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Ángela Torres contó por qué sus parejas no funcionaron hasta que conoció a Marcos Giles: “Estaba muy peleada conmigo”

La cantante, cuya participación en el show de Rosalía causó revuelo al criticar a un ex novio que no identificó, pasó por Gelatina y habló con Pedro Rosemblat de su actual relación con el streamer

Ángela Torres fue entrevistada por Pedro Rosemblat y habló de su relación con Marcos Giles

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Días después de su aparición en el confesionario del Lux Tour de Rosalía en el Movistar Arena, donde describió cómo una relación la hizo perder su “muchosidad”, Ángela Torres se sentó en Gelatina, el canal de streaming de Pedro Rosemblat, para hablar del otro lado de la historia: el presente. Y el presente tiene nombre, Marcos Giles.

La cantante y actriz, sobrina de Diego Torres, llegó al programa con el impulso de lo que había dicho en el escenario todavía fresco. En el show de la española, donde fue invitada en el primero de los cuatro shows de la artista catalana, Torres había descrito a un exnovio que la excluyó de su vida durante años, que no la invitaba con sus amigos ni a ver a Cindy Cats, la banda que ella amaba. Las redes apuntaron a Rusherking, con quien salió entre 2024 y mediados de 2025, aunque cuando fue consultada directamente por los cronistas luego de su paso por el concierto, nunca confirmó el nombre del ex al que se refería en la charla mano a mano con la española.

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Pero en Gelatina, la conversación tomó otro rumbo. Rosemblat le preguntó hasta cuándo había durado esa dinámica de vínculos que la dejaban por debajo, y Torres respondió con una frase que funcionó como bisagra: “Sí. Vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad”. Luego, la cantante fue más lejos y explicó el origen del problema: “Yo siento que no tenía ni idea de lo que era querer en un vínculo sexoafectivo sanamente. Como que tuve una búsqueda ahí muy intensa porque no me quería a mí. Hubo mucho tiempo de estar muy peleada conmigo”.

Ángela Torres habló de Marcos Giles
Ángela Torres habló de su vínculo con Marcos Giles, su actual pareja

Esa falta de amor propio, según contó, se tradujo en una forma de moverse en sus relaciones que ella misma describió como tóxica. “En mis maneras de amar fui muy tóxica en la forma en la que me miré a mí misma. Siempre me puse por debajo y me moví extraño en mis vínculos sexoafectivos”, reconoció ante el conductor.

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El contraste con su relación actual fue el eje del relato. Torres describió a Giles, el streamer con quien blanqueó su romance a principios de 2026, como alguien con una madurez emocional que marcó una diferencia. “Marcos tiene algo que es muy maduro, es muy inteligente en su manera de expresarse”, dijo. Y agregó que esa diferencia de temperamento, lejos de ser un problema, terminó siendo lo que sostuvo el vínculo: “Yo soy muy cocorita y él es muy tranqui. No me peleé nunca con el chabón. Es un pibe que no sale de sus casillas, le gusta conversar en buenos términos”.

Dos personas sentadas frente a una mesa, una mujer de cabello largo abraza a un hombre que sonríe y sostiene tres rosas rojas. Hay banderas de países en el fondo
Ángela Torres felicita a Marcos Giles durante la celebración de su cumpleaños

La artista también adelantó que el vínculo con Giles le inspiró material nuevo. Mencionó un tema que está por sacar, con un verso que describe esa dinámica: “¿Por qué tú has ordenado lo que no se podía ordenar?”, una línea que, en el contexto de la charla, apuntaba a la capacidad de su pareja de poner calma donde antes había conflicto.

Torres cerró esa parte de la conversación con una reflexión sobre el momento en que apareció Giles en su vida: “Siento que cuando menos lo buscás es cuando termina apareciendo una persona que te hace bien”.

La pareja, conocida en redes como “Margelita”, se hizo pública cuando el streamer sobrevoló una playa de Pinamar con una avioneta que llevaba la pregunta “¿Ángela, querés ser mi novia?”. Desde entonces, la relación tuvo momentos de exposición pública, incluida una filtración accidental de un chat privado en una transmisión en vivo de Giles, que Torres zanjó con una foto junto a él y la frase “Mi amor, te amo mucho”.

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