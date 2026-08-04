El club argentino que sueña con contratar a Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray

Icardi y la China Suárez, con el trofeo de la Superlig, la última conquista del delantero en el Galatasaray

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Platense se comunicó con Mauro Icardi para intentar incorporarlo de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, según informó el periodista Leonardo Paradizo, de ESPN. La propuesta llegó mientras el delantero rosarino de 33 años evalúa su futuro tras su salida del Galatasaray.

El contacto del Calamar con el atacante representa una de las apuestas más audaces del mercado local. El club de Vicente López espera por la fase de octavos de la Libertadores, donde enfrenta a Coquimbo Unido, y habría puesto sus ojos en uno de los delanteros argentinos con mayor trayectoria internacional para reforzar esa campaña continental. Por ahora, se trató de un sondeo detrás de un sueño, pero el movimiento generó ruido.

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El Marrón viene de caer 4-0 ante Talleres por la tercera fecha del Torneo Clausura. Quedó penúltimo con apenas un punto y visitará a Independiente el sábado por la noche por la próxima jornada.

El agente de Icardi, Elio Pino, había sido contundente en declaraciones a ESPN: “Icardi no tiene planes de regresar a Argentina. Quiere seguir su carrera en Europa”. Pese a esa posición, el nombre del delantero circuló en las últimas semanas por varios clubes del país: River Plate, Boca Juniors y Estudiantes.

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El futuro del atacante también tuvo un capítulo en Turquía. Según publicó el diario turco Sabah, intermediarios acercaron su nombre al Beşiktaş, el eterno rival del Galatasaray, pero la respuesta de la dirigencia blanquinegra fue directa: “No estamos pensando en nada relacionado con Icardi”.

De acuerdo con Sabah, Icardi no tiene apuro por firmar y aguarda una oferta acorde a sus expectativas. La alternativa más concreta en este momento parece ser el Como, de la Serie A italiana, equipo que disputará la próxima Champions League. La opción europea encaja con la postura que transmitió su representante.

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El historial que el delantero deja en Estambul habla por sí solo. En cuatro temporadas con la camiseta del Galatasaray, Icardi disputó 134 partidos, anotó 77 goles y repartió 25 asistencias, lo que lo convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del club. A esos números se suman cuatro títulos consecutivos de la Süper Lig, una Copa de Turquía, una Supercopa y el galardón de goleador del torneo.

La salida del equipo amarillo-rojo, no obstante, no estuvo exenta de tensión. El presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, reveló que el club había preparado un acto de despedida para el jugador, que nunca respondió la convocatoria. Según informó el medio turco Fanatik, Icardi le habría expresado a su entorno su malestar con la gestión de su partida: “No merecía lo que me hicieron. Estoy muy decepcionado con el presidente y el entrenador”. El atacante tampoco publicó ningún mensaje de despedida en sus redes sociales, un silencio que en el ambiente futbolístico turco se leyó como señal de su descontento.

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Antes de su etapa en Turquía, Icardi había dejado una marca profunda en el Inter de Milán, donde disputó 219 partidos, marcó 124 goles y fue dos veces Capocannoniere de la Serie A. También vistió la camiseta del Paris Saint-Germain (PSG), donde sumó títulos nacionales en Francia.

El mercado de pases sigue abierto y el destino del delantero permanece sin definir. La propuesta de Platense, con la Libertadores como anzuelo, es por ahora la apuesta más sorprendente de todas las que le llegaron desde Argentina.

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