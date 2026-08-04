Crimen en Chaco: la joven acusada de matar a su novio admitió que ella lo apuñaló

Matías Julián Álvarez Guardia, la víctima, y Luz Victoria Cantero, su pareja homicida

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Esta mañana tuvo lugar la conferencia de prensa que dio la fiscal Ana González de Pacce junto al procurador general del Chaco, Jorge Canteros, en la Fiscalía Nº 2 de Resistencia, en relación al crimen de Julián Álvarez Guardia (29) cometido por su novia Luz Victoria Cantero, de 25.

Uno de los datos centrales, según la fiscal, es que al llegar al hospital, Cantero reconoció ante un efectivo policial hospitalario que había sido ella quien hirió a Álvarez Guardia.

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Además, la investigación estableció que el hermano de Cantero, y también amigo de la víctima, recibió un llamado cerca de las 6 de la mañana y escuchó a la joven gritar: “Me rompiste el celular”, en medio de una discusión. Para la Fiscalía, ese hombre es un testigo clave, al igual que vecinos que declararon haber oído una fuerte pelea a esa misma hora frente a la vivienda.

La fiscal y el procurador de Chaco dieron esta mañana una conferencia de prensa acerca de los avances en la investigación del crimen que sacude al país

En las primeras actuaciones en el lugar, el ayudante fiscal y personal policial secuestraron elementos de interés, incluido un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que será peritado. González de Pacce precisó que la puñalada impactó en la zona del cuello y comprometió arterias y venas.

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La fiscal informó que también avanza con el análisis de cámaras de seguridad ubicadas frente al domicilio, dentro de la vivienda y en un inmueble lindero. Además, aún se esperan los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos.

González de Pacce detalló que la víctima ingresó con una herida de arma blanca en el cuello que afectó arterias y venas, y que el hospital determinó que falleció por un paro cardiorrespiratorio provocado por esa lesión.

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Testimonio clave

Sebastián Cantero, hermano de la acusada y amigo de la víctima, es -según la fiscal- un testigo primario o esencial de lo ocurrido: él recibió un llamado poco después de las seis de la mañana, de parte del damnificado, quien le dijo que estaba lastimado, mientras de fondo escuchó a su hermana gritar: “Decile que me rompiste el celular”.

Cantero declaró, según la versión en la conferencia de presa, que fue hasta la casa de Álvarez Guardia, donde encontró a la víctima desvanecida. Luego la arrastró hasta el auto y, junto con su novia y la imputada, la llevó al hospital; cuando llegó, ya había fallecido.

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Álvarez Guardia muestra las secuelas de los golpes propinados por su novia, quien después lo acuchilló

Esa secuencia coincide con otro dato incorporado al expediente: en el hospital, la división hospitalaria intervino y Cantero reconoció que había existido una pelea de pareja, que ella se defendió y que causó las lesiones. El relato, según la fiscalía, coincide con lo que ya había declarado su hermano.

La fiscalía descarta una coartada y analiza denuncias previas

La hipótesis preliminar del caso descarta un intento de simulación de robo o una coartada. La fiscalía sostiene que todo indica una pelea de pareja en una relación conflictiva de dos años, algo que, según los testimonios reunidos hasta ahora, fue confirmado por familiares y vecinos.

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En esa línea, el expediente registra una denuncia previa de noviembre de 2025 en la que él la señaló por una discusión de pareja en la que ella le habría roto el vidrio del auto. Esa causa fue archivada porque la víctima se abstuvo de accionar penalmente.

No hay, en cambio, denuncias de violencia de género de la víctima hacia la acusada, y la fiscalía dijo que tampoco tiene información sobre posibles episodios previos sufridos por ella. Tampoco existen antecedentes de problemas de salud mental en la imputada, según lo reunido hasta ahora.

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El pedido de justicia por parte de la hermana de la víctima, quien publicó fotos de Victoria Luz Cantero, asesina de Álvarez Guardia

Otro elemento bajo análisis es una denuncia presentada el día anterior por una de las hermanas por el faltante de una caja con cadenas, joyas y dinero. La fiscalía pidió que ese expediente se adjunte a la causa principal porque podría resultar relevante, aunque esa documentación todavía no había sido incorporada.

El teléfono de la víctima apareció en poder de la imputada y fue entregado para su peritaje. También se ordenaron el secuestro del auto para análisis, fotografías y planimetría del lugar, pericias sobre el cuchillo y revisión de cámaras por parte del área de cibercrimen.

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La necropsia definitiva todavía no fue incorporada al expediente y la fiscalía remarcó que su resultado será central para confirmar la secuencia y la mecánica de la muerte. También permanece pendiente el examen toxicológico, que deberá establecer, entre otros puntos, si la víctima había sido sedada.

La escena relevada por la policía mostró desorden en la sala de ingreso, manchas de sangre y objetos rotos, entre ellos una PlayStation, anteojos y un termo tumbado. Según los informes policiales, los rastros de la pelea estaban concentrados en ese sector de la vivienda.

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Cuando la policía llegó, la casa estaba abierta y sin medidas de seguridad porque el hermano ya había trasladado a la víctima al hospital.

Quedan pendientes las declaraciones de las hermanas, el cuñado, más vecinos y un joven que dijo haber visto a la pareja en un boliche esa noche.