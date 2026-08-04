República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

República Dominicana suma 83 medallas, pero cae al sexto lugar en el medallero de Santo Domingo 2026

La delegación local acumula 17 oros, 18 platas y 48 bronces en una cita con atletas de 37 países, con el judo y el esquí acuático como sus motores principales

República Dominicana terminó quinta en el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 57 preseas. (Foto cortesía Comité Olímpico Dominicano)
República Dominicana terminó quinta en el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 57 preseas. (Foto cortesía Comité Olímpico Dominicano)
Guardar

La delegación de República Dominicana ha dado de qué hablar en los Juegos Deportivos de Santo Domingo 2026, una cita que ha reunido a atletas de 37 países y que ha convertido a la capital caribeña en el epicentro del deporte regional. Aunque el equipo dominicano perdió recientemente el privilegiado lugar dentro del top cinco del medallero general, su desempeño mantiene el interés de los aficionados y pone de relieve el avance del deporte local en una competencia marcada por el alto nivel y la diversidad de disciplinas.

Durante las jornadas de competencia, República Dominicana ha sumado un total de 83 medallas, divididas en 17 de oro, 18 de plata y 48 de bronce. Esta cosecha sitúa al país como uno de los protagonistas de la justa, superando ampliamente la barrera de las 50 preseas y consolidando su posición entre los primeros puestos del continente. El esfuerzo colectivo de los deportistas dominicanos se ha reflejado en el podio, donde la bandera nacional ha ondeado en numerosas ocasiones ante la presencia de miles de espectadores locales y visitantes.

PUBLICIDAD

República Dominicana suma 83 medallas en los Juegos Deportivos de Santo Domingo 2026, con 17 de oro, 18 de plata y 48 de bronce. (Foto cortesía Comité Olímpico Dominicano)
República Dominicana suma 83 medallas en los Juegos Deportivos de Santo Domingo 2026, con 17 de oro, 18 de plata y 48 de bronce. (Foto cortesía Comité Olímpico Dominicano)

El judo ha sido uno de los deportes con mayor impacto para la delegación, con un total de12 medallas, de las cuales tres son de oro, dos de plata y siete de bronce. La disciplina del esquí acuático iguala esa cifra total, aportando también tres preseas doradas, tres de plata y seis de bronce, confirmando el dominio de los atletas dominicanos en pruebas de velocidad y destreza sobre el agua. Taekwondo y atletismo también han destacado entre las disciplinas más exitosas, con nueve y cinco medallas respectivamente, siendo el taekwondo responsable de dos oros, dos platas y cinco bronces, mientras que el atletismo suma tres oros y dos bronces, reflejando el trabajo de base realizado en los últimos años.

El desempeño dominicano en deportes de conjunto ha sido visible en el baloncesto y el baloncesto 3x3. En la versión tradicional, el equipo nacional conquistó una medalla de plata y una de bronce, mientras que el baloncesto 3x3 sumó dos medallas de oro, consolidando la fortaleza del país en disciplinas que requieren coordinación, velocidad y juego en equipo. Por su parte, el tenis y el ajedrez han aportado dos oros cada uno, sumando en total tres y dos medallas, respectivamente.

PUBLICIDAD

República Dominicana suma 83 medallas en los Juegos Deportivos de Santo Domingo 2026, con 17 de oro, 18 de plata y 48 de bronce. (Foto cortesía)
República Dominicana suma 83 medallas en los Juegos Deportivos de Santo Domingo 2026, con 17 de oro, 18 de plata y 48 de bronce. (Foto cortesía)

Otros deportes como la natación, el remo y el raquetbol han contribuido a la cuenta dominicana, aunque en menor medida. La natación destaca con dos medallas de plata y tres de bronce, mientras que el remo acumula tres de plata y una de bronce. El raquetbol, aunque sin oros ni platas, ha sumado cinco bronces, mostrando la diversidad de disciplinas en las que los deportistas dominicanos han logrado subir al podio.

Entre las disciplinas individuales, la lucha y el buceo han ofrecido resultados valiosos. La lucha suma una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce, mientras que el buceo aporta una de plata y una de bronce. Además, deportes como el golf, el softbol, el tenis de mesa y la navegación han logrado al menos una medalla, contribuyendo a la cifra total y reflejando la amplitud de la participación dominicana.

