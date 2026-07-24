Qué tienen en común las muertes súbitas de 4 fisicoculturistas jóvenes que preocupa a los expertos

El uso de esteroides anabolizantes agrava el riesgo de muerte cardíaca súbita en fisicoculturistas, según autopsias y estudios médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte cardíaca súbita entre fisicoculturistas volvió al centro del debate en Brasil tras la muerte de Mailson Araújo, de 35 años, en Alagoinhas, interior de Bahía. Necropsias de atletas como Dallas McCarver muestran un patrón recurrente de corazones anormalmente grandes y lesiones compatibles con uso prolongado de esteroides anabolizantes, según Correio Braziliense.

Las necropsias y estudios citados por Correio Braziliense indican que, entre fisicoculturistas, se repiten hallazgos como corazones muy por encima del peso esperado, engrosamiento del ventrículo izquierdo, obstrucción de arterias y otros daños asociados a mayor riesgo de arritmias, insuficiencia cardíaca y muerte súbita.

PUBLICIDAD

Crecen las alarmas por el uso de esteroides tras nuevas muertes en el fisicoculturismo

Cinco meses antes de morir, en agosto de 2017, McCarver casi se desmayó durante una competencia. Había acudido a urgencias por problemas respiratorios que tenía desde hacía varias semanas y recibió la recomendación de buscar un cardiólogo.

Después de un tiempo lo hallaron inconsciente en el suelo de su casa y murió una hora más tarde, a los 26 años. La necropsia indicó que su corazón pesaba 833 gramos, más del doble de lo esperado para un hombre adulto.

PUBLICIDAD

El informe describió engrosamiento del ventrículo izquierdo y placas de grasa en las arterias. La médica forense que firmó el reporte concluyó que el abuso prolongado de esteroides anabolizantes contribuyó a su muerte.

La toxicología detectó testosterona sintética en un nivel 30 veces superior al límite considerado normal, de acuerdo con Correio Braziliense. Durante años, casos como ese circularon como episodios aislados.

PUBLICIDAD

Las necropsias en fisicoculturistas repiten hallazgos de corazones agrandados, ventrículo izquierdo engrosado y obstrucción de arterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate reapareció tras la muerte de Araújo el lunes 13 de julio, después de que se sintiera mal dentro de su casa en Alagoinhas. Antes de ese caso, el fisicoculturista Gabriel Ganley murió de forma súbita en mayo, a los 22 años. Su certificado de defunción señaló cardiomiopatía hipertrófica.

Edson da Silva Ferreira, de 40 años, murió por un infarto en Teresina en julio del año pasado. Dos meses antes, Wanderson da Silva Moreira, de 30 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante una competencia en Campo Grande.

PUBLICIDAD

Qué ocurre en el corazón de los fisicoculturistas

Luiz Eduardo Fonteles Ritt, presidente de la Sociedad Brasileña de Cardiología en Bahía, explicó a Correio Braziliense que en quienes entrenan fuerza de forma intensa existen dos tipos de corazón agrandado. Uno responde a la adaptación del cuerpo al esfuerzo y suele revertir si la persona deja de entrenar, por lo general en unos tres meses. El otro, asociado a los esteroides anabolizantes, sigue otra trayectoria. Ritt advirtió que ese corazón puede hipertrofiarse, dilatarse y perder fuerza de contracción hasta derivar en insuficiencia cardíaca.

El cardiólogo añadió que esa exposición también puede favorecer una arritmia por la dilatación de las cavidades o por fibrosis en el músculo cardíaco. Según su descripción, incluso un corazón que parecía normal puede quedar expuesto a ese riesgo.

PUBLICIDAD

Lo que muestran los estudios y las necropsias

Un estudio del European Heart Journal siguió a más de 20.000 fisicoculturistas profesionales y aficionados durante 16 años. Halló una tasa de muerte súbita cardíaca cinco veces mayor entre los profesionales que entre los aficionados. Entre quienes compiten en Mr. Olympia, ese trabajo registró siete muertes por cada cien atletas. La edad media fue de 36 años.

Otra investigación, publicada en marzo de 2025 en Circulation, acompañó durante 11 años a 1.189 hombres que usaban esteroides anabolizantes en gimnasios y los comparó con casi 60.000 hombres de la población general. El riesgo de miocardiopatía fue casi nueve veces mayor en los usuarios, el de infarto fue tres veces mayor y el de insuficiencia cardíaca superó el triple.

PUBLICIDAD

En Brasil, la toxicología y los certificados de defunción dificultan probar el vínculo entre muertes cardíacas y esteroides anabolizantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión forense de octubre de 2025 en Frontiers in Cardiovascular Medicine reunió informes de fisicoculturistas muertos vinculados al uso de esteroides anabolizantes en Italia y España. En dos casos italianos, de 20 y 23 años, los corazones pesaban 440 y 430 gramos y la pared que separa los ventrículos medía entre 21 y 22 milímetros, cuando debería estar por debajo de 10.

Un estudio de 2022 analizó a seis fisicoculturistas estadounidenses, entre ellos McCarver. Sus corazones pesaban en promedio 73,7% más que el valor de referencia para un hombre adulto y las paredes del ventrículo izquierdo eran hasta 125% más gruesas de lo normal.

PUBLICIDAD

Por qué es difícil probar el vínculo con anabolizantes en Brasil

El caso de Ganley expone la parte más difícil de este debate. Su certificado de defunción señaló cardiomiopatía hipertrófica, una condición que puede ser genética o estar provocada por sustancias, y Ritt describió esa frontera como una zona gris.

El cardiólogo dijo a Correio Braziliense que a veces cuesta distinguir si se trata de una cardiopatía hipertrófica determinada por la genética, del efecto de los esteroides anabolizantes o de una adaptación al entrenamiento. También planteó que pueden coexistir una predisposición previa y una progresión acelerada por uso de sustancias.

PUBLICIDAD

En Brasil no hay datos sobre el número de muertes ligadas a esteroides anabolizantes. Un médico forense del Instituto Médico Legal de São Paulo explicó que la toxicología rutinaria busca sustancias que no deberían estar en el cuerpo, mientras que estos compuestos se parecen a hormonas que el propio organismo ya produce.

Por eso, en muchos casos el certificado de defunción indica la causa inmediata, como una parada cardíaca o una cardiomiopatía, pero el posible vínculo con esas sustancias no queda acreditado. A la vez, la prescripción de esteroides anabolizantes con fines estéticos está prohibida en Brasil desde 2023 por decisión del Consejo Federal de Medicina, aunque, según el periódico, el mercado siguió creciendo.