Continúa la ola de frío polar y se renovó la alerta roja por temperaturas extremas en el sur del país

Santa Cruz registró temperaturas de hasta -20 °C y mínimas de -17 °C en El Calafate, Río Turbio y Gobernador Gregores

El registro de temperaturas de hasta -20 °C sacudió durante este martes a varias localidades de la provincia de Santa Cruz, en el extremo sur de la Argentina, con marcas mínimas registradas cerca del amanecer que se repitieron al día siguiente con igual intensidad. Sin embargo, el episodio de frío extremo no da tregua y se espera que se mantenga el jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dispuso alerta roja por temperaturas extremas frías para el oeste de Santa Cruz y el sudeste de Chubut durante este miércoles. La alerta naranja abarca el resto de Santa Cruz, mientras que Tierra del Fuego y el resto de Chubut quedaron bajo alerta amarilla.

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Según informó Meteored, las mínimas fueron de -17 °C en localidades como El Calafate, Río Turbio y Gobernador Gregores, con sensación térmica inferior a los -20 °C. Las condiciones que acompañan estas cifras incluyeron escasa nubosidad matinal, fuertes heladas y dominio de altas presiones en Santa Cruz y el este de Chubut.

La cordillera del NOA y de Cuyo sigue bajo alerta por nevadas tras un temporal que dejó entre 3 y 4 metros de nieve en Mendoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuadro meteorológico, lejos de circunscribirse al extremo austral, se extiende hacia el norte del país con un fenómeno diferente pero igualmente intenso. Tras el temporal de nevadas persistentes que azotó durante la última semana la cordillera del Noroeste Argentino (NOA) y, sobre todo, la de Cuyo, la zona recibe este miércoles una pausa relativa. Mendoza ya acumula entre 3 y 4 metros de nieve en su cordillera como resultado de ese episodio previo.

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El avance del sistema no se detiene allí. El jueves, y desde el cierre del miércoles, el organismo meteorológico nacional emitió una alerta roja por frío extremo para todo Santa Cruz y amarilla para Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.

En cuanto a las nevadas, alcanzarán las zonas bajas del sur de Chubut y de Santa Cruz, con alertas amarillas por acumulados de entre 10 y 30 centímetros, también superables de forma localizada.

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el frío extremo continúe en el sur del país durante el jueves

Esa misma jornada, la alerta por nevadas se extiende a lo largo de toda la cordillera, desde La Rioja hasta Río Negro, con acumulados que varían según la región entre 20 y 150 centímetros, bajo distintos niveles de alerta, entre amarilla y naranja. En alta montaña, las ráfagas de viento pueden alcanzar los 100 km/h, con generación de viento blanco que reduce drásticamente la visibilidad al remover la nieve recién acumulada.

Luego de un día de pausa en la cordillera cuyana, un nuevo temporal de nieve se cierne sobre las cordilleras de Mendoza y San Juan desde el jueves 23. El SMN mantiene alerta naranja por nevadas intensas y persistentes para esa zona, con acumulados que pueden llegar al metro y medio de nieve e incluso superarlo si se suman las precipitaciones previstas para el fin de semana próximo.

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Mendoza y San Juan enfrentarán desde el jueves un nuevo temporal de nieve con alerta naranja y acumulados que pueden llegar al metro y medio

Más al norte, el panorama es distinto, pero no del todo amable. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó los últimos días con cielo cubierto, ambiente muy húmedo, lloviznas persistentes y temperaturas frescas, condiciones poco propicias para el disfrute de las vacaciones de invierno al aire libre. Desde la tarde del miércoles, no obstante, comenzó una mejora gradual: las lloviznas desaparecieron y se mantendrán ausentes durante el jueves.

La provincia de Buenos Aires, junto con localidades del sur de Santa Fe y de Entre Ríos, compartirá esa misma tendencia, dado que registraron condiciones similares en los días previos.

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De acuerdo con los datos del SMN, en la Ciudad de Buenos Aires, la mínima rondará los 7 °C por la mañana, mientras que a la tarde será la máxima con 13 °C.

Para el viernes, sin embargo, podrían volver las lluvias livianas y dispersas. Igualmente, la probabilidad de precipitaciones no supera el 40%. El termómetro marcará 11 °C de mínima y 15 °C de máxima.

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