnuda por la vía pública. Personal de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME acudieron al lugar y asistieron a la joven, quien luego fue trasladada al Hospital Pirovano.

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