Insólito: un diputado de Santa Fe compartió un video en sus redes manejando mientras usaba el teléfono y tomaba mate

Oscar Dolzani, representante en la legislatura provincial, subió las imágenes en sus redes sociales y fue fuertemente repudiado en los comentarios. “Dicen que el que pide disculpas y reconoce los errores es de valiente”, dijo en su descargo

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Un episodio insólito se vivió durante los últimos días en la provincia de Santa Fe después de que el diputado provincial Oscar Dolzani compartió un video en sus redes sociales donde se lo veía manejando mientras usaba el teléfono y tomaba mate.

Las imágenes las compartió el propio legislador en su cuenta de Instagram y rápidamente comenzó a recibir el repudio de sus seguidores que cuestionaron todas las infracciones de tránsito. Dolzani, de 32 años, es representante del departamento de San Javier en el Senado provincial y pertenece al bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe.

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El video, registrado por una persona que viajaba en el asiento del acompañante, muestra al legislador circulando de noche por una ruta santafesina mientras sostiene un mate en una mano y utiliza el teléfono celular con la otra, dejando el volante apenas sujeto con algunos dedos. En las imágenes también se lo observa sonriendo, cantando y cambiando la música del vehículo mientras conduce, con la mirada puesta en la pantalla del dispositivo.

Si bien en las imágenes no se observan otros vehículos en las inmediaciones, el uso del celular al volante constituye por sí solo una conducta riesgosa y contraria a las normas de tránsito vigentes, con independencia de las condiciones del tráfico en ese momento.

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El diputado de Santa Fe Oscar Dolzani se grabó manejando mientras usaba el celular y tomaba mate

Las críticas no tardaron en multiplicarse en la sección de comentarios de la publicación. “Manejando, leyendo el celular, con luz dentro del auto. Todo mal”, se leyó en uno de los primeros comentarios. Otro usuario dijo: “Un legislador conduciendo con una mano en el celular y el mate a la vez”, y reclamó que la Agencia Provincial de Seguridad Vial interviniera de oficio ante las infracciones registradas. Decenas de comentarios en la misma línea se sumaron en las horas siguientes, exponiendo cada una de las conductas que Dolzani exhibió en apenas unos segundos de grabación.

A casi una semana del hecho, y ante la presión de la viralización, el diputado publicó un nuevo video desde su vehículo detenido en el que reconoció su error y pidió disculpas. “Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. Dicen que el que pide disculpas y reconoce los errores es de valiente. Me creo en este momento muy valiente, porque la verdad que he hecho algo muy malo, que no se debe hacer”, afirmó en sus redes sociales.

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En el mismo descargo, el legislador intentó contextualizar la situación sin justificarla: “Más allá de que puedo explicar de mil formas que no venía nadie de frente o que no había otros vehículos, está mal, muy mal”, reconoció. Dolzani también se refirió a la velocidad con que se difundió el video original y expresó su deseo de que sus disculpas tuvieran el mismo alcance: “La mentira corre siete veces más rápido que la verdad. Espero que esta disculpa corra más rápido”. Al cierre de su mensaje, apeló a la condición humana para pedir comprensión: “Somos seres humanos y nos equivocamos”, señaló.

Al momento de la publicación de esta nota, el video original permanecía publicado en la cuenta de Instagram del diputado, sin que las autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial se hubieran pronunciado públicamente sobre el episodio ni anunciado medidas al respecto.

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Filmaron a un hombre mientras manejaba y jugaba a los jueguitos con el celular

Un video registrado a fines del año pasado en las calles de la Ciudad de Buenos Aires generó revuelo y repercusiones en redes sociales. Las imágenes, captadas por una cámara instalada en el casco de un motociclista, muestran el momento exacto en que este se aproximó al conductor de un vehículo detenido por un semáforo, quien utilizaba su celular mientras manejaba y llevaba a su hija como pasajera en el asiento trasero.

Además, el hombre que lo filmó le recriminó que llevaba a su hija como pasajera

El episodio se desató cuando el motociclista se percató de la situación e interpeló al hombre desde su moto: “No, flaco, dejá el celular, hermano. Estás pelotudeando con el celular, boludo”. En ese instante, se puede ver como el conductor del auto se distraía con el popular juego Candy Crush. Por eso, remató: “¿Qué hacés? Estás jugando a los jueguitos, boludo”.

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La reacción no tardó en llegar. Molesto, el automovilista replicó con exabruptos y hasta acercó peligrosamente el vehículo a la moto, en una maniobra que casi termina en incidente. “Imbécil”, respondió.

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La acción no frenó ahí. Todo continuó con un cruce verbal en el que el motociclista insistió en que el uso del celular al volante, sobre todo al estar acompañado por una menor, representaba un riesgo para todos los presentes. “Vas con tu hija y estás jugando a los jueguitos. ¿Por qué te enojas conmigo?”, reclamó. Y el hombre volvió a insultarlo: “Porque sos un imbécil”. La situación era riesgosa, no solo para los ocupantes del auto, sino para cualquier otro conductor.