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Flor Vigna recordó el particular accidente íntimo que vivió con una expareja: “No lo encontraba”

En medio de su paso por La Casa de los Famosos México, la artista sorprendió a sus compañeros con un relato personal que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales

En medio de su estadía en el reality, Flor Vigna dio a conocer la inesperada situación que atravesó luego de mantener relaciones sexuales (La Casa de los Famosos México/Instagram)

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Flor Vigna volvió a convertirse en el centro de la conversación, pero esta vez desde México y en clave internacional. La artista, conocida por reinventarse en cada etapa y no tenerle miedo a los desafíos, se sumó a La Casa de los Famosos y en pocos días ya logró captar la atención de sus compañeros, del público y de las redes sociales. Lejos de pasar desapercibida, Flor sorprendió a todos al revelar, con total desparpajo, una situación íntima y desopilante que vivió con una pareja anterior.

La secuencia se viralizó a través del clip oficial del programa, donde Flor, en medio de la convivencia y el aislamiento que impone el reality, sorprendió a sus compañeros y a la audiencia con una confesión sobre un accidente sexual que vivió con una pareja anterior. “Y una vez estuve saliendo con un chico que es muy bueno...”, comenzó relatando frente a las cámaras. “Pero se me quedó el condón adentro”, recordó Flor, mientras los demás participantes escuchaban atentos y entre risas.

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Fue muy gracioso porque primero no sabíamos si íbamos a funcionar. Fue la primera vez. Y cuando estuvimos fue re lindo todo. Terminamos y yo estaba re feliz”, continuó la artista sobre la particular vivencia. “Entonces terminamos, y yo lo sentí como un logro de soltera... Cuando salgo le digo: ‘¿Dónde está el preservativo?’ Y entonces él me dice: ‘Bueno, yo lo busco en la cama y vos en el baño. Y lo buscaba y no lo encontraba. Él me dice: ‘Bueno, vamos a tener que buscar’. Entonces me mete la mano, empieza a buscar y no lo encontraba", continuó Vigna, quien destacó la desesperación que atravesó en aquel momento.

El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
La artista se sinceró con sus compañeros del reality y compartió el particular incidente que vivió en la intimidad (X)

“Entonces me dice: ‘Para, acá lo encontré. Ah, no, es el bebé que está pateando’. Y le digo: ¿Qué? No me digas eso’. Y se me había metido muy en el fondo, no sé. Y bueno, cuando lo saca, le comenté: ‘Bueno.. ¿Me acompañas a comprar la pastilla del día después? Porque mientras antes mejor’. Y nada, él fue súper atento a todo", cerró, entre risas nerviosas, la artista frente a sus compañeros del reality.

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El desparpajo con el que Flor relató el episodio no tardó en encender las redes. La sección de comentarios se llenó de reacciones de todo tipo: “Tranqui, contá todo”; “Ay no, pobre”; “Me encanta que Flor soltó la lengua por completo”; “Me destruye el tema de conversación”; “Lo que uno hace por amor”; “Por lo menos tuvo final feliz”; “Demasiada info, Flor”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron y que reflejaron el impacto que suele provocar la artista cuando se anima a hablar sin filtros.

Pero los comentarios espontáneos y las anécdotas personales no son novedad para Flor Vigna en este reality. A finales de julio, la cantante ya había causado sorpresa con sus declaraciones sobre Nicolás Cabré, recordando su experiencia junto al actor en la tira Mi hermano es un clon. Sin nombrarlo directamente, Vigna describió a uno de sus excompañeros como “muy mala persona” y detalló cómo fue convivir con él en el set. “En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor”, le confesó a una compañera dentro de la casa, cuidando de no revelar el nombre pero dejando en claro la referencia para el público argentino, que rápidamente asoció sus palabras a Cabré, con quien compartió elenco entre 2018 y 2019.

A finales de julio, Flor Vigna calificó a Nicolás Cabré como “muy neurótico” en La Casa de los Famosos México (LAM - América)

Lejos de quedarse en una descripción superficial, Flor profundizó sobre lo que sentía durante esa etapa profesional. “Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas”, confesó. Y no dudó en hacer una autocrítica sobre su rol en aquel momento: “Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba. Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa”.

En cada intervención, Flor demostró que no le teme a la exposición y que sabe cómo convertir una experiencia personal en tema de charla nacional. Ya sea por una anécdota insólita, un comentario picante o una reflexión sobre su carrera, la artista sigue sumando capítulos a su historia mediática y, con cada aparición, confirma que el público la sigue eligiendo por su autenticidad y su manera única de contar lo que muchos prefieren callar.

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