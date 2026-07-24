Operaron al gobernador de Tucumán: le colocaron un stent y se recupera en el Hospital Italiano

Jaldo fue sometido a una intervención cardíaca en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras presentar dolor precordial intenso y sudoración.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue sometido a una intervención cardíaca en el Hospital Italiano de Buenos Aires durante la jornada de este jueves 23 de julio, tras presentar un episodio de dolor precordial intenso y sudoración mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, según un comunicado oficial. El procedimiento consistió en la colocación de un stent en una rama de la arteria coronaria derecha, que presentaba un estrechamiento parcial. De acuerdo al parte médico emitido por la institución, el mandatario evoluciona favorablemente y permanece internado para monitoreo.

Jaldo había viajado a la capital federal con una agenda institucional que incluía audiencias con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios del gobierno nacional. Fue durante esa estadía en Buenos Aires cuando el malestar físico obligó a suspender la agenda y derivó en la consulta. Lo que comenzó como una evaluación de rutina ante los síntomas se convirtió en una intervención programada tras los resultados de los estudios.

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El cuadro clínico que presentó el gobernador motivó la respuesta rápida del equipo médico. El dolor en el pecho y la sudoración son señales que los especialistas asocian con una posible situación que, de no atenderse a tiempo, puede derivar en consecuencias mayores. La rapidez con la que se actuó resultó determinante para el desenlace favorable que informó la Dirección Médica del hospital.

De acuerdo a la comunicación de la provincia, los profesionales actuaron ante la sospecha de una angina inestable —una condición en la que el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco se ve comprometido sin llegar a revestir mayor gravedad—, los médicos decidieron avanzar con un estudio más específico: la cinecoronariografía.

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La imagen de Jaldo y Milei durante el 9 de Julio. Tucumán y el gobierno nacional mantienen diálogos por la reforma política, obras públicas y coparticipación.

Ese procedimiento consiste en la introducción de un medio de contraste en las arterias coronarias para visualizar, mediante rayos X, si existen obstrucciones en los vasos que irrigan el corazón. Siempre de acuerdo a la información oficial, el estudio confirmó la presencia de una estenosis —un estrechamiento significativo— en una rama de la arteria coronaria derecha, una de las principales vías de suministro sanguíneo al músculo cardíaco.

Para resolver la obstrucción, los especialistas colocaron un stent: un dispositivo metálico en forma de malla que se expande dentro de la arteria y la mantiene abierta, restaurando la circulación normal. Según el comunicado de la provincia de Tucumán, que reprodujo el parte de la Dirección Médica del Hospital Italiano, el paciente “presenta una buena recuperación post operatoria” y continuará internado para control.

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El gobierno provincial difundió el parte médico completo junto con una breve descripción de las circunstancias que rodearon el episodio. En el texto se precisó que Jaldo había viajado a Buenos Aires para concretar reuniones con Santilli y con otros integrantes de la administración nacional, sin que se especificara la agenda completa de esos encuentros.

La visita del gobernador tucumano a la capital se inscribe en un período de intercambio activo entre la provincia y el gobierno de Javier Milei. Apenas tres semanas antes del episodio cardíaco, Milei había viajado a Tucumán para encabezar los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, donde compartió la escena con Jaldo en un gesto con peso político. Esa presencia del presidente en suelo tucumano se produjo en el marco de las negociaciones que lidera Santilli para avanzar en una reforma política, con la posible suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027 como uno de los ejes centrales.

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Tucumán ha funcionado en reiteradas ocasiones como escenario de acuerdos entre el oficialismo nacional y sectores de la oposición dialoguista. El 9 de julio de 2024 se firmó allí el Pacto de Mayo, en el Museo Casa Histórica de la Independencia, con la presencia de 18 gobernadores. En ese contexto, la relación entre Jaldo y la Casa Rosada se ha mantenido activa, con una agenda de pedidos vinculados a obras públicas y recursos coparticipables.