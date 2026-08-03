Inició un tratamiento de fertilidad con su pareja, se separaron durante el embarazo y su hija quedó sin DNI por un vacío legal

Natalí Perino inició un tratamiento de fertilidad asistida en Buenos Aires con su pareja y ambas firmaron los consentimientos legales previos a la concepción

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Natalí Perino planificó la maternidad con su pareja, firmó los consentimientos legales requeridos y accedió a un tratamiento de fertilidad asistida en Buenos Aires. Cuando el embarazo llevaba dos meses, su pareja decidió no continuar el proyecto familiar y buscó interrumpir la gestación. El embarazo siguió adelante, pero la negativa de su expareja a firmar la documentación legal impidió que la hija de Perino, Floriane, accediera a su DNI.

En diálogo con Infobae en Vivo la Perino ontó que inició el tratamiento de fertilidad tras varios años de convivencia y planificación con su pareja. “Hicimos varios tratamientos, estuvimos varios años en pareja, viviendo juntas y demás. Luego de hacer inseminaciones, que ninguna dio positiva, pasamos a alta complejidad in vitro”, afirmó Perino.

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En continuidad explicó que ambos firmaron los consentimientos exigidos por la ley, que establecen la filiación previa a la concepción. “Uno firma los consentimientos siempre”, declaró.

El embarazo avanzó de manera esperada. “Se festeja el embarazo, como también lloramos los negativos, también se festeja el positivo”, relató Perino. Sin embargo, a los dos meses, su expareja le comunicó su deseo de no continuar. “Nos separamos, de una manera muy abrupta. Previo a ello habíamos visto para comprar un cochecito, ocho horas antes de la situación”, detalló Perino.

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Natalí Perino inició un tratamiento de fertilidad asistida en Buenos Aires con su pareja y ambas firmaron los consentimientos legales previos a la concepción (Redes Sociales)

La madre gestante aclaró que la decisión de llevar adelante el embarazo fue consensuada. “Habíamos decidido que yo iba a ser la madre gestante”, enfatizó. Pese a la ruptura, Perino continuó con el embarazo, pero el conflicto legal comenzó de inmediato.

Dificultades legales y burocráticas

Perino explicó que la ley de fertilidad asistida exige la firma de ambas partes para la inscripción del nacimiento. “Cuando vos vas a hacer la inscripción en el registro civil, tenés que llevar el papel de la clínica, el tratamiento del consentimiento de ambas partes”, subrayó.

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Tras la negativa de su expareja a presentar el DNI y completar el protocolo, la inscripción de la hija se demoró más de un mes.

“Yo estuve un mes y medio sin nada que diga que era mi hija”, afirmó Perino. Durante ese periodo, Floriane no pudo acceder a su obra social ni recibir el certificado de nacimiento completo. “Es más, obra social ni prepaga tampoco. Y yo tampoco podía tomarme la licencia por maternidad, porque en ningún lado figuraba”, señaló.

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Tras este suceso, la madre gestante recurrió a la vía judicial para regularizar la situación. “Arrancamos con mis abogadas un amparo y pude inscribirla luego de mes y medio”, indicó. Sin el protocolo firmado por ambas partes, la inscripción resultó provisoria e incompleta. “Tengo una partida que está incompleta, que le falta un anexo”, explicó.

La separación durante el embarazo derivó en un conflicto legal cuando la expareja se negó a completar la documentación para inscribir a la hija (Redes sociales)

Impacto emocional y consecuencias personales

El conflicto afectó la salud física y emocional de Perino durante el embarazo. “Fue terrible. Tengo una hermosa red de familia y amigos que me llamaban todos los días para ver si yo había desayunado, si dormí, si no dormí, si comí, si no comí. Mi obstetra también, que fue el gran sostén”, relató.

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Perino detalló que sufrió complicaciones médicas. “El día que me llegué a sacar documento yo tuve un pico de presión. Terminé en observación, terminó siendo un embarazo de riesgo”, describió.

La docente y artista visual remarcó la importancia de que su hija tenga la documentación adecuada. “Mi hija tiene derecho a la identidad. Es superimportante que en su partida figure que es hija nacida por tratamiento de fertilidad asistida”, sostuvo.

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Vacíos legales y pedidos de reforma

El caso de Perino evidenció vacíos en la aplicación de la ley vigente. “No se puede porque dentro de la ley de fertilidad asistida, cuando vos vas a hacer la inscripción en el registro civil, tenés que llevar el papel de la clínica, el tratamiento del consentimiento de ambas partes”, insistió. Subrayó que la legislación no prevé la inscripción monoparental en estos casos y que quienes respetan el proceso legal enfrentan trabas administrativas.

Perino reclamó una solución judicial y legislativa. “Tenemos dos causas. Tenemos la causa para judicializar esto, el tema del protocolo informado y el amparo, que está en dos lugares diferentes”, precisó.

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El objetivo de la acción de amparo es que la documentación refleje que Floriane nació por tratamiento de fertilidad asistida. “Necesitamos que se agregue el anexo donde diga que mi hija fue hija de tratamiento de fertilidad asistida”, puntualizó.

El proceso judicial continúa, mientras la madre busca la regularización definitiva. “La ley está muy bien hecha, el problema es que nadie la hizo valer ni cumplir”, concluyó Perino.

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