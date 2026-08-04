Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Crimen en Chaco: la joven acusada de matar a su novio admitió que ella lo apuñaló

Luz Victoria Cantero declaró ante un policía al llegar al hospital. El llamado telefónico que alertó al hermano de la joven imputada

Femicidio de Chaco
Matías Julián Álvarez Guardia, la víctima, y Luz Victoria Cantero, su pareja homicida
Guardar

Esta mañana tuvo lugar la conferencia de prensa que dio la fiscal Ana González de Pacce junto al procurador general del Chaco, Jorge Canteros, en la Fiscalía Nº 2 de Resistencia, en relación al crimen de Julián Álvarez Guardia (29) cometido por su novia Luz Victoria Cantero, de 25.

Uno de los datos centrales, según la fiscal, es que al llegar al hospital, Cantero reconoció ante un efectivo policial hospitalario que había sido ella quien hirió a Álvarez Guardia.

PUBLICIDAD

Además, la investigación estableció que el hermano de Cantero, y también amigo de la víctima, recibió un llamado cerca de las 6 de la mañana y escuchó a la joven gritar: “Me rompiste el celular”, en medio de una discusión. Para la Fiscalía, ese hombre es un testigo clave, al igual que vecinos que declararon haber oído una fuerte pelea a esa misma hora frente a la vivienda.

Conferencia de prensa por el crimen en Chaco de Julián Alvarez Guardia capturas
La fiscal y el procurador de Chaco dieron esta mañana una conferencia de prensa acerca de los avances en la investigación del crimen que sacude al país

En las primeras actuaciones en el lugar, el ayudante fiscal y personal policial secuestraron elementos de interés, incluido un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que será peritado. González de Pacce precisó que la puñalada impactó en la zona del cuello y comprometió arterias y venas.

PUBLICIDAD

La fiscal informó que también avanza con el análisis de cámaras de seguridad ubicadas frente al domicilio, dentro de la vivienda y en un inmueble lindero. Además, aún se esperan los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos.

González de Pacce detalló que la víctima ingresó con una herida de arma blanca en el cuello que afectó arterias y venas, y que el hospital determinó que falleció por un paro cardiorrespiratorio provocado por esa lesión.

Testimonio clave

Sebastián Cantero, hermano de la acusada y amigo de la víctima, es -según la fiscal- un testigo primario o esencial de lo ocurrido: él recibió un llamado poco después de las seis de la mañana, de parte del damnificado, quien le dijo que estaba lastimado, mientras de fondo escuchó a su hermana gritar: “Decile que me rompiste el celular”.

Cantero declaró, según la versión en la conferencia de presa, que fue hasta la casa de Álvarez Guardia, donde encontró a la víctima desvanecida. Luego la arrastró hasta el auto y, junto con su novia y la imputada, la llevó al hospital; cuando llegó, ya había fallecido.

Femicidio de Chaco
Álvarez Guardia muestra las secuelas de los golpes propinados por su novia, quien después lo acuchilló

Esa secuencia coincide con otro dato incorporado al expediente: en el hospital, la división hospitalaria intervino y Cantero reconoció que había existido una pelea de pareja, que ella se defendió y que causó las lesiones. El relato, según la fiscalía, coincide con lo que ya había declarado su hermano.

La fiscalía descarta una coartada y analiza denuncias previas

La hipótesis preliminar del caso descarta un intento de simulación de robo o una coartada. La fiscalía sostiene que todo indica una pelea de pareja en una relación conflictiva de dos años, algo que, según los testimonios reunidos hasta ahora, fue confirmado por familiares y vecinos.

En esa línea, el expediente registra una denuncia previa de noviembre de 2025 en la que él la señaló por una discusión de pareja en la que ella le habría roto el vidrio del auto. Esa causa fue archivada porque la víctima se abstuvo de accionar penalmente.

No hay, en cambio, denuncias de violencia de género de la víctima hacia la acusada, y la fiscalía dijo que tampoco tiene información sobre posibles episodios previos sufridos por ella. Tampoco existen antecedentes de problemas de salud mental en la imputada, según lo reunido hasta ahora.

El pedido de justicia por parte de la hermana de la víctima, quien publicó fotos de Victoria Luz Cantero, asesina de Álvarez Guardia
El pedido de justicia por parte de la hermana de la víctima, quien publicó fotos de Victoria Luz Cantero, asesina de Álvarez Guardia

Otro elemento bajo análisis es una denuncia presentada el día anterior por una de las hermanas por el faltante de una caja con cadenas, joyas y dinero. La fiscalía pidió que ese expediente se adjunte a la causa principal porque podría resultar relevante, aunque esa documentación todavía no había sido incorporada.

El teléfono de la víctima apareció en poder de la imputada y fue entregado para su peritaje. También se ordenaron el secuestro del auto para análisis, fotografías y planimetría del lugar, pericias sobre el cuchillo y revisión de cámaras por parte del área de cibercrimen.

