Reportan la fuga de 14 adolescentes de un hogar de protección en Guatemala

Catorce adolescentes de 13 a 16 años se fugaron del hogar de protección Zafiro III en Nueva Montserrat, según la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia. (SBS Guatemala)

Catorce adolescentes de 13 a 16 años se fugaron del hogar de protección Zafiro III en Nueva Montserrat durante una fumigación, informó la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia (SBS).

El incidente ocurrió el miércoles 22 de julio, cuando las residentes fueron trasladadas de forma temporal a un área recreativa cerca del centro, mientras se realizaban trabajos de fumigación para el control de plagas.

Aprovechando la salida, el grupo de 14 adolescentes manifestó su deseo de huir y salieron corriendo con rumbo desconocido, evadiendo a los encargados del Centro, que nada pudieron hacer para controlarlas, se conoció de manera extraoficial.

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A través de un comunicado, la SBS detalló que no es la primera vez que las jóvenes visitan los Campos de Nueva Monserrat, donde ocurrió la fuga masiva, pues “habitualmente realizan actividades recreativas y deportivas”, en el lugar.

La SBS indicó que las residentes fueron trasladadas de forma temporal fuera de las áreas intervenidas como parte del protocolo de fumigación. (SBS Guatemala)

Regresan al Centro

Luego de la partida, la Secretaría activó los protocolos correspondientes para localizar a las jóvenes. Seis, de las cuales, se presentaron de forma voluntaria ante la Policía Nacional Civil (PNC) y pidieron ser trasladadas nuevamente al hogar.

Otras dos, regresaron al centro por iniciativa propia. “Tocaron la puerta y volvieron a ser acogidas”, comentaron personas allegadas a Zafiro III. Tres más ya se encuentran nuevamente en resguardo, pero se desconoce cómo retornaron al hogar seguro.

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La Secretaría de Bienestar Social de Presidencia informó que seis adolescentes ya fueron localizadas y regresaron al centro Zafiro III. (SBS Guatemala)

En tanto, la SBS afirmó que da seguimiento al caso y coordina las diligencias de búsqueda, para ubicar a las tres adolescentes que aún no han regresado al Centro.

Un historial de crisis: El antecedente de la tragedia en la Virgen de la Asunción

Este nuevo episodio reaviva las alarmas sobre el modelo de abrigamiento estatal en el país, el cual acarrea un historial sombrío de tragedias. El hito más doloroso ocurrió el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula.

En aquella ocasión, tras un intento masivo de evasión y protestas por abusos físicos y sexuales dentro del recinto, decenas de adolescentes fueron encerradas bajo llave en una pequeña aula.

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Un incendio posterior cobró la vida de 41 niñas y dejó a 15 más con quemaduras graves. El hecho provocó indignación internacional y dejó al descubierto las condiciones inhumanas y la falta de supervisión que padecían los menores bajo la tutela del Estado.

El 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 41 adolescentes fallecieron tras un incidente en el que se provocó un incendio, mientras las jóvenes estaban bajo llave en un aula. (CNN)

Por este caso, fueron llevadas a juicio autoridades de Gobierno de la administración del expresidente Jimmy Morales, a quien, sectores sociales y familiares han hecho responsable de lo ocurrido.

El caso Lev Tahor: evasión y crisis

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió a finales de 2024. Tras un operativo judicial para rescatar a 160 niños y adolescentes de la secta ultraortodoxa Lev Tahor en Santa Rosa por denuncias de abusos y trata, los menores fueron trasladados al albergue estatal Alida España de la SBS. Sin embargo, integrantes del grupo irrumpieron y lograron sustraer temporalmente a la totalidad de los menores del recinto.

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Semanas después, luego del regreso de los menores de la secta, en enero de 2025, se registraron nuevos disturbios y agresiones físicas contra personal institucional en la Casa Nuestras Raíces, lo que obligó a redistribuir a la población en diversos centros.