Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre acusado de estafar a más de 100 personas con una promesa de empleo en la Justicia

Según las denuncias, el sujeto se presentaba como psicólogo del Poder Judicial de Salta, y se ofrecía a realizar trámites para facilitar el ingreso como empleados judiciales. Quedó detenido

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Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
El acusado pedía 40.000 pesos para supuestos trámites de ingreso laboral y exigía documentación personal a las víctimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue imputado por estafas reiteradas en la provincia de Salta, acusado de engañar a numerosas víctimas con falsas promesas de empleo en el Poder Judicial, según informó la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía local. La maniobra, que habría afectado a más de cien personas, consistía en ofrecer puestos de trabajo como secretarias en la Ciudad Judicial a cambio de dinero y documentación personal.

El acusado se presentaba ante las víctimas como licenciado en Psicología y aseguraba trabajar en el Poder Judicial de Salta. Bajo esa identidad ficticia, ofrecía gestionar el ingreso laboral de las postulantes y les solicitaba el pago de 40.000 pesos para tramitar certificados de antecedentes, además de requerirles currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal destinada a integrar un supuesto legajo. La oferta se difundía a través de redes sociales y WhatsApp, donde alcanzó una amplia circulación.

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Tras entregar el dinero y la documentación, las denunciantes recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios pre-ocupacionales, algunos de ellos con turnos en hospitales.

La postergación sistemática fue la primera señal de alarma. Al presentarse en el área de recursos humanos del Poder Judicial y en otros organismos, las víctimas confirmaron que no existía ninguna convocatoria abierta y que la persona no trabajaba ni ejercía como profesional en esa institución.

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Atraparon a un hombre que estafaba en Salta: ofrecía falsas ofertas laborales para el Poder Judicial y les quitaba dinero
Las falsas ofertas laborales se difundían por redes sociales y WhatsApp, donde el estafador captaba a las postulantes

La UDEC, representada por el auxiliar fiscal Pablo Nieva, formalizó la imputación en audiencia. Durante esa instancia, el acusado fue asistido por un defensor oficial, se negó a declarar y a responder preguntas de la Fiscalía. A través de su defensa, solicitó que la causa sea derivada a mediación penal.

La fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, encuadró provisionalmente los hechos como estafas reiteradas en cuatro hechos en concurso real, al considerar que el imputado habría desplegado maniobras engañosas para inducir a error a las víctimas, obtener dinero y ocasionarles un perjuicio patrimonial. La investigación se inició a partir de las denuncias radicadas entre mayo y junio de este año.

Entre los elementos reunidos constan las denuncias de las damnificadas, la documentación aportada por ellas, conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, un informe del Banco Central de la República Argentina y publicaciones oficiales del Poder Judicial de Salta.

La escala del fraude superó el caso puntual que llegó a la Justicia. Desde el Poder Judicial advirtieron a través de medios locales que los delincuentes utilizaban correos electrónicos con asuntos como “notificación extrajudicial”, “intimación digital”, “aviso de despacho emitido, responda a la brevedad” o referencias a un supuesto “tribunal regional de trabajo”, de acuerdo con la información de pue!.

Los mensajes provenían de cuentas con dominios que no corresponden a ninguna dependencia oficial, como el dominio “@libero.it”, un indicio que permitió detectar el fraude. El estafador llegó incluso a ofrecer facilidades de pago para el desembolso inicial de los 40.000 pesos.

Ante el alcance de la maniobra, el organismo llamó a la ciudadanía a no abrir correos provenientes de dominios no oficiales ni acceder a los enlaces que figuran en esos mensajes, dado que podrían emplearse para el robo de datos personales o la infección de dispositivos. También instó a desconfiar de cualquier pedido de dinero como condición para iniciar trámites laborales y a verificar las búsquedas de empleo exclusivamente a través de los canales oficiales de cada organismo.

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