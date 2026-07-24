Santa Fe: proponen que un paseo denominado Néstor Kirchner pase a llamarse Lionel Messi

El cambio de nombre del paseo en Santa Fe reabrió la discusión sobre si los espacios públicos deben homenajear a dirigentes políticos recientes o a figuras como Lionel Messi

La posibilidad de que uno de los principales paseos costeros de la ciudad de Santa Fe deje de llamarse Avenida Presidente Néstor Kirchner y pase a denominarse Lionel Messi abrió un nuevo debate sobre la utilización de figuras políticas para nombrar espacios públicos y sobre cuáles son los símbolos capaces de generar mayor consenso entre los argentinos.

La iniciativa fue presentada en el Concejo Municipal por la concejal de La Libertad Avanza Ana Cantiani, quien explicó en Infobae al Regreso que el proyecto nació a partir de planteos de vecinos que cuestionaban la denominación actual del paseo y reclamaban un nombre que los representara.

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“Cuando asumimos en diciembre empecé a recibir mensajes de vecinos. Una de las quejas era que uno de los paseos más lindos que tenemos en Santa Fe no los representaba con el nombre que tiene hoy”, sostuvo.

Según explicó, además del reclamo vecinal detectaron una presunta irregularidad en el procedimiento mediante el cual se bautizó el paseo en 2011, pocos meses después de la muerte del expresidente.

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Ana Cantiani afirmó que en 2011 no se cumplió el paso obligatorio por la Comisión Honorífica Permanente de Calles para nombrar la avenida Néstor Kirchner (Infobae en Vivo)

“En ese momento no se cumplió un paso obligatorio de la normativa, que era el tratamiento en la Comisión Honorífica Permanente de Calles”, afirmó Cantiani, quien aseguró que ese antecedente también motivó la presentación del proyecto.

Por qué propone el nombre de Lionel Messi

La concejal sostuvo que el objetivo es reemplazar una figura asociada a la disputa política por otra que despierte consenso social.

Durante la entrevista, Gonzalo Aziz resumió esa idea al señalar: “No es que tengamos algo con Néstor Kirchner. Si mañana alguien quiere ponerle Javier Milei o Mauricio Macri a una avenida, sería exactamente lo mismo. Dejemos de poner nombres que dividen a los argentinos y busquemos personas que los unifiquen”.

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Cantiani coincidió con ese planteo y explicó por qué eligió al capitán de la selección argentina. “¿Quién nos puede representar a todos los argentinos? Lionel Messi. Por eso surge su nombre como alternativa y la verdad es que tuvo muy buena repercusión”, aseguró.

Durante el programa también se recordó que, desde el fallecimiento de Néstor Kirchner, más de 170 calles, plazas, monumentos y espacios públicos del país fueron bautizados con su nombre, un dato que sirvió para contextualizar el alcance que tuvo esa política de denominaciones en distintos municipios.

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La concejal libertaria Ana Cantiani propuso en Santa Fe cambiar el nombre del paseo Néstor Kirchner por Lionel Messi (Infobae en Vivo)

El trasfondo político del debate

Más allá del cambio de nombre, la discusión derivó en el uso político de los espacios públicos.

El economista y diputado nacional Martín Tetaz consideró que este tipo de iniciativas forman parte de una “batalla cultural”, aunque advirtió que no modifican los problemas cotidianos de la sociedad.

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“Es populismo extremo ponerle a todo Néstor Kirchner. Es un acto simbólico, semántico, no otra cosa. Es intentar apropiarse de los espacios públicos y de su significado”, planteó.

Aziz, por su parte, sostuvo que Kirchner “fue un presidente, no un prócer”, y señaló que, a su entender, la única figura de la etapa democrática que reúne un consenso comparable al de un prócer nacional es Raúl Alfonsín.

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Cantiani insistió en que el proyecto no apunta únicamente a cuestionar el nombre actual sino también el procedimiento mediante el cual fue aprobado.

La iniciativa para renombrar la Avenida Presidente Néstor Kirchner plantea reemplazar una figura política por Lionel Messi como símbolo de consenso (Infobae en Vivo)

“Lo que está mal, está mal para cualquiera. Si un espacio público no representa a todos los santafesinos y además fue asignado de manera irregular, corresponde revisar esa decisión”, sostuvo.

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Un debate que excede a Santa Fe

Durante la entrevista también surgieron cuestionamientos hacia el oficialismo nacional. Diego Iglesias sostuvo que La Libertad Avanza “puede cambiar todos los nombres que quiera”, pero advirtió que “también estaría bueno que haga una obra y después le ponga el nombre que quiera”.

Cantiani rechazó esa mirada y afirmó que la denominación del paseo respondió en su momento a “un arreglo político”. Además, recordó que la zona había sido incluida en anuncios de obras nacionales que, según dijo, nunca se concretaron.

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“Le pusieron el nombre y la dejaron como una calle de tierra. Si esto está mal asignado y no representa a todos los santafesinos, tengo que atender el reclamo de los vecinos”, afirmó.

Aunque el proyecto todavía deberá ser debatido en el Concejo Municipal, la propuesta volvió a poner sobre la mesa una discusión que aparece periódicamente en distintas ciudades del país: si los espacios públicos deben homenajear a dirigentes políticos recientes o privilegiar figuras capaces de generar un consenso más amplio. Para la concejal libertaria, esa figura es Lionel Messi. “Ojalá se entere y podamos renombrar ese paseo que es tan lindo para nosotros”, concluyó.

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