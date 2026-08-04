República Dominicana suma 83 medallas, pero cae al sexto lugar en el medallero de Santo Domingo 2026

República Dominicana terminó quinta en el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 57 preseas. (Foto cortesía Comité Olímpico Dominicano)

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La delegación de República Dominicana ha dado de qué hablar en los Juegos Deportivos de Santo Domingo 2026, una cita que ha reunido a atletas de 37 países y que ha convertido a la capital caribeña en el epicentro del deporte regional. Aunque el equipo dominicano perdió recientemente el privilegiado lugar dentro del top cinco del medallero general, su desempeño mantiene el interés de los aficionados y pone de relieve el avance del deporte local en una competencia marcada por el alto nivel y la diversidad de disciplinas.

Durante las jornadas de competencia, República Dominicana ha sumado un total de 83 medallas, divididas en 17 de oro, 18 de plata y 48 de bronce. Esta cosecha sitúa al país como uno de los protagonistas de la justa, superando ampliamente la barrera de las 50 preseas y consolidando su posición entre los primeros puestos del continente. El esfuerzo colectivo de los deportistas dominicanos se ha reflejado en el podio, donde la bandera nacional ha ondeado en numerosas ocasiones ante la presencia de miles de espectadores locales y visitantes.

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República Dominicana suma 83 medallas en los Juegos Deportivos de Santo Domingo 2026, con 17 de oro, 18 de plata y 48 de bronce. (Foto cortesía Comité Olímpico Dominicano)

El judo ha sido uno de los deportes con mayor impacto para la delegación, con un total de12 medallas, de las cuales tres son de oro, dos de plata y siete de bronce. La disciplina del esquí acuático iguala esa cifra total, aportando también tres preseas doradas, tres de plata y seis de bronce, confirmando el dominio de los atletas dominicanos en pruebas de velocidad y destreza sobre el agua. Taekwondo y atletismo también han destacado entre las disciplinas más exitosas, con nueve y cinco medallas respectivamente, siendo el taekwondo responsable de dos oros, dos platas y cinco bronces, mientras que el atletismo suma tres oros y dos bronces, reflejando el trabajo de base realizado en los últimos años.

El desempeño dominicano en deportes de conjunto ha sido visible en el baloncesto y el baloncesto 3x3. En la versión tradicional, el equipo nacional conquistó una medalla de plata y una de bronce, mientras que el baloncesto 3x3 sumó dos medallas de oro, consolidando la fortaleza del país en disciplinas que requieren coordinación, velocidad y juego en equipo. Por su parte, el tenis y el ajedrez han aportado dos oros cada uno, sumando en total tres y dos medallas, respectivamente.

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República Dominicana suma 83 medallas en los Juegos Deportivos de Santo Domingo 2026, con 17 de oro, 18 de plata y 48 de bronce. (Foto cortesía)

Otros deportes como la natación, el remo y el raquetbol han contribuido a la cuenta dominicana, aunque en menor medida. La natación destaca con dos medallas de plata y tres de bronce, mientras que el remo acumula tres de plata y una de bronce. El raquetbol, aunque sin oros ni platas, ha sumado cinco bronces, mostrando la diversidad de disciplinas en las que los deportistas dominicanos han logrado subir al podio.

Entre las disciplinas individuales, la lucha y el buceo han ofrecido resultados valiosos. La lucha suma una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce, mientras que el buceo aporta una de plata y una de bronce. Además, deportes como el golf, el softbol, el tenis de mesa y la navegación han logrado al menos una medalla, contribuyendo a la cifra total y reflejando la amplitud de la participación dominicana.

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La medalla de oro de Ana Rosa en Santo Domingo 2026 tuvo un valor especial al conseguirse ante el público dominicano.(Cortesía: Comité Olímpico Dominicano)

A pesar de haber descendido al sexto lugar general tras haber ocupado el top cinco en los primeros días de la competencia, República Dominicana mantiene una actuación destacada en el medallero. La presencia de 37 delegaciones internacionales y el nivel competitivo de los atletas convierten a Santo Domingo 2026 en un evento histórico para el deporte regional, en el que la delegación local sigue sumando logros y proyectando su potencial en el ámbito continental.