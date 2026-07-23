Crimen y Justicia

Chocó a una docente en La Plata, se fugó y lo detuvieron en Quilmes

La mujer resultó lesionada después de ser embestida por una camioneta mientras viajaba con su hijo adolescente en la capital bonaerense. El conductor escapó y fue localizado dos días más tarde

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Choque en La Plata
El sospechoso tras ser detenido

Una docente y su hijo resultaron víctimas de un choque en la ciudad de La Plata, tras ser embestidos por detrás por una camioneta cuyo conductor escapó y fue detenido dos días más tarde en Quilmes.

Todo comenzó el lunes pasado en la intersección de la avenida 467 y la calle 186 de la capital provincial, donde una mujer de 44 años conducía un Volkswagen Up acompañada por su hijo de 13 años.

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En esas circunstancias, el auto fue impactado en la parte trasera por una camioneta Ford Ranger azul, que inmediatamente después de la colisión se alejó de la escena en dirección a City Bell.

Unos minutos después del choque, una ambulancia llegó al lugar. La docente se encontraba consciente y fuera de peligro, aunque aquejó un dolor de pecho agudo, por lo que el personal de emergencias decidió trasladarla al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. El adolescente, en tanto, no sufrió heridas.

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Choque en La Plata
Así quedó el auto de la docente

Antes del traslado, la víctima además le contó a los agentes de la Comisaría Séptima de Abasto el modelo de la camioneta, sin poder precisarles ningún otro dato sobre quién la conducía.

Los policías iniciaron la investigación con el análisis de cámaras de seguridad de la zona y rápidamente identificaron la patente de la Ford Ranger. La consulta posterior al registro de la DNRPA arrojó como titular a un hombre con domicilio en la localidad de Almirante Brown. Los efectivos fueron a buscarlo, pero éste les contó que había vendido la camioneta hacía dos años.

La búsqueda, entonces, continuó mediante la póliza de seguro vigente. Fue así como dieron con el actual dueño, Gerardo Ángel Ybañez, de 38 años, vecino de Quilmes. Según determinaron los investigadores, él manejaba la camioneta al momento del choque, por lo que fue detenido ayer en su casa en la localidad de Villa La Florida.

Durante el operativo además se conoció que la Ford Ranger se encontraba en un taller mecánico de la zona. El fiscal Fernando Padován, de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de La Plata, dispuso el allanamiento al lugar y el secuestro de la camioneta.

Choque en La Plata
La camioneta del conductor que se dio a la fuga

La causa quedó caratulada como lesiones culposas y abandono de persona, delito contemplado, en casos de accidentes de tránsito, en los artículos 94 y 94 bis del Código Penal y cuya pena varía según la gravedad de las heridas y si existieron circunstancias agravantes, siendo una base la “prisión de un mes a tres años o multa de mil a 15.000 pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años”.

Según consta en los registros del Banco Central, Ybañez figura como deudor “irrecuperable”. Además, cuenta con antecedentes laborales en firmas del sector de la construcción y en una empresa de servicios de limpieza de edificios.

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