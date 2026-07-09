Panamá

Incumplimiento de garantía acelera las quejas contra agencias de autos en Panamá

Entre carros nuevos y usados los reclamos de los consumidores suman $2 millones

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Vista en diagonal de varios autos nuevos de diferentes colores estacionados en una fila, con etiquetas de precio, observados a través de una valla metálica gris borrosa en primer plano.
El incumplimiento de la garantía continúa siendo el principal motivo de las reclamaciones de los compradores de autos nuevos y de segunda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que va del año se han acelerado las quejas contra las agencias de autos nuevos y usados, sumando 146, por una cuantía de $2,067,149.90.

De la totalidad de las quejas 93 corresponden a agencias de autos nuevos, por un monto reclamado de $1,677,749.06.

El incumplimiento de garantía continúa siendo el principal motivo de las reclamaciones, con 73 casos, lo que según la entidad gubernamental representa el 78.5% del total de las quejas de vehículos nuevos, con una cuantía de $1,426,385.08.

La falta de información con ocho casos, vicio oculto con siete, incumplimiento de servicio con 3 y la devolución de dinero con un caso, así como cobro indebido, estuvieron en la vía de los reclamos presentados por los consumidores.

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En cuanto a la comercialización de autos usados, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) indica en su informe que recibió 53 quejas, por un monto total de $389,400.84.

Las quejas son presentadas ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
Las quejas son presentadas ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Al igual que en los vehículos nuevos, el incumplimiento de garantía encabezó las reclamaciones con 33 casos, equivalentes al 62.3% del total, por una cuantía de $290,393.28.

Le siguieron la falta de información (15 casos), incumplimiento de contrato (2), una por cláusula abusiva, al igual que por devolución de dinero y vicio oculto.

De acuerdo con la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, la Acodeco solo puede atender quejas relacionadas con la venta de vehículos usados cuando estas son presentadas contra agentes económicos dedicados formalmente a esta actividad, y no en transacciones realizadas entre particulares.

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Ante las quejas la entidad recomienda a los consumidores leer cuidadosamente el contrato de compra, exigir información clara sobre las condiciones de la garantía y conservar toda la documentación relacionada con la transacción, incluyendo facturas, contratos y comprobantes de pago.

Asimismo, recuerda que los consumidores pueden presentar sus reclamos a través de los canales oficiales de la institución cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados.

Primer plano de una mano sosteniendo un fajo de billetes de cien dólares estadounidenses, con la efigie de Benjamin Franklin visible
Las quejas son presentadas contra agentes económicos dedicados formalmente a esta actividad, y no en transacciones realizadas entre particulares. (Reuters)

La institución recuerda que, conforme a la Ley 45 de 2007, los proveedores de vehículos nuevos deben otorgar una garantía mínima de un año o 30 mil kilómetros, lo que ocurra primero, la cual debe constar por escrito. Si la garantía del fabricante resulta más favorable, el proveedor está obligado a respetarla.

En el caso de los vehículos usados, la normativa panameña establece una garantía mínima de seis meses o 15 mil kilómetros, también por escrito, y cualquier garantía adicional ofrecida por el agente económico debe quedar debidamente documentada.

Por otro lado, se tiene que las cláusulas abusivas en los contratos de compraventa continúan siendo el principal motivo de reclamación de los consumidores contra las empresas inmobiliarias.

Entre enero de 2020 y mayo de 2026, la entidad recibió 3,348 quejas contra este sector, por una cuantía total de $205,270,281.59, una cifra que refleja la importancia de que los compradores conozcan sus derechos antes de firmar cualquier documento.

De acuerdo con las estadísticas institucionales, las cláusulas abusivas encabezan la lista de reclamaciones, con 885 quejas y una cuantía de $119,613,791.10. Le siguen las solicitudes de devolución de dinero (765 quejas), la falta de información (643), los vicios ocultos (405), el incumplimiento de contrato (306) y el incumplimiento de garantía (225).

Una mano sostiene un modelo de casa de madera y la otra un fajo de billetes de dólar arrugados sobre un fondo gris claro desenfocado.
Se dan reclamos por cláusulas abusivas en los contratos de compraventa con las empresas inmobiliarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la entidad, estos resultados evidencian que muchos conflictos podrían prevenirse si los consumidores revisan cuidadosamente las condiciones contractuales, solicitan toda la información sobre el proyecto inmobiliario y aclaran cualquier duda antes de asumir un compromiso económico que, en la mayoría de los casos, representa la inversión más importante de su vida.

Las estadísticas también muestran que las inmobiliarias mantienen un lugar entre las actividades económicas con mayor número de reclamaciones.

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