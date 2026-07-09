Agus Gandolfo y Caro Calvagni juntas en Miami: playa, piscina y reencuentro antes de los cuartos de final del Mundial 2026

La esposa de Lautaro Martínez aprovechó para ir de compras en Miami con los dos niños (Video: Instagram)

Tras el sufrimiento del partido de Argentina contra Egipto en Atlanta, Agus Gandolfo eligió Miami como destino de descanso antes de la próxima cita de la selección. La esposa de Lautaro Martínez se instaló por unos días en la ciudad costera junto a sus hijos, Nina y Theo, y lo mostró todo en sus redes sociales: playa, piscina, compras y momentos en familia, antes de partir hacia Kansas para el partido de cuartos de final ante Suiza. No fue la única: Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, también eligió Miami Beach como parada y lo anunció desde su cuenta de Instagram.

Las imágenes que Gandolfo compartió describen una jornada tranquila y soleada. La primera postal es una foto cenital de su propio cuerpo: luce un conjunto de camisa y short con estampado de camuflaje en tonos tierra, sandalias color canela y una cartera de paja. La sombra de una palmera se proyecta sobre el suelo claro, con la etiqueta de la marca mc2saintbarth en pantalla, lo que sugiere que la imagen fue tomada en el ingreso o la terraza de algún local o espacio de la firma.

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La segunda imagen muestra otra faceta del día: Agus recostada en una reposera de hotel, con un bikini de animal print blanco y negro, anteojos de sol oscuros y una actitud distendida. Frente a ella, uno de sus hijos, con chaleco flotador verde y azul y una malla azul con estampado de peces, se acerca y le toma la mano. El fondo revela el entorno de una piscina de hotel de lujo, con sombrillas blancas cerradas y un edificio de gran altura detrás.

Agus celebró la victoria en Atlanta con un día dedicado al relax

Nina y Theo Martínez caminan descalzos por la arena de una playa en Miami bajo el cielo despejado

La salida a la playa quedó registrada en dos fotos más. En una de ellas, la perspectiva es amplia: la sombra de una palmera ocupa el primer plano, mientras una figura femenina de blanco camina sola hacia el mar en la distancia, con el cielo azul profundo dominando la escena. La segunda foto captura a Nina y Theo de espaldas, caminando descalzos por la arena en dirección al agua. Ella lleva una remera celeste y short blanco; él, una remera negra y bermuda gris. La casilla de guardavidas de Miami, pintada en azul y verde, se distingue a la izquierda del cuadro.

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Además de las fotos de playa y piscina, Agus Gandolfo compartió un video de los pequeños jugando mientras ella recorría uno de los locales de Miami, combinando el tiempo libre con una salida de compras.

La esposa de Nico Tagliafico disfruta de Miami mientras espera por el partido de Argentina ante Suiza (Video: Instagram)

En la misma ciudad, Caro también preparaba su salida hacia la playa. La empresaria grabó un video en la habitación de su hotel antes de partir y lo publicó en sus stories de Instagram. En las imágenes luce un vestido largo de crochet en color lila, con escote en V profundo, tiras cruzadas en la espalda descubierta y aberturas en el frente. El conjunto, de textura artesanal y corte ajustado, es claramente una prenda de playa. Calvagni posa de frente y de espaldas a la cámara, con el pelo recogido en una cola alta y un reloj en la muñeca, en una habitación luminosa y amplia.

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El texto que acompaña las imágenes es directo: “Volvimosssss”, seguido de varios emojis de palmera, con la ubicación etiquetada en Miami Beach. La publicación tiene como música de fondo el tema Godspeed.

Tras un día de relajación, las mujeres se juntaron para disfrutar juntas de la noche de Miami (Instagram)

Al caer la noche, los planes individuales convergieron en una salida conjunta. Gandolfo y Calvagni se juntaron a cenar y ambas publicaron la misma selfie frente al espejo del hall de un hotel, con iluminación cálida y las puertas de un ascensor de fondo. Caro luce un body negro de escote corazón combinado con un short de jean y una cartera tejida en amarillo; Agus optó por un top blanco de escote recto y una minifalda beige con plataformas doradas. Gandolfo acompañó la imagen con el texto “Amiguita” y un emoji de mariposa, mientras que Calvagni eligió escribir “Te extrabaña”.

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