La necropsia definitiva todavía no fue incorporada al expediente y la fiscalía remarcó que su resultado será central para confirmar la secuencia y la mecánica de la muerte. También permanece pendiente el examen toxicológico, que deberá establecer, entre otros puntos, si la víctima había sido sedada.

La escena relevada por la policía mostró desorden en la sala de ingreso, manchas de sangre y objetos rotos, entre ellos una PlayStation, anteojos y un termo tumbado. Según los informes policiales, los rastros de la pelea estaban concentrados en ese sector de la vivienda.

Cuando la policía llegó, la casa estaba abierta y sin medidas de seguridad porque el hermano ya había trasladado a la víctima al hospital.

Quedan pendientes las declaraciones de las hermanas, el cuñado, más vecinos y un joven que dijo haber visto a la pareja en un boliche esa noche.

Temas Relacionados

Homicidio agravadoViolencia de géneroChacoJulián Álvarez GuardiaResistenciaAna González de PacceJorge CanterosLuz Victoria Canteroúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detención de Facundo Moyano, en vivo: el ex diputado se negó a hacerse estudios y el fiscal pidió que lo allanen

El hijo del líder de Camioneros es acusado de delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Candela Arizaga se encuentra hospitalizada

Detención de Facundo Moyano, en vivo: el ex diputado se negó a hacerse estudios y el fiscal pidió que lo allanen

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Luque era su médico y no lo venía a ver”, declaró un custodio de Diego

Aníbal Domínguez declaró este martes en el debate por el fallecimiento del Diez y dio detalles de la internación domiciliaria de Tigre. Aseguró que el ex DT pedía por su “médico personal”

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Luque era su médico y no lo venía a ver”, declaró un custodio de Diego

Un custodio de Maradona contó que Diego pidió por Luque en sus últimos días y reveló la vez que salió de la internación domiciliaria

Aníbal “Chori” Domínguez declaró este martes ante el TOC N°7 de San Isidro y detalló varios episodios hasta ahora desconocidos sobre las semanas del Diez en la casa de Tigre. Los detalles

Un custodio de Maradona contó que Diego pidió por Luque en sus últimos días y reveló la vez que salió de la internación domiciliaria

“A ella la vi mal, asustada”: un testigo reveló detalles del incidente protagonizado por Facundo Moyano y su pareja

Ramiro, encargado de un edificio ubicado en la esquina donde la víctima fue filmada deambulando semidesnuda por la calle, contó detalles del confuso episodio por el que detuvieron al hijo del sindicalista Hugo Moyano

“A ella la vi mal, asustada”: un testigo reveló detalles del incidente protagonizado por Facundo Moyano y su pareja

“No me pegó”: qué declaró Candela Arizaga, la mujer que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

La joven modelo con 315 mil seguidores en Instagram ratificó que no fue víctima de una agresión física. La fiscalía espera allanar el departamento de la Avenida Del Libertador. Moyano se negó a que le extraigan sangre y orina. Cómo sigue la causa en la Justicia

“No me pegó”: qué declaró Candela Arizaga, la mujer que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

DEPORTES

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton por sus extravagantes looks en las carreras

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton por sus extravagantes looks en las carreras

Boca Juniors lanzó su nueva camiseta titular con un cambio en su escudo

Las imágenes del impactante último adiós a la leyenda del fútbol Franco Baresi en Milan

River Plate acordó con Olympiakos de Grecia y encaminó la llegada de su octavo refuerzo

Boca Juniors está tras los pasos de dos viejos anhelos de Juan Román Riquelme: quiénes son los 9 en carpeta

TELESHOW

La frase de Nicole Neumann que generó sorpresa en su equipo: “No sé si me estoy sintiendo mal o si estoy embarazada”.

La frase de Nicole Neumann que generó sorpresa en su equipo: “No sé si me estoy sintiendo mal o si estoy embarazada”.

La emoción de María Becerra por la vuelta de Virginia Lago a la televisión: “Te veía con mi abuelita”

Wanda Nara resumió su agitado viaje por Europa: postales familiares, moda y un mensaje de resiliencia

El emotivo momento que vivió Darío Barassi con una participante en Ahora Caigo: “En honor a tu padre”

PH, Podemos Hablar vuelve este sábado: quiénes serán los primeros invitados de Andy Kusnetzoff

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno y la Policía de Bolivia se contradicen sobre la aprehensión de Evo Morales tras casi dos años sin ejecución

El Gobierno y la Policía de Bolivia se contradicen sobre la aprehensión de Evo Morales tras casi dos años sin ejecución

Quién es Héctor Huanca, el nuevo canciller de Bolivia que llega a la diplomacia desde la mediación de conflictos

Magnicidio de Fernando Villavicencio: La Fiscalía señaló a un ex ministro de Rafael Correa como presunto financista

El alcalde de Guayaquil recibió tres años de prisión por incumplir la orden de portar un grillete electrónico

El Consejo Electoral de Ecuador frena el segundo intento de revocar el mandato de Daniel Noboa