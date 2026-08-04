Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La llamativa carta que Papu Gómez publicó en sus redes sociales: “Todo pasa”

El volante de 38 años afronta la recuperación de una lesión en el tobillo y tiene contrato por un año más en el Padova de Italia

La carta del Papu Gómez
La carta del Papu Gómez en redes sociales
Guardar

El último tramo de la carrera de Alejandro Gómez ha estado marcado por la sanción de dos años a causa de una prueba antidopaje positiva y las recurrentes molestias físicas, ya que su tobillo derecho lo ha tenido a maltraer desde la coronación de Argentina en el Mundial 2022. De hecho, se conoció en abril pasado que debía pasar por el quirófano y, en medio de su recuperación, el hombre del Padova, de la Segunda División de Italia, publicó una llamativa carta en redes sociales.

El Papu realizó una publicación con la descripción “todo pasa” y una imagen en la que se lo puede ver en el gimnasio con gestos de dolor. Sobre esa misma fotografía, colocó un mensaje en el costado derecho: “Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas”.

PUBLICIDAD

“A veces toca rompernos un ratito para que entre un poco de luz por las grietas. Llora lo que tengas que llorar, limpia tus lágrimas y recuerda que la tormenta siempre termina en calma”, siguió su misiva.

A continuación, escribió una frase vinculada a la resiliencia: “Mirate las manos: han vencido batallas de las que nadie se enteró y aquí sigues. El dolor no se queda a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respira profundo, suelta el miedo de golpe y confía, te lo juro que todo pasa”.

PUBLICIDAD

Papu Gómez recordó el aniversario del título mundial

El volante ofensivo de 38 años limitó los comentarios del posteo, que incluyó respuestas de diferentes colegas, como Ezequiel Galgo Schelotto: “Dale amigo, con todo”. “Aguante Papu querido”, escribió el ex Boca y Vélez, Fernando Rifle Pandolfi, y otro de los que le mandó sus energías positivas fue Facundo Parra.

Hace cuatro días, Gómez realizó otra publicación con una colección fotográfica de su viaje a Sevilla junto a su esposa Linda Raff y sus hijos. Cabe recordar que en el club homónimo de la ciudad española levantó la UEFA Europa League 2022/23.

Desde ese momento, su presente ha cambiado mucho. El jugador era una de las caras más importantes de la selección argentina hasta la Copa del Mundo de Qatar, pero su etapa finalizó en el cruce contra Australia por los octavos de final, cuando se retiró lesionado a los 50 minutos. En ese momento, había dicho que era un simple “esguince”, pero su madre dijo que “se rompió un ligamento del tobillo”.

Luego de ese último partido, comenzó a quedar fuera de los flashes principales y tampoco se mostró tan cercano con algunos líderes del plantel, quienes solían llenar de comentarios sus posteos, pero la publicación por el primer aniversario del título tuvo solo el “me gusta” de Emiliano Martínez.

De hecho, Alejandro Gómez se tatuó la emblemática tapada del Dibu a Randal Kolo Muani en la final contra Francia y dejó este mensaje: “Di todo de mí por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando”. Había tenido que pasar por el quirófano para tratar los problemas derivados de esa lesión. Eso lo llevó a perderse los amistosos contra Panamá y Curazao en la bienvenida del público a los campeones: “Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos”. La publicación fue nuevamente likeada por el arquero del Aston Villa, quien le escribió: “Te vamos a extrañar”.

El Padova de Italia lo fichó por dos años al Papu Gómez, hasta el 30 de junio de 2027 (Créditos: Grosby)
El Padova de Italia lo fichó por dos años al Papu Gómez, hasta el 30 de junio de 2027 (Créditos: Grosby)

Tras rescindir su contrato con Sevilla, el nombre del Papu apareció en el radar del Inter de Milán, Catania y Atalanta, y también tuvo ofertas de Arabia Saudita, pero fichó por el Monza de Italia y, al cabo de dos partidos, se comunicó que había dado positivo en un control antidoping de noviembre de 2022, antes del Mundial, que ocurrió a modo de sorpresa en un entrenamiento del cuadro de Andalucía, precisó el medio español Relevo.

