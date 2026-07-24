Tom Holland recordó su grabación con Lionel Messi y reveló por qué lo inspira hace años: “Es el mejor de la historia”

Tom Holland revela por qué Lionel Messi lo inspira desde hace años

A casi un mes de sorprender al mundo al protagonizar el trailer de la nueva película de Spiderman junto a Lionel Messi, Tom Holland dio detalles sobre la grabación y expresó su gratitud por la participación del capitán de la Selección Argentina.

“Siempre me pareció alguien muy inspirador”, aseguró Holland al referirse a Messi. El actor explicó que la participación del futbolista en la campaña publicitaria lo llenó de agradecimiento: “Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas”.

PUBLICIDAD

Holland consideró que ese gesto de Messi, al sumarse a una acción fuera de su ámbito habitual, tuvo un impacto positivo en el equipo y en la percepción global de la película. “Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi”, sostuvo el actor de 30 años.

Holland fue más allá y estableció una conexión personal con el futbolista a partir de las características físicas que comparten. “Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas y siempre me pareció alguien muy inspirador”, señaló el actor durante una entrevista con Dami Nakache para Streams Telefe.

PUBLICIDAD

El actor británico habló de su fanatismo por el capitán de la selección nacional (Video: Instagram)

Holland reconoció que ha admirado a Messi “por muchísimo tiempo” y valoró su capacidad para superar obstáculos y alcanzar la cima del fútbol mundial.

La aparición de Holland y Messi juntos en la publicidad se produjo en un contexto particular: la campaña coincidió con una ola de críticas y comentarios negativos contra Argentina tras la final del Mundial entre la selección albiceleste y España. En redes sociales, parte del público internacional acusó al país sudamericano de racismo y corrupción, en el marco de la Copa del Mundo disputada en Norteamérica.

PUBLICIDAD

La escena de la publicidad, que circuló ampliamente en las últimas semanas, muestra a Tom Holland en la piel de Peter Parker. Al abrir una puerta, el personaje se encuentra cara a cara con Messi, quien parece estar buscando al verdadero Spider-Man. La reacción de sorpresa de Holland instala el tono humorístico del spot, pensado para viralizarse rápidamente en plataformas sociales. Luego, el propio Spider-Man aparece y aborda a Messi con una pregunta: “¿Le tienes miedo a las alturas?”. Messi, sin comprender, responde: “¿Cómo?”. En la siguiente secuencia, Spider-Man lo lleva por los aires de Nueva York usando sus telarañas, mientras el futbolista grita impresionado.

Tom Holland destaca a Lionel Messi y su “zona de confort” en el trailer de Spider-Man

Otra parte del spot muestra a Holland hablando por teléfono dentro de un bar. Al ver que Messi entra al lugar, interrumpe la llamada apresuradamente: “Me tengo que ir, me tengo que ir”. Luego se produce el siguiente diálogo:

PUBLICIDAD

—¿Eres Messi? —pregunta Holland. —Sí —responde el argentino. —¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás buscando a Spiderman? —insiste el actor. —Sí —afirma Messi.

Holland corre a ponerse el traje y regresa con el atuendo del superhéroe. “¿Le tienes miedo a las alturas?”, vuelve a consultar. Messi, desconcertado, pregunta: “¿Cómo?”. La escena culmina con ambos sobrevolando la ciudad de Nueva York, mientras el capitán de la Selección argentina se aferra al Hombre Araña.

PUBLICIDAD

La participación de Messi en la campaña no se limitó a una acción deportiva tradicional ni a una promoción exclusiva del Mundial, aunque la pieza aprovecha el contexto de la Copa del Mundo de 2026. La presencia del futbolista en el universo de Spider-Man permitió conectar audiencias globales y expandió el alcance de la campaña. No es la primera vez que Messi protagoniza publicidades internacionales en períodos de competencia, pero esta aparición introduce un elemento diferente al integrarlo a una de las franquicias más reconocidas del cine.

El cruce entre fútbol, cultura pop y humor fue determinante para la rápida repercusión del video. La imagen de Messi en el mundo de Spider-Man se viralizó con facilidad entre aficionados al cine, seguidores del fútbol y fanáticos del propio jugador.

PUBLICIDAD

Spider-Man: Brand New Day significa el regreso de Tom Holland como Peter Parker tras los acontecimientos narrados en Spider-Man: No Way Home. La trama muestra a un Peter Parker en un momento de reconstrucción, luego de que el mundo olvidara su identidad, y frente a nuevos desafíos como superhéroe. La dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton y el elenco lo completan Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando.