Crimen y Justicia

Video: un policía de la Federal mató a un motochorro durante un intento de robo en La Plata

El hecho ocurrió este miércoles y quedó grabado por las cámaras de seguridad. El cómplice del delincuente también resultó herido de bala y está internado

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Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el efectivo de la PFA fue abordado por dos motochorros

Un nuevo caso de inseguridad tuvo lugar en las últimas horas en La Plata, donde un agente de la Policía Federal Argentina se defendió a los tiros de un intento de robo motochorro y mató a uno de los dos delincuentes que lo asaltaron. Su cómplice resultó herido y fue trasladado a un hospital local.

El hecho ocurrió este miércoles y quedó grabado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la ciudad, que captaron el momento en el que el sargento de 53 años fue abordado por una dupla de ladrones en Camino Centenario entre 476 y 477, en City Bell.

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En el lugar intervino personal policial de La Plata, que se hizo presente en el lugar tras ser advertido del hecho. En ese contexto le tomaron declaración al agente, quien relató que mientras circulaba a bordo de su motocicleta Honda Wave fue interceptado por dos motochorros que se trasladaban en una moto Honda GLH.

En el video que encabeza esta nota se observa el momento en el que los delincuentes le apuntan con un arma de fuego para robarle. Tras un forcejeo, el policía perdió el control del rodado y cayó al suelo. Inmediatamente, se identificó como personal policial y disparó contra ellos a fin de evitar el robo.

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Fuentes policiales le detallaron a Infobae que producto de los disparos uno de los delincuentes, identificado como Axel Maximiliano Mancilla Obando (18), domiciliado en La Plata, falleció en el lugar. El segundo, Luciano Pereira (26), también vecino de la ciudad, resultó herido y fue trasladado bajo custodia policial al hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internado.

Robo policía La Plata
El hecho ocurrió en Camino Centenario entre 476 y 477, en City Bell

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°17, con intervención de la fiscal Di Lorenzo, quien dispuso la preservación del lugar y las medidas de rigor. En la escena se incautaron dos pistolas: una Glock 9 mm, utilizada por el agente, y una réplica de pistola calibre 9 mm hallada entre la moto de los sospechosos y el cuerpo del fallecido. También fueron secuestradas dos motocicletas, una Honda GLH y la Honda Wave de la víctima.

Según pudo saber este medio, Mancilla Obando no tenía pedido de captura ni medidas judiciales activas al momento del hecho. Pereira, en cambio, cuenta con varios antecedentes penales. Entre las causas más recientes, figura un expediente de libertad tramitado el 10 de abril de 2026 en la Alcaldía La Plata.

Robo La Plata policía
Producto del tiroteo, un delincuente de 18 años murió en el lugar

El 29 de enero de 2026, fue imputado por el delito de desobediencia conforme al artículo 239 del Código Penal, en una causa radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°11 del fuero penal platense. En diciembre de 2024, se le abrió un expediente por encubrimiento (artículo 277, inciso 1°), que quedó a cargo de la UFIJ N°8 de La Plata. Ese mismo año, el 24 de enero, también fue imputado por desobediencia en la UFIJ N°17 de la misma jurisdicción.

Robo La Plata policía
Los agentes secuestraron dos armas de fuego y dos motocicletas

Además, cuenta con otros dos antecedentes por encubrimiento: uno iniciado el 9 de noviembre de 2021 en el Juzgado Correccional N°3 y otro el 2 de agosto de ese mismo año, tramitado en la UFIJ N°5, ambos del Departamento Judicial La Plata. A su vez, tiene una medida de restricción perimetral por lesiones leves, vigente desde julio de 2025, dispuesta por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°6 de La Plata.

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