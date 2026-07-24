Sociedad

El frío extremo se mantiene en la Patagonia y sigue la alerta roja, mientras que en el AMBA vuelven las lluvias

El termómetro tendrá valores bajo cero en el sur del país, donde también se esperan intensas nevadas. En la zona metropolitana, a pesar del regreso del sol, se esperan nuevas precipitaciones

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Siluetas de personas con paraguas de colores bajo lluvia intensa en una calle mojada con faroles, vehículos y luces de semáforos.
En el AMBA, el sol reapareció tras cinco días de lloviznas, pero el viernes volverán las lluvias con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas de entre 11 °C y 15 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, lideró este jueves el podio de las ciudades más frías del país con un registro de -14,4 °C y una sensación térmica de -18,3 °C, en medio de una ola de frío polar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) calificó como histórica y que mantiene en estado de máxima alerta a las provincias del sur del territorio nacional. A más de 2.000 kilómetros de distancia, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivió una mañana diferente: el sol volvió a asomarse tras cinco días consecutivos de lloviznas y cielos cubiertos.

El contraste entre ambos extremos del país difícilmente podría ser más marcado. Mientras el sur patagónico atraviesa uno de sus episodios de frío más duros del invierno, con nevadas, acumulación de hielo en las calzadas y operativos de rescate para vehículos varados en rutas cordilleranas, el AMBA tuvo este jueves temperaturas de entre 7 °C y 15 °C.

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El SMN oficializó una alerta roja por temperaturas frías extremas para Santa Cruz y una alerta amarilla para Tierra del Fuego, dos provincias donde la sensación térmica perforó la barrera de los 20 °C bajo cero.

Río Gallegos registró -14,4 °C y una sensación térmica de -18,3 °C, y encabezó el ranking de las ciudades más frías del país
Río Gallegos registró -14,4 °C y una sensación térmica de -18,3 °C, y encabezó el ranking de las ciudades más frías del país

Los reportes oficiales emitidos en las primeras horas de la jornada ubican a Río Grande en el segundo lugar del ranking nacional, con -10,3 °C de temperatura real y -15,3 °C de sensación térmica. El tercer puesto corresponde a El Calafate, también en Santa Cruz, con -9,2 °C y una sensación térmica de -12,3 °C, según consignó Diario Río Negro.

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El fenómeno no se limita a las bajas temperaturas. La masa de aire polar llegó acompañada de intensas nevadas y una acumulación de hielo que forzó el despliegue de operativos especiales de asistencia en la franja cordillerana y la meseta.

Las autoridades de vialidad de Tierra del Fuego reiteraron la obligatoriedad del uso de cubiertas con clavos o cadenas para circular por la Ruta Nacional N° 3, especialmente en la zona del Paso Garibaldi, considerada uno de los tramos más comprometidos de la jornada. Tramos de esa vía fueron cerrados de forma preventiva al tránsito y luego reabiertos en el marco de los operativos de emergencia, según detalló Diario Río Negro.

En Ushuaia, capital fueguina, las proyecciones del SMN indican valores de entre -8 °C de mínima y -1 °C de máxima para este jueves. En Río Grande, en tanto, las marcas térmicas caerán hasta una mínima de -10 °C en el sector norte de la provincia.

La ola de frío polar llegó con intensas nevadas, acumulación de hielo y operativos de rescate para vehículos varados en rutas cordilleranas
La ola de frío polar llegó con intensas nevadas, acumulación de hielo y operativos de rescate para vehículos varados en rutas cordilleranas

En cuanto a las alertas impuestas por el SMN, son todas por nevada y de color amarillo para este viernes. Afectan al sureste de Santa Cruz y la cordillera de Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan. Para el sábado se repiten, pero en Mendoza y San Juan ascienden a color naranja.

De vuelta en el AMBA, la tregua climática que trajo el sol de este jueves tendrá vida corta. Un débil frente frío cruzará la región el viernes y volverá a generar condiciones para algunas lluvias, aunque los modelos meteorológicos anticipan acumulados bajos y sin fenómenos de relevancia.

Según Meteored, el período con mayor probabilidad de precipitaciones se ubicará entre las 8 y las 14 horas, con alternancia entre lloviznas y momentos sin lluvia. Las temperaturas de ese día comenzarán cerca de los 11 °C y llegarán a unos 15 °C por la tarde, con abundante nubosidad y viento del norte. Los datos del SMN establecen un máximo de 40% de probabilidad de precipitaciones entre la mañana y la tarde.

El pronóstico para el fin de semana en el AMBA no prevé lluvias relevantes, aunque la humedad favorecerá nieblas y bancos de niebla con reducción de visibilidad
El pronóstico para el fin de semana en el AMBA no prevé lluvias relevantes, aunque la humedad favorecerá nieblas y bancos de niebla con reducción de visibilidad

El fin de semana asoma con mejor cara para el AMBA, aunque con una advertencia puntual. El sábado y el domingo no registran, por el momento, nuevas lluvias en el pronóstico —salvo una baja probabilidad de precipitaciones para el sábado por la noche—, pero la elevada humedad seguirá favoreciendo la formación de nieblas y bancos de niebla durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana.

La reducción de visibilidad podría ser importante, un dato a tener presente para quienes transiten rutas o autopistas durante las vacaciones de invierno, según advirtió Meteored.

Según el pronóstico del ente nacional, para el sábado se espera una temperatura máxima de 16 °C, con mínima de 10 °C. El domingo, por otra parte, el termómetro oscilará entre los 10°C y 17 °C.

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