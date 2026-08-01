Crimen y Justicia
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El cuidador que maltrató a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata se negó a declarar: qué pena podría recibir

Nicolás Gastón Cichero está imputado por lesiones graves, coacción y amenazas por hechos contra dos adultas mayores y una ex compañera de trabajo. Tras la indagatoria, continúa detenido

El momento en que el enfermero golpeó a la anciana mientras le daba de comer
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Nicolás Gastón Cichero se negó a responder preguntas tras haber sido detenido por el maltrato a dos residentes en el geriátrico “David” de Mar del Plata. El hombre, de 37 años, está imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, y quedó alojado en la Alcaldía Penitenciaria de Batán.

El fiscal Carlos Russo dialogó con la prensa luego de la audiencia, donde detalló que Cichero solo manifestó su voluntad de referirse a las acusaciones de amenazas. Según la investigación, una empleada del geriátrico había alertado a los dueños sobre los maltratos. Ante ello, Cichero le envió un mensaje de WhatsApp “diciéndole que le iba a pasar algo y la iba a lastimar”.

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El acusado negó hoy esa versión. “Dijo que no amenazó a nadie”, contó el funcionario del Ministerio Público.

"¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar", le dice en enfermero

Además de la acusación por amenazas contra la excompañera del establecimiento, Cichero enfrenta cargos por “lesiones graves agravadas por ser en contexto de violencia de género” contra una de las adultas mayores y “coacción” hacia otra residente.

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El fiscal explicó que, de acuerdo a lo investigado hasta el momento, estos delitos concurren en forma real, lo que permite acumular los máximos penales y considerar el mínimo del delito menor, configurando una expectativa de entre 3 y 16 años de prisión si resulta declarado culpable.

Russo agregó que en los próximos días se revisarán las cámaras de seguridad del geriátrico para determinar si existieron otros episodios de maltrato además de los registrados en las filmaciones. Por el momento no se encontraron denuncias previas por hechos similares.

Fotografía dividida con el retrato de un hombre de barba y la fachada de un edificio oscuro con múltiples ventanas y palmeras al frente
El acusado y el geriátrico donde ocurrieron los hechos

Como se ve en los videos que forman parte de esta nota, el ex trabajador maltrata a una mujer en silla de ruedas, para posteriormente acostarla de forma brusca. “No me interesa lo que vos querés”, le dice mientras le saca un abrigo. Y sigue: “Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una vez. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar”, continúa agrediéndola verbalmente. La víctima, de 93 años, llora.

En otra grabación, el hombre golpea con una cuchara a otra jubilada de 83 años mientras le da de comer. La mujer se toma la boca y comienza a llorar. “¿Ah tenés ganas de llorar?”, le dice en tono amenazante antes de retirarla en la silla de ruedas.

Al inicio de la causa, las lesiones en la boca de esa víctima se habían calificado como leves. El miércoles, tras una primera revisión, la médica policial encargada del caso indicó que la calificación era provisional, hasta obtener el informe de un odontólogo.

Al día siguiente, una consulta odontológica confirmó que la residente perdió las dos paletas superiores, lo que afecta seriamente su proceso de deglución y aumenta el riesgo de broncoaspiración, especialmente por su edad. Ambos profesionales coincidieron en que se trata de lesiones graves que ocasionarán perjuicios durante más de un mes.

Ese cambio de calificación derivó en el pedido de detención, que se concretó ayer por la tarde.

Cuatro personas en una habitación. Tres individuos con gorras y chalecos o chaquetas de la DDI, uno de ellos usa una laptop. Una persona civil está sentada. Al fondo, una heladera y un microondas
Cichero fue detenido ayer por la DDI de Mar del Plata

Cicero está representado por una defensora oficial, quien anticipó que solicitará el beneficio de excarcelación en los próximos días. Hay que recordar que la fiscalía tiene un plazo de dos semanas para solicitar o no la prisión preventiva.

Luego de la denuncia, el acusado eliminó sus redes sociales. Según trascendió, posee deudas por casi cinco millones y medio de pesos y en los registros oficiales figura como prestador de servicios de tratamiento de belleza.

El caso también expuso al establecimiento: el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires clausuró el lugar de manera preventiva por no haber iniciado la renovación de su habilitación provincial.

Además, se detectaron infracciones como la presencia de personas menores de 65 años y la falta de contrato con una empresa de residuos patogénicos, procesando estos desechos con una máquina BIO 5000.

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