La medalla de oro de Ana Rosa en Santo Domingo 2026 tuvo un valor especial al conseguirse ante el público dominicano.(Cortesía: Comité Olímpico Dominicano)
La medalla de oro de Ana Rosa en Santo Domingo 2026 tuvo un valor especial al conseguirse ante el público dominicano.(Cortesía: Comité Olímpico Dominicano)

A pesar de haber descendido al sexto lugar general tras haber ocupado el top cinco en los primeros días de la competencia, República Dominicana mantiene una actuación destacada en el medallero. La presencia de 37 delegaciones internacionales y el nivel competitivo de los atletas convierten a Santo Domingo 2026 en un evento histórico para el deporte regional, en el que la delegación local sigue sumando logros y proyectando su potencial en el ámbito continental.

Temas Relacionados

República DominicanaSanto DomingoTaekwondoatletismoComité Olímpico DominicanoJuegos Deportivos de Santo Domingo 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jóvenes en Costa Rica podrán acceder a formación técnica gratuita con opción de vincularse al mercado laboral

El programa ofrecerá clases virtuales en tres áreas con alta demanda y está dirigido a personas jóvenes en condición de vulnerabilidad de seis cantones de la provincia de Guanacaste

Jóvenes en Costa Rica podrán acceder a formación técnica gratuita con opción de vincularse al mercado laboral

José Flores, el tico de 119 años que podría convertirse en el hombre más longevo del mundo

La familia del vecino de Guanacaste en Costa Rica impulsa un proceso ante el Gerontology Research Group para validar su edad y, si el expediente avanza, dejar atrás por más de dos años la marca masculina vigente y que él se convierta en el hombre más viejo del mundo

José Flores, el tico de 119 años que podría convertirse en el hombre más longevo del mundo

Más de 500 comerciantes han recibido certificación en manipulación de alimentos durante las Fiestas Agostinas en El Salvador

La Alcaldía de San Salvador Centro y la Superintendencia de Regulación Sanitaria ajustan controles en el centro histórico. A través de una credencial entregada a los comerciantes se busca ordenar al sector de alimentos y dar confianza a los turistas.

Más de 500 comerciantes han recibido certificación en manipulación de alimentos durante las Fiestas Agostinas en El Salvador

Madre salvadoreña cuenta por qué la lactancia con su primer hijo fue dolorosa, pero también “mágica y maravillosa”

Una madre salvadoreña relató las grietas, el miedo y la falta de orientación con los que arrancó esta etapa, una vivencia que luego cambió con apoyo médico, aprendizaje diario y un fuerte lazo emocional

Madre salvadoreña cuenta por qué la lactancia con su primer hijo fue dolorosa, pero también “mágica y maravillosa”

Impactantes imágenes de las explosiones del Volcán de Fuego de Guatemala

Una alerta naranja y evacuaciones en zonas aledañas al coloso ha generado el aumento de erupciones del volcán de fuego de Guatemala. Las imágenes reflejan la gravedad de la situación.

Impactantes imágenes de las explosiones del Volcán de Fuego de Guatemala

TECNO

Ver los partidos de la Champions League en Roja Directa o Fútbol Libre expone tus datos a hackers

Ver los partidos de la Champions League en Roja Directa o Fútbol Libre expone tus datos a hackers

Millonarios vs. Pasto ver online en Roja Directa, Fútbol Libre o Pirlo TV: el riesgo de la publicidad invasiva del streaming ilegal

Qué aplicación debes instalar en el celular para ver Las Guerreras K-pop en español latino

Todos los códigos de Free Fire y Free Fire MAX que puedes canjear este 4 de agosto de 2026

Microsoft llevará los juegos de Xbox 360 a PC y a su próxima consola Helix

ENTRETENIMIENTO

“Spider-Man: Brand New Day” llegó a los mil millones de dólares en tiempo récord

“Spider-Man: Brand New Day” llegó a los mil millones de dólares en tiempo récord

Anya Taylor-Joy explica por qué las mujeres evitan la actuación de método: “Tenemos cosas que cuidar”

Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos lanzan un fondo millonario para salvar 100 especies en peligro de extinción

BTS reactivó su gira Arirang en Nueva Jersey y ya palpita su llegada a Latinoamérica

Los audiolibros de Harry Potter registraron un alza del 551% antes del estreno de la serie

MUNDO

Un barco de Bangladesh y sus 31 tripulantes sobrevivieron 115 días atrapados en el Golfo

Un barco de Bangladesh y sus 31 tripulantes sobrevivieron 115 días atrapados en el Golfo

Recolectores de residuos en Italia ayudaron a recuperar un billete de lotería con un premio millonario

Rusia presentó su nuevo submarino Yasen-M: cómo es el arma que redefine el equilibrio naval

Polonia enfrenta su peor sequía en años, con ríos en niveles históricamente bajos

Estados Unidos espera alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles