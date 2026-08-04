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Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

El plan prevé rutas separadas de entrada y salida con cobros por servicios de seguridad, pero Washington exige que no se impongan peajes a los buques que transiten la vía

ARCHIVO - Un hombre se sienta en una tabla de surf con un barco portacontenedores al fondo junto a otros buques comerciales, en el estrecho de Ormuz, desde Bandar Abbas, irán, el lunes 27 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP, Archivo)
ARCHIVO - Un hombre se sienta en una tabla de surf con un barco portacontenedores al fondo junto a otros buques comerciales, en el estrecho de Ormuz, desde Bandar Abbas, irán, el lunes 27 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP, Archivo)
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Irán y Omán han logrado avances hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, la vía marítima que canaliza buena parte del comercio energético mundial y permanece paralizada desde que estalló la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos en febrero. Dos funcionarios de la región, bajo condición de anonimato, dijeron a la agencia AP que el pacto divide el paso de los buques en dos rutas: una de entrada al golfo Pérsico bajo control iraní y otra de salida bajo control omaní, con cobro de tarifas por seguridad y protección ambiental.

Las negociaciones siguen abiertas y el esquema final podría variar. Cualquier acuerdo quedaría condicionado al levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, algo que Washington no ha confirmado. Formalizar el control iraní de una ruta supondría una victoria estratégica para Teherán, que Estados Unidos podría bloquear negándose a levantar el cerco. Un funcionario estadounidense precisó que cualquier corredor “temporal” no implicaría aprobaciones ni cobros de Irán, y que Washington busca restablecer la situación previa a la guerra, en la que “ninguna parte controla las rutas ni la capacidad de tránsito”.

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El estrecho, vía internacional por la que transitaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo, quedó cerrado tras los ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero, ofensiva que costó la vida al líder supremo iraní, Ali Khamenei. Un alto el fuego mediado por Pakistán y un memorando firmado en junio abrieron un plazo de 60 días para negociar el fin de la guerra y el litigio nuclear, pero el pacto se derrumbó en julio en medio de nuevos ataques en el estrecho, y el plazo original vence en unas dos semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta presión para acabar un conflicto impopular que ha elevado los precios de la gasolina ante las elecciones legislativas de noviembre. El lunes reiteró su rechazo a que se cobren peajes: “No voy a dejar que cobren. Si alguien va a cobrar, cobraremos nosotros”, dijo. También calificó el proceso como la “última oportunidad” de Irán para pactar, y anticipó que a la apertura seguiría una fase de desnuclearización “que llevará un tiempo”.

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. 3 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. 3 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó avances sin precisar detalles: “Ha habido progresos, pero no hay definiciones aún”. Había descartado el mes pasado cualquier fórmula que dé a Irán el control del estrecho, por sentar “un precedente muy peligroso”. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mostró más optimista y dijo a CNBC que podría cerrarse un acuerdo “hoy o mañana”; sobre las tarifas, respondió que la expectativa es de “libertad de movimiento”.

Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, señaló que las conversaciones con Omán buscan “establecer rutas marítimas seguras” que respeten “los derechos soberanos” y la seguridad de ambos países, según la agencia estatal IRNA. Irán insiste en que solo negocia con Omán y niega conversar con Estados Unidos. El diario The New York Times fue el primero en informar sobre el posible acuerdo.

La fragilidad del proceso quedó expuesta el mismo día: un buque de carga reportó haber sido alcanzado por “un proyectil no identificado” frente a la costa de Omán, según el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, que no precisó bandera ni carga. La firma británica Ambrey confirmó daños en el barco. En las últimas semanas, Irán había atacado embarcaciones que usaban una ruta cercana a Omán, supervisada por la marina estadounidense para eludir su control.

El resultado definirá no solo el futuro del comercio energético mundial, sino el equilibrio de poder en una de las rutas marítimas más disputadas del planeta. Con el plazo de junio a punto de expirar y Washington resistiéndose a ceder soberanía sobre el tránsito, el pacto entre Teherán y Mascate corre el riesgo de sumar otro capítulo inconcluso a una guerra que ya lleva más de cinco meses sin una salida definitiva.

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