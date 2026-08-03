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“Valijas abiertas y cajas vacías”: denuncian robos en el equipaje de un vuelo que llegó al Aeropuerto de Ezeiza

Una pasajera del vuelo DM 3260 de la aerolínea Arajet, que cubre la ruta Santo Domingo - Buenos Aires, compartió en redes el momento en que las víctimas alertaron sobre faltantes en el sector de las cintas

Denuncian robo masivo y saqueo de equipaje en el Aeropuerto de Ezeiza

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El último sábado, los pasajeros del vuelo DM 3260 de la aerolínea Arajet que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini vivieron una desesperante situación en el sector de retiro de equipaje, donde, luego de casi una hora de espera, muchos hallaron sus valijas abiertas e, incluso, con faltantes. A raíz de esta situación, Lara, una de las damnificadas, compartió un video en redes sociales mediante el cual mostró las reacciones de las víctimas al encontrar sus bolsos abiertos y, en muchos casos, saqueados.

Ezeiza. Back en la city porteña. Y como les comparto lo bueno, también les paso data de lo malo. ¿Alguna vez te pasó o viste algo similar?“, planteó en una publicación desde su cuenta de Instagram, sin imaginar que en cuestión de minutos se iba a viralizar.

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En diálogo con Infobae, Lara detalló este lunes que el avión de Arajet, proveniente de Santo Domingo, República Dominicana, aterrizó a las 3:29 de la madrugada en Ezeiza. Tras el arribo, los pasajeros tomaron el equipaje que llevaban en la cabina, descendieron de la aeronave y se dirigieron de inmediato al sector para levantar sus valijas. Sin embargo, muchos se encontraron con sus bolsos vandalizados.

Denuncian robo masivo y saqueo de equipaje en el Aeropuerto de Ezeizaa
Al menos 10 pasajeros encontraron sus valijas abiertas y con faltantes.

“Veníamos de diferentes lugares: algunos de Punta Cana, otros de Miami, y yo de Nueva York. Nos hicieron esperar más de una hora en las cintas y cuando llegaron ya muchas estaban rotas y todos empezamos a abrirlas”, explicó la víctima a este medio.

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Lara fue una de las víctimas. Ya en su casa, advirtió que le habían sustraído un par de zapatillas, una campera y un perfume, objetos que ascienden a un valor estimado de 600 dólares.

Denuncian robo masivo y saqueo de equipaje en el Aeropuerto de Ezeizaa
Los pasajeros aguardan una resolución para sus distintos casos.

Frente a este robo inesperado, al menos 10 pasajeros se comunicaron con la aerolínea y realizaron las denuncias correspondientes. Al tomar conocimiento del hecho, desde Arajet se contactaron con Lara, le pidieron las disculpas del caso y se pusieron a entera disposición para resolver su reclamo.

Denuncian robo masivo y saqueo de equipaje en el Aeropuerto de Ezeiza
Desde Arajet se comunicaron con Lara vía Instagram y tomaron su reclamo.

“Yo particularmente nunca tuve la costumbre de abrir valijas al recibirlas en la cinta, pero esta vez tardaron una hora y media en darnos las valijas y la gente empezó a sospechar algo raro… y evidentemente algo pasaba. Valijas abiertas, revueltas y con cajas vacías. ¡Muchos tenían cosas en sus valijas que no eran propias! Siempre revisen antes de hacer aduana, porque una vez que salen de cintas ya no hay reclamo que valga", concluyó la mujer en su publicación, que en pocas horas acumuló cerca de 50 mil likes y casi 7.000 comentarios.

Ante la consulta de este medio, desde la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) confirmaron que hasta este lunes al mediodía no había denuncias al respecto.

Por su parte, fuentes de Aeropuertos Argentinas indicaron a este medio que los pasajeros habrían detectado las valijas abiertas cuando descendían del avión. Es decir, que ya venían abiertas desde la bodega.

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