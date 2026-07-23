Crimen y Justicia

Le robaron la moto a punta de pistola, activó el GPS y la Policía encontró a los delincuentes escondidos en una casa

Los sospechosos, de 26 y 27 años, fueron detenidos en una vivienda de Melchor Romero. Los efectivos recuperaron el rodado sustraído y secuestraron la moto utilizada durante el asalto

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Fotografía dividida que muestra una motocicleta blanca estacionada frente a un cartel policial y, a la derecha, dos hombres esposados junto a un oficial de policía
La Policía recuperó el rodado sustraído y detuvo a dos sospechosos

Dos motochorros fueron detenidos este miércoles en la localidad platense de Melchor Romero, acusados de haber cometido un robo a mano armada de una motocicleta. La rápida resolución del caso fue posible gracias al sistema de rastreo satelital que tenía instalado el vehículo de la víctima.

Según pudo saber Infobae, el hecho ocurrió en la zona de avenida 32 y 166, donde un llamado al 911 alertó sobre el robo de una moto. Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con la víctima, un ciudadano colombiano de 38 años, quien relató que momentos antes había sido interceptado por dos delincuentes que circulaban en una Honda CG 150 de color rojo.

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De acuerdo con la denuncia, los sospechosos lo amenazaron con un arma de fuego, lo obligaron a descender de su motocicleta Mondial Max 110 y escaparon con el vehículo.

Motocicleta Honda de color rojo estacionada frente a un cartel de la Superintendencia de Seguridad Región Capital y Comisaría 14ta. La Plata
La moto que usaban los motochorros para robar

Sin embargo, el damnificado informó a los efectivos que la moto robada contaba con un sistema de rastreo GPS que permanecía activo y marcaba una ubicación en una vivienda situada sobre la calle 60, entre 161 y 162.

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Con esa información, los policías se dirigieron al lugar. Tras obtener la autorización de la propietaria del inmueble para ingresar, encontraron en el interior tanto la motocicleta sustraída como la Honda utilizada por los presuntos asaltantes para cometer el robo.

En una de las habitaciones de la casa fueron aprehendidos Aron David Planchon, de 27 años, y Jorge Ruiz, de 26, quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de La Plata.

La causa fue caratulada como robo calificado en grado de tentativa. Por disposición de la fiscal Virginia Bravo, ambos sospechosos serán trasladados este jueves para prestar declaración en la primera audiencia judicial.

Una motocicleta tipo scooter de color blanco y negro se estaciona frente a un cartel de la Comisaría 14ta. La Plata. Pared clara y piso con baldosas
La moto robada tenía GPS y la víctima logró recuperarla

El caso se suma a otros episodios recientes de inseguridad vinculados al robo de motos en La Plata. A principios de julio, un agente de la Policía Federal mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo en City Bell. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y el segundo sospechoso resultó herido y fue detenido.

Dos meses antes, la Policía Bonaerense detuvo a un joven de 22 años acusado de integrar una banda dedicada al robo de motocicletas. La investigación permitió identificarlo luego de que publicara en sus redes sociales fotos y videos junto a motos robadas y hasta se burlara de las víctimas. Durante el allanamiento en su casa secuestraron prendas utilizadas en los asaltos y otros elementos de interés para la causa.

En abril, además, una abogada de 45 años fue víctima de una violenta salidera bancaria en el centro platense. Dos motochorros la siguieron tras retirar dinero de un banco, la arrastraron varios metros para quitarle el efectivo y huyeron en una motocicleta que luego fue abandonada durante el operativo policial.

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