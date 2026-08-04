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El intenso ida y vuelta entre Wanda Nara y Mauro Icardi: las imágenes al desnudo sin IA de la conductora

La empresaria respondió a las críticas que recibió acerca de su cuerpo luego de que unas fotos retocadas llegaran a las redes

En redes sociales, la empresaria se mostró al natural (Video: Instagram)
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Semanas atrás, Wanda Nara armó sus valijas y las de sus hijos para vivir unas vacaciones en Europa antes de iniciar un nuevo ciclo lectivo. Sin embargo, este viaje quedó en la memoria familiar, no por los recuerdos de recorrer las ciudades, sino por el robo que sufrieron en la casa de campo que tiene la empresaria a las afueras de Milán. En medio de esto, una nueva polémica llegó a la puerta de Wanda e involucró a Mauro Icardi.

Este nuevo capítulo llegó cuando un portal turco publicó fotos de Wanda tomadas en Portofino con el cuerpo alterado digitalmente de manera maliciosa, según denunció la empresaria en sus redes sociales y aseguró que las imágenes eran versiones modificadas de su cuerpo.

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Ante esto y los comentarios que se generaron en redes sociales, Icardi decidió no quedarse al margen. A pocas horas de la denuncia pública de Wanda, el futbolista publicó en sus historias de Instagram una foto propia con el cuerpo editado digitalmente para simular un importante aumento de peso. La acompañó con una frase directa: “Como quieren verte los que te critican”. Minutos después subió la misma imagen sin ninguna alteración y cerró la secuencia con un comentario escueto: “Al que critican. Qué tupé”.

El ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales
Wanda compartió una foto en sus redes sociales sin retoques y respondió a las imágenes que circularon con IA (Instagram)

La respuesta de la conductora de MasterChef Celebrity fue el martes por la mañana y se dio desde el living de su propiedad en Milán, pero sin seguir el mismo camino que Icardi. No editó nada: se fotografió al natural frente a un espejo, en bikini negro con detalles amarillos, con grandes ventanales abiertos al skyline de la ciudad de fondo.

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Las imágenes aparecieron en sus historias de Instagram bajo el usuario @wanda_nara con la temperatura sobreimpresa: “Milán 38°C”. Son tres tomas desde el mismo espejo, cada una con un ángulo distinto. En la primera posa de frente, en la segunda de costado y en la tercera de tres cuartos, con el horizonte urbano de Milán visible detrás de ella en todas.

Antes de esas fotos, otra imagen la mostró recostada sobre un flotador rosa en una pileta en terraza, también en bikini negro con detalles amarillos, con el sol directo sobre su cara y el skyline de Milán al fondo. En ese plano se distingue con claridad el edificio del BNP Paribas entre los rascacielos de la ciudad, con 38 grados que se sienten en cada detalle de la toma.

Luego del robo, Wanda Nara mostró los nuevos pasaportes de sus cuatro hijos
Luego de que la jueza italiana le diera autorización, la empresaria ya tiene la nueva documentación de los niños

Tras días de incertidumbre sobre su regreso al país, la presentadora obtuvo una resolución favorable de la justicia italiana: quedó autorizada a tramitar los pasaportes de sus dos hijas con el delantero sin necesidad de la firma del futbolista. La noticia llegó el viernes por la tarde en horario italiano y cerró un episodio que había complicado el verano europeo de la empresaria.

El problema había arrancado con el robo de los pasaportes de los niños en la casa de campo que Wanda tiene a las afueras de Milán. Para renovar la documentación de las dos hijas que comparte con Icardi, la tramitación requería la firma del padre, lo que generó días de indefinición sobre cuándo y cómo podría concretarse el regreso.

La resolución judicial despejó ese obstáculo y habilitó a Wanda a avanzar por su cuenta. El martes al mediodía, en horario argentino, la empresaria mostró el resultado: publicó una imagen donde cinco manos sostienen cinco pasaportes italianos en un plano cenital. Las tapas burdeos con el escudo de la Unione Europea y la inscripción Repubblica Italiana / Passaporto quedaron en primer plano, y una de las manos aparece con las uñas pintadas de rojo. La leyenda sobreimpresa en la foto resumió el momento en tres palabras: “Mami lo logró”.

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