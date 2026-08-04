¿Hay escasez de carne vacuna? La explicación de un especialista sobre el mercado global y el consumo argentino

Urcía advirtió que la recuperación de la producción de carne vacuna en Argentina demandará entre dos y cinco años por el ciclo biológico de la ganadería

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El consumo de carne vacuna en Argentina cayó a uno de los niveles más bajos de las últimas tres décadas. Sin embargo, esa tendencia convive con un fenómeno de alcance global que avanza en sentido contrario: la oferta mundial de carne también se está reduciendo. Mientras países como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea registran una caída de sus rodeos, la demanda sigue creciendo, impulsada principalmente por Asia.

Para Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) y vocal del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), ese escenario configura un cambio de ciclo para el negocio ganadero y abre una oportunidad para la Argentina, aunque advirtió que la recuperación de la producción llevará tiempo.

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“Estados Unidos tiene hoy las existencias de ganado más bajas de su historia y la Unión Europea también disminuyó sus stocks durante la última década. Al mismo tiempo, Asia empezó a consumir más proteína animal. La conclusión es que hoy hay más demanda que oferta disponible”, afirmó en Infobae al Regreso.

Las restricciones a las exportaciones y otras intervenciones sobre el mercado desalentaron la inversión ganadera y achicaron el rodeo argentino (REUTERS/Martin Cossarini)

Menos oferta para una demanda que sigue creciendo

Según explicó Urcía, la reducción del stock bovino ya no es un fenómeno exclusivamente argentino. La menor disponibilidad de animales en dos de los principales productores mundiales coincidió con un incremento sostenido del consumo en los mercados asiáticos, lo que fortaleció los precios internacionales y modificó el equilibrio entre oferta y demanda.

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Argentina también atravesó una caída de su rodeo, aunque por razones diferentes. El dirigente sostuvo que durante años las restricciones a las exportaciones y otras intervenciones sobre el mercado desalentaron la inversión en la actividad. “El ganadero, si tenía como alternativa la agricultura, escapaba del sector y fuimos decayendo en stock. Veníamos perdiendo unas 500.000 cabezas por año hasta que el año pasado la recomposición del precio de la hacienda empezó a revertir ese ciclo”, explicó.

Esa recuperación, aclaró, no puede traducirse en un aumento inmediato de la producción. “Es biología. Retenés la vaca para que sea madre, tenés nueve meses de gestación y después hay que criar ese ternero hasta que llegue a faena. Es un ciclo que demanda entre dos y cinco años”, señaló. Por ese motivo, sostuvo que este año la oferta de hacienda seguirá siendo inferior tanto para el mercado interno como para la exportación.

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El consumo de proteína animal en Argentina supera los 110 kilos por habitante por año, con mayor participación del pollo y el cerdo (REUTERS)

Para Urcía, la ganadería puede convertirse en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento de la economía argentina. “Mientras todos ponemos el foco en el petróleo, el gas o la energía, la producción pecuaria está presente en prácticamente todo el territorio nacional. Yo comparo la ganadería con la minería porque el stock ganadero representa inversiones por alrededor de 20.000 millones de dólares”, aseguró.

La caída del consumo y los cambios en la dieta

Aunque el consumo de carne vacuna continúa en descenso, el dirigente consideró que esa estadística debe analizarse junto con la evolución del resto de las proteínas animales.

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“Cuando hablamos de caída del consumo hablamos de carne vacuna, porque en el conjunto no disminuimos. Hace 50 años consumíamos casi exclusivamente carne vacuna y hoy el pollo y el cerdo ganaron espacio. Argentina sigue estando entre los cinco mayores consumidores de proteína animal del mundo, con más de 110 kilos por habitante por año”, explicó.

Urcía advirtió que la recuperación de la producción de carne vacuna en Argentina demandará entre dos y cinco años por el ciclo biológico de la ganadería (REUTERS/Agustín Marcarian)

A su juicio, el precio explica solo una parte de la baja del consumo. Recordó que durante el año pasado el consumo creció respecto del anterior pese a que la hacienda aumentó por encima de la inflación y consideró que la diversificación de la dieta también modificó los hábitos de compra de los argentinos.

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En ese contexto, sostuvo que existe espacio para la convivencia de distintas proteínas animales en el mercado. Además del crecimiento del pollo y el cerdo, mencionó que comenzaron a aparecer otras alternativas de consumo, aunque aclaró que todavía tienen una incidencia marginal frente a las tres carnes principales.

Del asado a la milanesa: cómo cambiaron las preferencias

Los cambios en los hábitos de consumo también se reflejan en las preferencias de los compradores. Según los estudios del IPCVA citados por Urcía, la milanesa es actualmente la preparación más elegida por los argentinos, elaborada principalmente con cortes como nalga, cuadrada o bola de lomo.

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El consumo de carne vacuna en Argentina cayó a uno de los niveles más bajos de las últimas tres décadas (IPCVA)

El dirigente también destacó cómo algunos cortes modificaron completamente su valoración en las últimas décadas. “La entraña se regalaba hace veinte años y hoy es uno de los cortes de mayor valor”, ejemplificó. Mencionó un proceso similar con el osobuco, cuya incorporación a propuestas gastronómicas más elaboradas amplió su demanda y lo convirtió en un producto cada vez más valorizado.

Para Urcía, esos cambios muestran que, más allá de la diversificación del consumo, la carne vacuna mantiene un lugar central en la cultura alimentaria argentina y continúa adaptándose a las nuevas preferencias de los consumidores.

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