Según la versión del futbolista, días antes había pasado una mala noche lo que lo llevó a tomar un jarabe de uno de sus hijos sin una consulta previa a los médicos del club”, mencionó la fuente citada a la hora de los argumentos esgrimidos por el protagonista. En marzo de 2024, rechazaron la apelación presentada para pedir una reducción del castigo. “Es una noticia súper dolorosa y que me desilusiona mucho”, reaccionó el mediocampista en redes.

El Papu Gómez lleva nueve encuentros en el Padova sin goles ni asistencias. Se estrenó el 22 de noviembre con 32 minutos en la caída 2-0 ante Venezia por la fecha 13 de la Segunda División, en la cual su equipo terminó en la décima colocación, sin posibilidad a luchar por el ascenso a la Serie A, máxima categoría de Italia. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Temas Relacionados

Alejandro Papu GómezPapu GómezPadovaSelección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El club argentino que sueña con contratar a Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray

Mientras el delantero define su futuro, recibió un sondeo de un equipo que disputa la Copa Libertadores

El club argentino que sueña con contratar a Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray

El impactante mercado del Chelsea: 16 caras nuevas y una inversión de 400 millones que le generará un dilema a Xabi Alonso

El club de Londres ha sumado una gran cantidad de refuerzos que aumentaron drásticamente el número de futbolistas en el plantel

El impactante mercado del Chelsea: 16 caras nuevas y una inversión de 400 millones que le generará un dilema a Xabi Alonso

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton por sus extravagantes looks en las carreras

Un ex jefe de equipo apuntó contra el siete veces campeón de la Máxima por la ropa que utiliza y lo comparó con Max Verstappen

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton por sus extravagantes looks en las carreras

Boca Juniors lanzó su nueva camiseta titular con un cambio en su escudo

El Xeneize la estrenaría mañana contra Estudiantes de La Plata en cancha de Huracán

Boca Juniors lanzó su nueva camiseta titular con un cambio en su escudo

Las imágenes del impactante último adiós a la leyenda del fútbol Franco Baresi en Milan

El ex futbolista italiano falleció a los 66 años a causa de una enfermedad pulmonar. Ex futbolistas, funcionarios y fanáticos se reunieron para despedir sus restos

Las imágenes del impactante último adiós a la leyenda del fútbol Franco Baresi en Milan

MALDITOS NERDS

Segun Shuei Yoshida, el cierre de Japan Studio respondió al enfoque AAA de Sony para PlayStation

Segun Shuei Yoshida, el cierre de Japan Studio respondió al enfoque AAA de Sony para PlayStation

Starsand Island confirma su versión 1.0 para PC, Xbox Series, PlayStation 5 y Switch 2

Refactor Games despide al 85 % tras lanzar ‘FIFA World Cup: Launch Edition’ en Netflix

La serie de ‘God of War’ cambiaría de actores para adaptar el salto temporal de ‘Ragnarök’

‘Marvel Tokon: Fighting Souls’ muestra sus modos y 20 luchadores en el tráiler de lanzamiento

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida de casada de Taylor Swift: cocina italiana, golf y canciones de amor para Travis Kelce

Así es la vida de casada de Taylor Swift: cocina italiana, golf y canciones de amor para Travis Kelce

Linda Blair asegura que la redada en su casa fue “algo positivo” para los animales: “Hay más luz sobre el bienestar animal”

“Spider-Man: Brand New Day” llegó a los mil millones de dólares en tiempo récord

Anya Taylor-Joy explica por qué las mujeres evitan la actuación de método: “Tenemos cosas que cuidar”

“Cien años de soledad”: cuándo y dónde ver el estreno de la segunda parte

INFOBAE AMÉRICA

Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

Exembajador de Nicaragua ante la OEA asegura que “Ortega planea votaciones, pero no elecciones”

República Dominicana suma 83 medallas, pero cae al sexto lugar en el medallero de Santo Domingo 2026

El Observatorio Regional de Derechos pide al Estado de Guatemala investigar con imparcialidad el caso de adulta mayor desalojada

Tres homicidios y múltiples capturas marcan los primeros días de agosto en El Salvador