Crimen y Justicia

Violenta salidera en La Plata: dos motochorros atacaron a una mujer y la arrastraron hasta sacarle el dinero

El hecho se produjo luego de que la víctima retirara dinero de un banco, donde fue interceptada y arrastrada por dos delincuentes, quienes huyeron tras el ataque y abandonaron la motocicleta utilizada

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La policía detuvo a un menor por la violenta salidera bancaria en La Plata
La policía detuvo a un menor por la violenta salidera bancaria en La Plata

Una abogada de 45 años fue víctima de una salidera bancaria violenta en el centro de La Plata este martes 31 de marzo. El hecho sucedió cuando dos motochorros la atacaron tras retirar dinero de una sucursal y la arrastraron varios metros por el asfalto.

El episodio trascurrió en la calle 36 entre 4 y 5, a pocos metros de la entidad bancaria. Durante la huida, la alarma de vecinos alertó a las autoridades y un policía de civil avisó de inmediato a seguridad, provocando un rápido operativo.

Personal de la Policía Motorizada desplegó un operativo que permitió ubicar a los asaltantes. Aunque los delincuente escaparon a pie, dejaron abandonada una moto en la zona de 121 y 525, la cual tenía un pedido de secuestro por hurto. Finalmente, aprehendieron a un menor de 17 años en la calle 120 y 525.

Los agentes policiales recuperaron la cartera, documentación, tarjetas y el vehículo usado en el robo, aunque el dinero no fue recuperado. La causa fue caratulada como “tentativa de robo y encubrimiento” y quedó en manos de la UFI del Joven N° 3, que dispuso el alojamiento del adolescente en un centro de recepción.

Lugar hasta donde se expandió la persecución policial en La Plata
Lugar hasta donde se expandió la persecución policial en La Plata

Otro episodio de violencia en La Plata

El pasado 18 de marzo encontraron sin vida al jubilado Nicolás D’Angelo y este martes confirmaron que se trató de un crimen. La autopsia determinó que el hombre falleció por asfixia mecánica, lo que determinó un cambio en la causa judicial a homicidio agravado. La Justicia de La Plata ordenó la detención de una mujer de 29 años que podría estar vinculada con el hecho.

La investigación señala que la mujer, domiciliada en Los Hornos, tiene antecedentes penales. La Policía la detuvo en Villa Elvira tras el análisis del rastreo del teléfono celular de la víctima y el hallazgo de que habría abandonado la escena en un vehículo de la aplicación DiDi, dato considerado clave para reconstruir sus movimientos tras el crimen.

El caso se conoció el 18 de marzo, cuando familiares de D’Angelo, ingresaron a la vivienda del hombre en la calle 42 y 159, preocupados por no tener noticias previas durante varios días. Allí, encontraron el cuerpo con sangre en el rostro y heridas en la cabeza.

Según 0221, las fuentes policiales indicaron que, desde el inicio, la escena mostró signos de violencia. Pese a los allanamientos, el celular del jubilado no fue hallado. La acusada enfrenta al menos dos condenas previas, lo que agrava su situación legal y consolida la línea de investigación sobre la intencionalidad del ataque.

La Justicia de La Plata mantiene la causa bajo la carátula de “homicidio agravado” y continúa investigando posible participación de terceros, mientras la familia de la víctima espera el esclarecimiento definitivo del caso y que se haga justicia por la muerte de D’Angelo.

Por la frecuencia y la gravedad de estos episodios, la ciudad de La Plata enfrenta una sucesión de hechos violentos que genera alarma en la comunidad. La planificación previa, la extrema violencia y la suplantación de identidad parecen ser las modalidades empleadas por los delincuentes.

Esta continuidad de casos pone en discusión la eficacia de las estrategias de seguridad implementadas hasta el momento. Los vecinos de La Plata reclaman mayor protección, lo que requeriría un plan integral que articule la labor policial, la investigación judicial y la prevención comunitaria. La demanda principal es que las fuerzas de seguridad adapten sus mecanismos de control y patrullaje a las nuevas dinámicas delictivas, y que exista una coordinación sostenida entre los distintos niveles del Estado para abordar la violencia de manera estructural.

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