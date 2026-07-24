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Los videos y fotos de las vacaciones de Dibu Martínez en Sierra de los Padres tras el Mundial: los guiños a la selección argentina

El arquero se instaló en su casa de campo y compartió actividades con sus hijos y su esposa en su descanso mientras planifica su regreso al Aston Villa

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El arquero argentino bajó la intensidad competitiva, en medio del frío, y recarga energías con su entorno cercano antes de retomar la temporada

Emiliano Dibu Martínez regresó a su entorno familiar en Mar del Plata, al aire fresco de las Sierras de los Padres y el calor de su hogar. Después de la exigente Copa del Mundo en la que la selección argentina llegó hasta la final, el arquero eligió refugiarse en su casa de campo para recargar energías antes de retomar su carrera en Europa.

En registros compartidos por Mandinha, su esposa, se aprecia cómo la familia disfruta del contacto con la naturaleza: se vio a Martínez junto a los niños recolectando leña y o pasando el tiempo al aire libre, pese a las bajas temperaturas. Incluso en las tareas cotidianas, no dejó de lucir el camperón de la selección argentina.

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La vivienda, adquirida recientemente y decorada bajo el criterio de Mandinha, quien es diseñadora de interiores, se distingue por una estética donde la madera y la luz natural predominan. Los ventanales amplios y el mobiliario rústico generan una atmósfera cálida y acogedora, ideal para el descanso tras el rigor de la competencia internacional.

Las vacaciones del Dibu
El Dibu y Mandinha Martínez celebraron el cumpleaños de su hijo mayor Santino (@mandinha_martinez_)

Durante la estadía, Martínez se ocupó de encender la parrilla, también alimentaron a las ovejas. Luego de la jornada al aire libre, la familia cerró el día con juegos de mesa, recuperando momentos de unión que suelen postergarse durante la temporada deportiva.

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El desenlace de la Copa del Mundo dejó huella en el ánimo del futbolista. Argentina alcanzó la instancia final, pero fue España quien se impuso por 1-0, con un gol de Ferrán Torres a los 106 minutos. La actuación de Dibu Martínez fue clave: el arquero realizó 11 atajadas que mantuvieron el empate hasta la prórroga y evitaron una diferencia mayor en el marcador.

Las vacaciones del Dibu
La familia había cantado el cumpleaños número 8 de Santino durante el Mundial (@mandinha_martinez_)

Al cierre del torneo, Martínez compartió una reflexión en redes sociales donde dejó abierta la posibilidad de un cambio en su carrera con la selección nacional. En sus palabras: “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”. El mensaje, que rápidamente generó repercusiones, incluyó además una muestra de gratitud y compromiso: “Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

Tras el final del torneo, la familia organizó el cumpleaños del hijo mayor con detalles inspirados en la competencia

La pausa deportiva coincidió con una fecha especial: el cumpleaños de Santino, el hijo mayor del matrimonio, quien cumplió ocho años en pleno desarrollo de la Copa del Mundo. En aquel momento, Dibu Martínez le dedicó un mensaje sentido: “Feliz cumple a mi mejor amigo, el que me hace reír y el que tiene un corazón infinito, nunca cambies esa manera de vivir la vida con esa energía y locura que te hace único. Te amo gordito”.

Con el torneo ya finalizado, la familia organizó una celebración inspirada en el campeonato. La fiesta incluyó detalles alusivos al mundial: mascotas oficiales, galletitas con forma de figuritas del álbum y una cancha donde los niños jugaron al fútbol, compartiendo la jornada con la hija menor del arquero, Ava, nacida en 2021. Mandinha, atenta a cada detalle, compartió imágenes y videos de la fiesta.

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