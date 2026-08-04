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Marta Fort regresó a Argentina: “56 días, 30.800 km, 18 aeropuertos, 12 vuelos demorados, 6 valijas”

La influencer estuvo instalada en Estados Unidos casi dos meses siguiendo a la selección argentina por el Mundial 2026

El look de Marta Fort para ver el debut de Argentina en el Mundial 2026
Marte Fort estuvo más de 50 días en Estados Unidos por el Mundial 2026 (Instagram)
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Marta Fort fue una de las argentinas que siguió al seleccionado en cada paso del Mundial 2026. Partió el 14 de junio hacia Estados Unidos, se instaló en Miami durante toda la copa, viajando para los distintos partidos que jugó la Scaloneta, estuvo en la final ante España y cerró el viaje con unos días en Las Vegas. El martes aterrizó en Buenos Aires y las fotos del regreso contaron el resto.

Durante 56 días estuvo fuera del país. La primera imagen la capturó en el aeropuerto, rodeada de seis valijas azules plastificadas y varios bolsos apilados a su alrededor. Junto a ella aparece Natalia Roman, su representante y compañera de viaje: las dos posan con los brazos en alto, señalando al techo, con el mostrador de LATAM visible al fondo entre el movimiento del hall de partidas. Marta lleva una remera negra corta y pantalón negro; Natalia, una remera blanca y anteojos de sol.

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Dos mujeres en un aeropuerto con valijas. Texto superpuesto con 56 días, 30800 km, 18 aeropuertos, 12 vuelos demorados y 6 valijas
Marta regresó junto a Natalia Roman, su representante

En la esquina inferior izquierda de esa foto, un cartel negro con letras blancas resumió todo el viaje en cinco líneas: “56 días, 30.800 km, 18 aeropuertos, 12 vuelos demorados, 6 valijas”. Debajo, en otro recuadro: “¡Volvimos! Hola, Buenos Aires”.

La segunda imagen llegó ya desde Argentina. Marta se fotografió sola frente a un espejo, en lo que parece ser su casa, con una campera negra deportiva con detalles blancos que dejaba el abdomen al descubierto. El pelo rubio suelto, las uñas con diseño y la expresión serena de quien acaba de cerrar un capítulo largo. La temperatura sobreimpresa marcó el regreso a la realidad porteña: “De vuelta en casa. 13°C”.

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Mujer rubia frente a un espejo, tomando una selfie con un teléfono de funda blanca. Viste chaqueta negra y pantalón. Su abdomen está visible. Texto en pantalla: 'De vuelta en casa 🇦🇷 13°C'
Fort pasó del verano estadounidense al clima húmedo e incierto de la ciudad de Buenos Aires

Antes de regresar al país, la parada en Las Vegas quedó registrada en una serie de fotos y videos que Marta publicó en sus redes. El hotel elegido tenía la arquitectura característica de los grandes resorts del Strip: fachada de piedra clara, jardines geométricos con cipreses recortados y balcones de hierro forjado con vista directa a una piscina de dimensiones considerables. Ese balcón fue el escenario principal de la producción.

La mayoría de las tomas la mostraron con un bikini negro triangular de Diesel, identificable por el logo metálico ovalado en el centro del corpiño. En algunas fotos aparece recostada en una reposera blanca junto a la pileta, con un cóctel y una botella de agua sobre la mesa ratona. En otras posa de frente al balcón, con la piscina y los árboles del resort como fondo, y deja ver los tatuajes distribuidos en ambos brazos y en las piernas.

Los tatuajes son parte visible de su estética. En el brazo derecho lleva una serpiente enroscada de trazo grueso y, debajo, una inscripción en inglés en letra cursiva fina. En el izquierdo se distinguen una mariposa, unas estrellas de cuatro puntas y otros diseños de menor tamaño. En el muslo derecho asoma otro tatuaje que las fotos no terminan de mostrar del todo. Completan el look dos cadenas de plata finas superpuestas al cuello y una pulsera roja en la muñeca.

Una mujer joven con cabello rubio y bikini negro posa en un balcón con baranda negra. Al fondo se observa una piscina, árboles y edificios bajo cielo azul
La heredera estuvo fuera del país hace más de un mes
Mujer joven de cabello rubio posa en una cama con un atuendo negro de encaje y toma una selfi con su teléfono en una habitación de hotel con paredes estampadas
Pantalón capri de encaje, remera a juego y botas fueron los elegidos de Fort para salir a la noche en Las Vegas
Una mujer rubia con bikini negro bebe de un vaso transparente con sorbete, mostrando tatuajes en su brazo y un cielo azul de fondo
"When in Vegas", escribió Marta en el pie de foto de la publicación

Una de las imágenes más cercanas la captó junto a la pileta con un vaso plástico transparente con pajita y rodaja de limón sobre la mesa ratona. Otra toma en primer plano la mostró bebiendo con los ojos cerrados bajo el sol. Al costado, visible en el encuadre, una lata de BodyArmor —bebida deportiva de origen estadounidense— sobre la misma superficie. Las uñas en celeste claro aparecieron como detalle constante a lo largo de toda la producción.

Cuando bajó el sol, el registro cambió. Una foto frente al espejo de la habitación la mostró con un conjunto negro de encaje semitransparente: top de manga larga con escote en V profundo y pantalón del mismo tejido. La habitación tiene decoración moderna, paredes con tapizado geométrico en tonos tierra y cama al fondo. El contraste con las imágenes de la piscina fue total: del blanco del sol al ambiente cálido y cerrado de la noche.

Ese look de encaje negro apareció también en otra imagen, esta vez desde adentro de un recinto cubierto de gran escala. Las pantallas LED gigantes del techo, las filas de butacas ocupadas y la iluminación del lugar ubicaron la escena en un show en vivo, uno de los espectáculos que Las Vegas tiene como oferta permanente. Marta aparece en primer plano bebiendo de una botella.

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Marta FortMundial 2026Ricardo Fort

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