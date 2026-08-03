De saltar en paracaídas a una vida de oficina: por qué dejar el Ejército fue el desafío más difícil para dos ex oficiales

Ignacio y Sebastián Autiero dejaron el Ejército Argentino tras ocho años de servicio y buscaron nuevos desafíos extremos en la vida civil

Guardar

Durante años, una jornada de trabajo podía incluir un salto en paracaídas, una práctica de buceo, una travesía de esquí o una expedición en la montaña. Después de dejar el Ejército Argentino, la rutina cambió de golpe: computadora, planillas de Excel y una oficina. Para Ignacio y Sebastián Autiero, mellizos de 29 años y ex oficiales de la fuerza, el verdadero desafío no empezó cuando se quitaron el uniforme, sino cuando descubrieron que volver a una vida “normal” sería mucho más difícil de lo que imaginaban.

“Ese cambio fue muy brusco”, resumió Ignacio durante su paso por Infobae al Mediodía. Sebastián puso en palabras el contraste que marcó esa transición: “Un día típico era tirarme en paracaídas, bucear, escalar o esquiar, y de repente estar frente a una computadora todo el día en Excel”. Esa sensación de haber perdido la intensidad que había definido su vida durante ocho años terminó empujándolos a buscar nuevos desafíos. Hoy documentan expediciones de montaña, carreras de ultra distancia y actividades de resistencia extrema, convencidos de que los límites del cuerpo dependen, sobre todo, de la fortaleza mental.

PUBLICIDAD

“Mañana vamos a salir para el Lanín”, adelantó Sebastián durante la entrevista. Ignacio completó el plan con naturalidad: “La idea es bajarlo esquiando”.

De la adrenalina al mundo de oficina

El gusto por ese tipo de experiencias no apareció después del Ejército. Ambos crecieron en una familia profundamente ligada al mundo militar. Su padre es veterano de la Guerra de Malvinas y las historias que escuchaban desde chicos terminaron despertando una vocación que compartieron desde la adolescencia. “Nos criamos rodeados de veteranos de guerra. Mi padre es veterano de Malvinas. Uno de chico mama eso”, recordó Ignacio, mientras Sebastián agregó que crecieron escuchando relatos de sus compañeros de armas, “historias que salían completamente de lo normal”.

PUBLICIDAD

Los mellizos Autiero explicaron que la rutina de oficina los llevó a retomar expediciones de montaña, ultra distancia y pruebas de resistencia extrema (Infobae en Vivo)

Tras terminar el secundario ingresaron al Colegio Militar de la Nación y eligieron la especialidad de Caballería. Durante ocho años atravesaron una formación que incluyó cursos de montaña, esquí y operaciones especiales. Ignacio integró una misión de paz en Chipre y Sebastián se especializó en operaciones especiales. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos comenzaron a preguntarse si era posible construir un proyecto de vida dentro de la institución.

“Nos fuimos en busca de otras oportunidades”, explicó Sebastián. A su entender, la situación económica también terminó pesando en esa decisión. “El Ejército es un reflejo socioeconómico de cada país. Cuando la economía no acompaña, para un oficial joven es desmotivante”. Ignacio coincidió y recordó que, pese a cobrar el suplemento por zona desfavorable en San Martín de los Andes, el ingreso terminaba perdiendo valor frente al costo de vida. “Yo terminé cobrando un millón doscientos mil pesos, pero vivir allá también era muy caro”, explicó.

PUBLICIDAD

La vida después del uniforme

Si tomar la decisión de dejar la fuerza fue difícil, adaptarse a la vida civil resultó todavía más complejo. Como ocurre con muchos integrantes de las Fuerzas Armadas, la salida laboral más inmediata apareció en el ámbito de la seguridad privada. “Fue lo primero a lo que uno puede acceder cuando deja la fuerza”, contó Sebastián. Sin embargo, pronto descubrieron que el verdadero problema no era encontrar trabajo, sino acostumbrarse a una rutina completamente distinta.

Después de años en los que la exigencia física y mental formaba parte de la vida cotidiana, pasar jornadas enteras frente a una computadora les generó una sensación difícil de explicar. La adrenalina, simplemente, había desaparecido.

PUBLICIDAD

Ignacio y Sebastián Autiero crecieron en una familia militar, con un padre veterano de Malvinas, y esa historia influyó en su vocación (Infobae en Vivo)

Fue entonces cuando comenzaron a buscar nuevas formas de ponerse a prueba. Hace poco participaron de una carrera de 200 kilómetros en Villa La Angostura y la completaron prácticamente sin dormir. “Estuvimos 76 horas despiertos”, recordó Ignacio. Durante el recorrido aparecieron las alucinaciones y distintos inconvenientes propios del desgaste extremo, pero ninguno de los dos lo vivió como un fracaso. “Alucinamos varias veces. Tuvimos inconvenientes en el medio, pero también son cosas para las que el Ejército nos preparó”, explicó Sebastián.

La cabeza como último límite

Para ellos, ese tipo de desafíos tienen menos que ver con la preparación física que con la fortaleza mental. “La cabeza es todo. Eso nos enseñó el Ejército”, afirmó Ignacio. Sebastián sintetizó esa forma de entender las cosas con una frase que, según reconoció, sigue guiando muchas de sus decisiones: “La misión que teníamos la cumplíamos a cualquier costo”.

PUBLICIDAD

Ese espíritu competitivo también estuvo atravesado por el legado familiar. “Si yo decidía entrar a la fuerza no era para ser uno más. Quería ser el mejor que hubiera”, recordó Sebastián. Ignacio reconoció que esa exigencia siempre estuvo presente: “Constantemente uno tiene en la cabeza que no puede ser menos”. Sin embargo, cuando llegó el momento de abandonar la institución, encontraron el respaldo de su padre. “Siempre nos dijo: ‘Hagan lo que a ustedes los haga felices. Si esa es la decisión, hay que asumirla’”, recordó.

Los mellizos sostienen que la fortaleza mental que les dejó el Ejército guía sus carreras extremas y su canal de YouTube sobre el costado humano militar (Infobae en Vivo)

Hoy esa nueva etapa tiene otro escenario. A través de un canal de YouTube registran cada una de sus expediciones y buscan acercar una mirada diferente sobre el mundo militar. La idea nació casi por necesidad. “Nos dimos cuenta de que era muy difícil explicar todo lo que habíamos vivido. Cada vez que nos juntábamos con amigos terminábamos siendo el centro de atención porque contábamos experiencias que, para alguien de nuestra edad, parecían irreales”, explicó Ignacio.

PUBLICIDAD

Más que mostrar operaciones o entrenamientos, aseguran que buscan transmitir aquello que permanece cuando el uniforme queda atrás. “Queremos mostrar el costado más humano del Ejército, lo que nos dejó en términos de fortaleza mental y de valores. Hay cosas que aprendés ahí que después te acompañan toda la vida”, sostuvo Sebastián antes de cerrar con una definición que, quizás, resume mejor que ninguna otra lo que significó esa experiencia: “El amor se demuestra con hechos y no con palabras”.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.