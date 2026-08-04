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La sugestiva frase de La Joaqui en su nuevo tema tras la separación de Luck Ra: “Yo solamente quería amor”

A días de confirmar el fin de la relación, la cantante se juntó con Callejero Fino para transformar el dolor en una canción

La cantante se volcó de lleno en su nueva canción y eligió a un amigo para trabajar codo a codo (Video: TikTok)

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La Joaqui decidió convertir el dolor de su ruptura con Luck Ra en música. Una vez que se hizo pública la separación, la cantante de RKT eligió atravesar el duelo hablando y expresándose a través de su arte, y el primer resultado concreto de ese proceso ya tiene imágenes: una nueva canción grabada junto a Callejero Fino, compañero de la escena e íntimo amigo, cuya letra sus seguidores no tardaron en leer como una serie de indirectas para su ex.

La Joaqui y Luck Ra habían sido una de las parejas más seguidas por el público. Durante el tiempo que duró el vínculo, compartieron shows, viajes y una exposición constante en redes sociales, donde cada foto y cada video quedaron registrados bajo la atención de sus seguidores. La ruptura llegó de manera sorpresiva y, desde entonces, la cantante no esquivó el tema: eligió hablarlo, procesarlo en público y volcarlo en canciones.

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Esa decisión de no guardarse nada tomó forma concreta en la colaboración con Callejero Fino. El vínculo entre ambos va más allá de lo profesional: son amigos cercanos dentro de una escena que los tiene como referentes, y esa confianza se tradujo en un proyecto que, según se desprende de los primeros fragmentos, no tiene intención de suavizar nada.

Muro de ladrillos, cartel verde "MAXIKIOSCO", toldo metálico corrugado, dos carteles negros con texto, cartel azul, poste de concreto, tanque de agua, vereda, pasto, cable
La locación que eligieron para grabar el nuevo videoclip
Mujer rubia con flequillo recibe maquillaje en los labios de una mano. Tiene perforación labial y tatuaje de telaraña. Otra mujer y persona con sombrero en segundo plano
La Joaqui compartió su primera canción tras la separación

El back de grabación apareció en las historias de Instagram de La Joaqui con fotos que anticipan el tono del video. La locación elegida fue un maxikiosco de barrio: fachada de ladrillo a la vista, carteles escritos a mano con los productos del local —cigarrillos, golosinas, helados, bebidas frías— y una estética alejada por completo de cualquier producción glamorosa. La elección no parece casual: el contraste entre esa ambientación de barrio y la letra que habla de mansiones y Louis Vuitton refuerza el mensaje de la canción.

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En una de las imágenes, la cantante de “Butakera” aparece en pleno proceso de caracterización: peluca rubia con flequillo recto, maquillaje cuidado con delineado marcado y labial nude, mientras un maquillador le termina de perfilar los labios. Los tatuajes en el cuello se ven con claridad en ese primer plano. La expresión es seria, concentrada, como quien sabe exactamente lo que está a punto de grabar.

Otra foto muestra una escena del rodaje al aire libre, con un cartel azul extendido detrás de los presentes que dice “Siempre siempre / Nunca nunca”. En el plano aparecen varios integrantes del equipo, y La Joaqui se distingue con la misma peluca rubia y un buzo blanco.

La última foto es una selfie de los dos artistas: la joven apoya la cabeza sobre el hombro de su colega, que sonríe a cámara con anteojos de marco dorado y una cadena gruesa a tono. El clima entre ambos es de complicidad y distensión total, en contraste con el peso emocional de la letra que acaban de grabar.

Una mujer rubia con flequillo, piercings faciales y maquillaje abraza a un hombre con gafas, piercings faciales, tatuajes y un gorro. Ambos sonríen
La Joqui y Callejero son amigos hace tiempo
Una mujer de pie, otras personas sentadas, un gran cartel azul con texto, un muro de piedra, árboles sin hojas y alambre de púas
La cantante grabó el video a pocos días de regresar de sus vacaciones

Más allá de estos detalles, la letra del tema fue lo que concentró toda la atención de sus seguidores desde el momento en que La Joaqui la compartió. La estrofa que le corresponde no deja margen para la ambigüedad: “No me llama la atención ni la mejor Mercedes ni la mansión. Quédate en tu palo, en Louis Vuitton. Yo solamente quería amor y era tu amor”. La referencia a los lujos, al estilo de vida y a la falta de amor como moneda de cambio fue leída de inmediato como un mensaje directo a Luck Ra.

Callejero Fino, por su parte, aportó su propia perspectiva al tema con una estrofa que suma otra capa de lectura: “Hoy te vi y me di cuenta que yo no te hago falta. Me hace sentir que soy yo quien está en falta”. Una frase que, en el contexto de la canción y de todo lo que La Joaqui viene atravesando, sus seguidores no dudaron en interpretar como parte del mismo relato.

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