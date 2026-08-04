Identificaron por qué el gusano del diablo desafía las condiciones más extremas del subsuelo: la clave está en su ADN

El gusano del diablo Halicephalobus mephisto fue hallado a 1,3 kilómetros bajo tierra en minas de Sudáfrica y su genoma explicó cómo sobrevive al calor, al poco oxígeno y al metano (NASA)

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El genoma del gusano del diablo hallado a 1,3 kilómetros bajo tierra en minas de Sudáfrica dejó de ser una rareza biológica cuando investigadores lograron secuenciarlo.

El hallazgo, difundido por BBC Mundo junto al estudio publicado en ScienceDaily, ayuda a explicar cómo Halicephalobus mephisto soporta un entorno caliente, pobre en oxígeno y cargado de metano.

ScienceDaily precisó que el gusano apareció en 2008, cuando Gaetan Borgonie de la Universidad de Gante y el geocientífico Tullis Onstott de Princeton University investigaban comunidades bacterianas subterráneas en minas de oro activas.

El hallazgo del gusano del diablo ocurrió en 2008, cuando Gaetan Borgonie y Tullis Onstott investigaban comunidades bacterianas subterráneas en minas de oro activas (NASA)

Según BBC Mundo, el equipo filtró más de 6.000 litros de agua extraída de la roca en la mina Beatrix, a unos 37℃, y capturó un solo ejemplar.

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En otras minas sudafricanas también hallaron otros nematodos, invertebrados, hongos y formas de vida microscópicas, pero el de Beatrix era una especie desconocida.

Qué reveló el estudio genético sobre su adaptación al calor

Aquel ejemplar tenía la cola rota, una lesión mortal para un nematodo. Aun así, era una hembra partenogenética y dejó ocho huevos viables antes de morir, lo que permitió criar descendencia para estudiarla en laboratorio.

Parte de esos descendientes llegó al laboratorio de John Bracht, profesor adjunto de biología en American University, en Estados Unidos, según BBC Mundo.

La hembra partenogenética del gusano del diablo dejó ocho huevos viables antes de morir, lo que permitió criar descendencia para estudiar su adaptación en laboratorio (NASA)

Allí observaron que el gusano no prospera a 20℃ y tarda hasta ocho días en completar su ciclo de vida, pero a 37℃ se reproduce cada dos días.

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La secuenciación del genoma, publicada en 2019 y citada por ScienceDaily, reveló una cantidad inusualmente grande de genes Hsp70, responsables de producir proteínas de choque térmico. Ese mismo análisis detectó copias adicionales de genes AIG1, asociados a la supervivencia celular en plantas y animales.

Bracht planteó que esa expansión genética refleja una adaptación evolutiva al calor extremo. Al revisar otros genomas, el investigador encontró expansiones similares de Hsp70 y AIG1 en bivalvos adaptados al calor. Ese patrón sugiere que la respuesta detectada en este nematodo podría repetirse en organismos incapaces de escapar de ambientes térmicos hostiles.

Una adaptación para sobrevivir al calor

La secuenciación del genoma del gusano del diablo detectó una expansión de genes Hsp70 y copias adicionales de genes AIG1 vinculados con la supervivencia celular y la adaptación al calor extremo (NASA)

Asimismo, los expertos agregaron una pista funcional más reciente a partir de trabajos de 2024 sobre el complejo IV, una molécula clave para consumir oxígeno y sostener los procesos vitales.

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Esos experimentos mostraron que el complejo solo rinde bien a temperaturas altas y que, a temperatura ambiente, se desactiva y reduce la producción de energía.

Bracht vinculó ese comportamiento con una posible estrategia de supervivencia en declaraciones recogidas por BBC Mundo. “Están asegurándose de reproducirse más en el entorno que les resulta más favorable, que sería el más cálido”, dijo.

Por qué este gusano interesa más allá de las profundidades terrestres

El estudio del gusano del diablo amplió el interés de la NASA por buscar biosignaturas como el ADN genómico en ambientes extremos y en la exploración de vida fuera de la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reproducción asexual también podría ser otra ventaja en un mundo donde los encuentros entre individuos de la misma especie son escasos. El propio Bracht investiga si esa partenogénesis ayuda al animal a mantener descendencia en las vastas extensiones del subsuelo. El origen del gusano en esas profundidades sigue abierto.

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Investigaciones de Borgonie y la geobióloga Cara Magnabosco del ETH de Zúrich apuntan a que al menos algunos nematodos pudieron descender desde la superficie arrastrados por el agua, quizá con ayuda de la actividad sísmica.

ScienceDaily señaló que la NASA considera útil investigar nuevas formas de buscar señales de vida (biosignaturas), como el ADN genómico, en lugares donde antes se pensaba que la vida compleja no podía existir.

Para los investigadores, el caso de este nematodo obliga a mirar más abajo cuando se piensa en mundos supuestamente estériles. Si una especie logra sobrevivir en zonas profundas y extremas del planeta, esos entornos también se consideran en la exploración de vida extraterrestre.

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