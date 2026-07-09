Crimen y Justicia

Insólito robo en Saavedra: le rompieron el vidrio del auto para llevarse un oso de peluche gigante

Sucedió este jueves al mediodía sobre la calle Pico. Una cámara de seguridad registró el momento en que el ladrón escapó cargando el enorme muñeco

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Saavedra: le rompieron el auto para robarle un oso de peluche gigante

Un insólito robo quedó registrado por una cámara de seguridad en el barrio porteño de Saavedra. Un delincuente rompió el vidrio de un auto estacionado para llevarse un oso de peluche gigante que estaba en el asiento trasero del vehículo. La maniobra completa duró menos de un minuto.

El hecho ocurrió este jueves pasadas las 12 del mediodía sobre la calle Pico, entre la avenida Lugones y General Acha. Según contó la familia de la víctima, el ladrón destrozó uno de los vidrios del vehículo y escapó con el llamativo botín.

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En el video que encabeza esta nota se observa cómo el sospechoso se acerca al auto con total naturalidad y rompe uno de los vidrios laterales con un movimiento rápido y preciso. Luego se introduce por la ventanilla: queda con medio cuerpo dentro del vehículo y las piernas sobresaliendo hacia el exterior mientras busca el oso de peluche apoyado sobre el asiento trasero.

Una vez que logra sacarlo del vehículo, el delincuente se aleja caminando por la vereda con total tranquilidda, el enorme muñeco colgando de uno de sus brazos, como si nada hubiera ocurrido.

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LADRON DE OSO GIGANTE
El delincuente se dio a la fuga caminando con el peluche en la mano

Al momento del robo, el sospechoso vestía una gorra negra, un buzo oscuro con la inscripción “Everlast” en el pecho, un jean celeste y zapatillas blancas.

Tras el episodio, los familiares del dueño del vehículo difundieron las imágenes con la intención de identificar al responsable del hecho.

Consultadas por Infobae, fuentes de la Policía de la Ciudad señalaron que, hasta la tarde de este jueves, no había ninguna denuncia radicada por el episodio en la Comisaría Vecinal 12A, con jurisdicción en la zona, ni registros de llamados al 911 por un robo en ese lugar.

Antecedentes en la zona

Así detuvieron a los ladrones que le robaron al primo de Gonzalo Higuaín

El episodio ocurrió a unos 700 metros —unas ocho cuadras— de donde, el lunes pasado, dos delincuentes armados le robaron una camioneta al primo del ex futbolista Gonzalo “Pipita” Higuaín, sobre la calle Ramallo al 1900, también en el barrio de Saavedra.

En ese caso, el vehículo fue recuperado pocas horas después gracias al sistema de rastreo satelital y los sospechosos fueron detenidos en Grand Bourg durante un operativo conjunto de la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad.

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