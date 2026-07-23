Crimen y Justicia

Video: así cayeron los menores que intentaron robar una casa en San Isidro y fueron descubiertos in fraganti por el dueño

Las cámaras municipales y el dato de un vecino resultaron clave para reconstruir el recorrido de los delincuentes y lograr su captura a pocas cuadras del lugar del hecho. Los tres quedaron a disposición de la Justicia

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Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que los agentes capturaron a los sospechosos

El miércoles, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a tres menores de edad que ingresaron a robar una casa en la localidad de San Isidro. En las últimas horas, se conoció el video que muestra la secuencia del operativo que permitió detener a los sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Pasadas las 6 de la mañana, las cámaras de seguridad captaron a los jóvenes caminando por las calles del barrio de Zona Norte. Tras deambular varios minutos, los ladrones forzaron la puerta de un domicilio y entraron a robar, aprovechando la ausencia de los dueños.

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Luego de un llamado al 911 que alertó sobre el hecho, efectivos de la Patrulla Municipal y de la Policía Bonaerense se hicieron presentes en el lugar. Al arribar, constataron los daños en el acceso y recabaron detalles sobre la vestimenta de los sospechosos. Con esa información, desplegaron un operativo conjunto para localizar a los tres involucrados.

El video que encabeza esta nota reconstruye esa búsqueda. En las imágenes se observa cómo las cámaras del Centro de Operaciones Municipal siguen los movimientos de los adolescentes mientras huyen por los jardines de las viviendas, hasta que finalmente son ubicados por los efectivos policiales.

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El instante en que uno de los delincuentes ingresó a la vivienda

Durante el procedimiento, un vecino aportó datos sobre los movimientos de los menores, lo que permitió orientar la búsqueda. Además, gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia municipales, fue posible reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Fuentes policiales confirmaron que el hecho fue advertido por el dueño de la casa, quien observó a través de las cámaras de seguridad que varios sujetos intentaban ingresar a la vivienda y avisó de inmediato al 911.

En las imágenes se ve cómo uno de los menores, con la cara cubierta, intentó violentar una de las persianas de la casa para luego ingresar. Después, al advertir la cámara, la tomó con sus manos y la arrojó al piso.

Tras más de una hora de búsqueda, pasadas las 8 de la mañana, los agentes lograron capturarlos a pocas cuadras del lugar del hecho. Las fuentes consultadas por este medio identificaron a los menores como T.A.A.L., de 16 años; I.A.C., de 17; y T.B.R., de 13.

banda de menores ladrones en una casa de san isidro portada
Dos de los detenidos cuentan con antecedentes y causas penales

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, que caratuló el hecho como robo en finca.

Tras el avance de las actuaciones, la Justicia dictó la prisión preventiva para los jóvenes de 17 y 16 años. Según pudo saber Infobae, ambos contaban con antecedentes y causas penales. Por otro lado, el adolescente de 13 quedó sujeto a las medidas de seguridad dispuestas por el fuero correspondiente.

Por el momento, no se amplió la información respecto a los elementos sustraídos. El operativo se desarrolló en coordinación entre el personal del comando de patrullas, la comisaría 7ª de San Isidro y el Grupo Táctico Operativo (GTO).

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