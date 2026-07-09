La lista completa de los nominados a los Premios Pinti

El teatro comercial argentino se prepara para una noche inédita en el Teatro Colón. El lunes 27 de julio, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) celebrará la primera edición de los Premios PINTI, una distinción que apunta a reconocer la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial en Argentina. El evento contará con transmisión en vivo por eltrece y la conducción de Agustín “Rada” Aristarán.
Según informó la AADET, el jurado independiente que definió las nominaciones está integrado por 25 referentes del periodismo, la crítica, la literatura y la cultura. Entre los nombres se encuentran Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Enrique Avogadro y Gabriela Radice.
PUBLICIDAD
El grupo seleccionó los cinco candidatos en cada una de las 19 categorías, abarcando producciones, artistas y equipos creativos que formaron parte de la cartelera entre agosto de 2025 y julio de 2026. AADET detalló que en la gala se anunciarán los ganadores elegidos por este mismo jurado.
La ceremonia sumará cuatro tipos de reconocimientos: las nominaciones a cargo del jurado, los Premios Trayectoria, los galardones a los Espectáculos del Año —determinados por estadísticas de asistencia— y el Premio Favorito del Público, a través de votación online. La organización busca reflejar la diversidad y amplitud de la temporada, integrando distintos criterios en una sola celebración.
PUBLICIDAD
En el rubro Trayectoria, se distinguirá a tres figuras centrales: Moria Casán recibirá el reconocimiento por Actuación Teatral Femenina, Guillermo Francella por Actuación Teatral Masculina y Carlos Rottemberg en Producción Teatral. Según indicó la AADET, se trata de trayectorias que fortalecen el teatro comercial argentino.
Los Espectáculos del Año se definirán por convocatoria de público: El Jefe del Jefe figura como Comedia del Año, Rocky como Mejor Drama o Comedia Dramática y Charlie y la Fábrica de Chocolate como Mejor Musical. Estos premios se otorgan de acuerdo a los registros de asistencia durante el período de elegibilidad, garantizando un criterio objetivo.
PUBLICIDAD
El público también será protagonista. Quienes asistan a las salas podrán votar de manera online por el Espectáculo Favorito del Público, cuyo ganador se anunciará durante la gala. AADET anticipó que las condiciones y la plataforma de votación se darán a conocer en las redes oficiales de los Premios PINTI (@premiospinti).
En el listado de nominados, se destacan producciones como Berlín Berlín, La función que sale mal, Medida por medida (la culpa es tuya), Parlamento y Una navidad de mierda en Mejor Comedia. Para Mejor Drama o Comedia Dramática, el jurado seleccionó El brote, Habitación Macbeth, Imprenteros, Las Hijas y Lo que el río hace. El rubro Musical está integrado por Annie, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Cuando Frank conoció a Carlitos, Hairspray y The Ópera Locos.
PUBLICIDAD
Entre los nombres propios de artistas, figuran Carla Peterson, Fernanda Metilli, Adrián Suar, Luis Brandoni, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Alejandra Radano, Belén Bilbao, Lizy Tagliani, Fer Dente y Sebastián Almada, entre otros. Varios de ellos tienen doble postulación por diferentes trabajos durante la temporada.
En los apartados técnicos y creativos, la terna de Mejor Dirección incluye a Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero por Charlie y la Fábrica de Chocolate, Emiliano Dionisi por El brote, María Marull y Paula Marull por Lo que el río hace, Fer Dente por Hairspray y Natalia Del Castillo por Cuando Frank conoció a Carlitos. Los rubros de coreografía, escenografía, vestuario, maquillaje, iluminación, sonido y producción reconocen el trabajo de equipos que impulsaron los títulos más convocantes del año.
PUBLICIDAD
El proceso de selección contempla la participación del jurado tanto en las nominaciones como en la elección de los ganadores. La premiación busca consolidar los Premios PINTI como una referencia del teatro comercial argentino, integrando la mirada de profesionales y la respuesta del público. Cada detalle, desde la elección del Teatro Colón como sede hasta la transmisión nacional, subraya la apuesta por jerarquizar el sector y consolidar un reconocimiento plural.
La ceremonia del 27 de julio marcará el inicio de una nueva etapa para la escena teatral, en la que la excelencia artística, la convocatoria y la trayectoria tendrán un espacio destacado ante la audiencia nacional. Las novedades sobre la votación y la cobertura de la gala podrán seguirse a través de los canales oficiales de los Premios PINTI y de AADET.
PUBLICIDAD
Todos los nominados, rubro por rubro
Comedia
- Berlín, Berlín.
- La función que sale mal.
- Medida por medida (la culpa es tuya).
- Parlamento.
- Una Navidad de Mierda.
Drama o comedia dramática
- El Brote.
- Habitación Macbeth.
- Imprenteros.
- Las Hijas.
- Lo que el Río Hace.
Musical
- Annie.
- Charlie y la Fábrica de Chocolate.
- Cuando Frank conoció a Carlitos.
- Hairspray.
- The Opera, Locos.
Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
- Chanta.
- El equilibrista.
- Feliz día sutottos.
- Suavecita.
- Un poyo rojo.
Obra de autoría nacional
- Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi.
- El brote de Emiliano Dionisi.
- La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco.
- Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull.
- Pundonor de Andrea Garrote.
Actriz de comedia
- Carla Peterson - Sottovoce.
- Fernanda Metilli - Berlín Berlín.
- Lorena Vega - Sottovoce.
- Pilar Gamboa - Parlamento.
- Verónica Llinás - Una navidad de mierda.
Actor de comedia
- Adrián Suar - Sottovoce.
- Diego Reinhold - La función que sale mal.
- Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín.
- Luis Brandoni - Quién es Quién.
- Maxi de la Cruz - Berlín Berlín .
Actriz de drama o comedia dramática
- Andrea Garrote - Pundonor.
- Julieta Zylberberg - Prima Facie.
- Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria.
- Pilar Gamboa - Las Hijas.
- Valeria Lois - La vida extraordinaria.
Actor de drama o comedia dramática
- Carlos Portaluppi - Druk.
- Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche.
- Luis Machín - La última sesión de Freud.
- Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth.
- Roberto Peloni - El brote
Actriz en musical
- Alejandra Perlusky – Billy Elliot
- Alejandra Radano – Company
- Belén Bilbao – Hairspray
- Julieta Nair Calvo – Annie
- Lizy Tagliani – Annie
Actor en musical
- Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Fer Dente – Company
- Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos
- Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Actriz de reparto
- Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín
- Mónica Raiola – Lo que el río hace
- Paula Kohan – Cuestión de género
- Vane Butera – Company
Actor de reparto
- David Masajnik – Rocky
- Ian Ferreira – Hairspray
- Juan Isola – El Jefe del Jefe
- Marcelo Savignone – Berlín Berlín
- Mariano Saborido – Lo que el río hace
Dirección
- Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Emiliano Dionisi – El brote
- Fer Dente – Hairspray
- María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace
- Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos
Coreografía
- Analía González – Annie
- Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Gustavo Wons – Billy Elliot
- Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo
- Vanesa García Millán – Hairspray
Diseño de escenografía y/o audiovisual
- Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
- José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
- Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
- Tato Fernández – Rocky
Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje
- Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
- Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
- Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
- Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Diseño de iluminación, sonido y/o música original
- Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- David Seldes (Iluminación) – Hairspray
- Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
- Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
- Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
Producción
- Club Media y Olga – Hairspray
- Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín
- MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate
- Preludio y RGB Entertainment – Annie
- Preludio y RGB Entertainment – Rocky
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD