La lista completa de los nominados a los Premios Pinti

Si un premio a la producción teatral merecía tener un nombre emblemático, el de Enrique Pinti es una gran elección (Foto: Carlos Brigo)

El teatro comercial argentino se prepara para una noche inédita en el Teatro Colón. El lunes 27 de julio, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) celebrará la primera edición de los Premios PINTI, una distinción que apunta a reconocer la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial en Argentina. El evento contará con transmisión en vivo por eltrece y la conducción de Agustín “Rada” Aristarán.

Según informó la AADET, el jurado independiente que definió las nominaciones está integrado por 25 referentes del periodismo, la crítica, la literatura y la cultura. Entre los nombres se encuentran Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Enrique Avogadro y Gabriela Radice.

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En el rubro Trayectoria será reconocido el empresario Carlos Rottemberg, además de Moria Casán y Guillermo Francella (Foto: Jose Tetty)

El grupo seleccionó los cinco candidatos en cada una de las 19 categorías, abarcando producciones, artistas y equipos creativos que formaron parte de la cartelera entre agosto de 2025 y julio de 2026. AADET detalló que en la gala se anunciarán los ganadores elegidos por este mismo jurado.

La ceremonia sumará cuatro tipos de reconocimientos: las nominaciones a cargo del jurado, los Premios Trayectoria, los galardones a los Espectáculos del Año —determinados por estadísticas de asistencia— y el Premio Favorito del Público, a través de votación online. La organización busca reflejar la diversidad y amplitud de la temporada, integrando distintos criterios en una sola celebración.

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En el rubro Trayectoria, se distinguirá a tres figuras centrales: Moria Casán recibirá el reconocimiento por Actuación Teatral Femenina, Guillermo Francella por Actuación Teatral Masculina y Carlos Rottemberg en Producción Teatral. Según indicó la AADET, se trata de trayectorias que fortalecen el teatro comercial argentino.

El logo de la flamante distinción creada por la AADET, la entidad que nuclea a los empresarios teatrales y musicales. La iniciativa busca reconocer la excelencia artística y productiva del teatro comercial

Los Espectáculos del Año se definirán por convocatoria de público: El Jefe del Jefe figura como Comedia del Año, Rocky como Mejor Drama o Comedia Dramática y Charlie y la Fábrica de Chocolate como Mejor Musical. Estos premios se otorgan de acuerdo a los registros de asistencia durante el período de elegibilidad, garantizando un criterio objetivo.

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El público también será protagonista. Quienes asistan a las salas podrán votar de manera online por el Espectáculo Favorito del Público, cuyo ganador se anunciará durante la gala. AADET anticipó que las condiciones y la plataforma de votación se darán a conocer en las redes oficiales de los Premios PINTI (@premiospinti).

En el listado de nominados, se destacan producciones como Berlín Berlín, La función que sale mal, Medida por medida (la culpa es tuya), Parlamento y Una navidad de mierda en Mejor Comedia. Para Mejor Drama o Comedia Dramática, el jurado seleccionó El brote, Habitación Macbeth, Imprenteros, Las Hijas y Lo que el río hace. El rubro Musical está integrado por Annie, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Cuando Frank conoció a Carlitos, Hairspray y The Ópera Locos.

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Claudia Piñeyro, Fernando Bravo, Gabriela Radice, tres de los integrantes del jurado

Entre los nombres propios de artistas, figuran Carla Peterson, Fernanda Metilli, Adrián Suar, Luis Brandoni, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Alejandra Radano, Belén Bilbao, Lizy Tagliani, Fer Dente y Sebastián Almada, entre otros. Varios de ellos tienen doble postulación por diferentes trabajos durante la temporada.

En los apartados técnicos y creativos, la terna de Mejor Dirección incluye a Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero por Charlie y la Fábrica de Chocolate, Emiliano Dionisi por El brote, María Marull y Paula Marull por Lo que el río hace, Fer Dente por Hairspray y Natalia Del Castillo por Cuando Frank conoció a Carlitos. Los rubros de coreografía, escenografía, vestuario, maquillaje, iluminación, sonido y producción reconocen el trabajo de equipos que impulsaron los títulos más convocantes del año.

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El proceso de selección contempla la participación del jurado tanto en las nominaciones como en la elección de los ganadores. La premiación busca consolidar los Premios PINTI como una referencia del teatro comercial argentino, integrando la mirada de profesionales y la respuesta del público. Cada detalle, desde la elección del Teatro Colón como sede hasta la transmisión nacional, subraya la apuesta por jerarquizar el sector y consolidar un reconocimiento plural.

La ceremonia del 27 de julio marcará el inicio de una nueva etapa para la escena teatral, en la que la excelencia artística, la convocatoria y la trayectoria tendrán un espacio destacado ante la audiencia nacional. Las novedades sobre la votación y la cobertura de la gala podrán seguirse a través de los canales oficiales de los Premios PINTI y de AADET.

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Todos los nominados, rubro por rubro

Comedia

Berlín, Berlín.

La función que sale mal.

Medida por medida (la culpa es tuya).

Parlamento.

Una Navidad de Mierda.

"Una Navidad de mierda" con un espectador de selección, Leandro Pafredes

Drama o comedia dramática

El Brote.

Habitación Macbeth.

Imprenteros.

Las Hijas.

Lo que el Río Hace.

Musical

Annie.

Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Cuando Frank conoció a Carlitos.

Hairspray.

The Opera, Locos.

"Charlie y la Fábrica de Chocolate", uno de los grandes éxitos de la actualidad en la emblemática avenida Corrientes

Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Chanta.

El equilibrista.

Feliz día sutottos.

Suavecita.

Un poyo rojo.

Obra de autoría nacional

Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi.

El brote de Emiliano Dionisi.

La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco.

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull.

Pundonor de Andrea Garrote.

Actriz de comedia

Carla Peterson - Sottovoce.

Fernanda Metilli - Berlín Berlín.

Lorena Vega - Sottovoce.

Pilar Gamboa - Parlamento.

Verónica Llinás - Una navidad de mierda.

Verónica Llinás

Actor de comedia

Adrián Suar - Sottovoce.

Diego Reinhold - La función que sale mal.

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín.

Luis Brandoni - Quién es Quién.

Maxi de la Cruz - Berlín Berlín .

Actriz de drama o comedia dramática

Andrea Garrote - Pundonor.

Julieta Zylberberg - Prima Facie.

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria.

Pilar Gamboa - Las Hijas.

Valeria Lois - La vida extraordinaria.

Actor de drama o comedia dramática

Carlos Portaluppi - Druk.

Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche.

Luis Machín - La última sesión de Freud.

Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth.

Roberto Peloni - El brote

Luis Machin

Actriz en musical

Alejandra Perlusky – Billy Elliot

Alejandra Radano – Company

Belén Bilbao – Hairspray

Julieta Nair Calvo – Annie

Lizy Tagliani – Annie

Actor en musical

Agustín “Rada” Aristarán – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Fer Dente – Company

Lucas Gerson – Cuando Frank conoció a Carlitos

Oscar Lajad – Cuando Frank conoció a Carlitos

Sebastián Almada – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Actriz de reparto

Dolores Ocampo – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Lucía Adúriz Bravo – Berlín Berlín

Mónica Raiola – Lo que el río hace

Paula Kohan – Cuestión de género

Vane Butera – Company

Actor de reparto

David Masajnik – Rocky

Ian Ferreira – Hairspray

Juan Isola – El Jefe del Jefe

Marcelo Savignone – Berlín Berlín

Mariano Saborido – Lo que el río hace

Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Emiliano Dionisi – El brote

Fer Dente – Hairspray

María Marull y Paula Marull – Lo que el río hace

Natalia Del Castillo – Cuando Frank conoció a Carlitos

Coreografía

Analía González – Annie

Analía González – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Gustavo Wons – Billy Elliot

Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón – Un poyo rojo

Vanesa García Millán – Hairspray

Diseño de escenografía y/o audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín

José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche

Tato Fernández – Rocky

El elenco de Rocky, encabezado por Nico Vázquez (sale como piña) (RS Fotos)

Diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray

Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Diseño de iluminación, sonido y/o música original

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

David Seldes (Iluminación) – Hairspray

Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot

Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

Producción

Club Media y Olga – Hairspray

Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel – Desde el jardín

MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Preludio y RGB Entertainment – Annie

Preludio y RGB Entertainment – Rocky