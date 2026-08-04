Crimen y Justicia
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Un nuevo video muestra el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda y descalza del departamento de Facundo Moyano

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron a la joven de 23 años corriendo descalza por la vereda. La grabación forma parte de la investigación que busca reconstruir qué ocurrió durante la madrugada en un departamento de Belgrano

Un nuevo video del momento en que Candela Arizaga salió del departamento de Facundo Moyano
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Un nuevo registro de cámaras de seguridad se sumó este martes al expediente que investiga el episodio protagonizado por Facundo Moyano y su pareja de 23 años, Candela Arizaga, durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano.

La grabación fue captada a las 5.14 am por una cámara ubicada sobre el edificio de la avenida del Libertador, muestra a la joven corriendo semidesnuda y desclaza por la vía pública en aparente estado de desorientación. En las imágenes se la observa desplazarse por la vereda en sentido contrario a los colectivos y, segundo después, se lo ve al hijo de Hugo Moyano corriendo detrás de ella.

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De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, esas imágenes corresponden a los minutos previos a la intervención policial, que se produjo tras un llamado al 911 en el que se alertó sobre una mujer que corría sin ropa por la vía pública. Personal de la Comisaría Vecinal 13A acudió al lugar junto con una ambulancia del SAME, que trasladó a Arizaga al Hospital Pirovano.

Imagen aérea de una persona caminando en una acera de piedra junto a la fachada de un edificio con ventanas grandes, un árbol y un automóvil estacionado
La joven salió corriendo junto con su perro

El nuevo registro será incorporado al análisis de otras cámaras de seguridad de la zona, una de las medidas ordenadas por el auxiliar fiscal Julián Pistone, quien busca reconstruir cronológicamente los movimientos de ambos antes del procedimiento policial.

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En paralelo, la investigación sumó nuevas actuaciones. Según fuentes con acceso a la causa, el fiscal solicitó el allanamiento del departamento donde ocurrió el episodio, mientras que Facundo Moyano se negó a someterse a estudios de sangre y orina requeridos en el marco de la pesquisa. El sindicalista está acusado de los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Facundo Moyano
Facundo Moyano

Según pudo saber Infobae, en su declaración, Candela Arizaga afirmó que Moyano “no le pegó” y atribuyó lo ocurrido al consumo de drogas. Su abogado, Diego Storto, indicó a Infobae en Vivo que la joven se encontraba “muy sonámbula” tras el episodio y que ampliará su declaración cuando esté en condiciones de hacerlo. Además, señaló que tanto ella como el dirigente “vienen de una noche traumática, movida y con excesos”, por lo que esperarán a que defina si instará la acción penal y si considera que existió un hecho de violencia de género.

Por su parte, el abogado Juan Pablo Fioribello, que representa a Moyano, cuestionó la rapidez con la que se dispuso la detención y sostuvo que antes era necesario producir otras medidas de prueba, aunque consideró “lógico” el pedido de allanamiento para determinar qué ocurrió dentro del departamento, establecer si había estupefacientes y secuestrar otros elementos de interés para la causa.

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