Dolor en el fútbol argentino: falleció Fernando Berón, histórico formador de San Lorenzo e Independiente

El comunicado de San Lorenzo sobre la muerte de Fernando Berón

San Lorenzo e Independiente confirmaron durante la tarde de este jueves el fallecimiento de Fernando Berón. El hombre de 59 años fue entrenador interino de ambos combinados en los últimos años, además de desempeñar un rol como director técnico y coordinador en las divisiones juveniles tanto del Ciclón como del Rojo. Tuvo un cargo similar en Barracas Central.

“La familia azulgrana lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Berón. Además de haber sido un excelente profesional cuando estuvo a cargo de nuestras divisiones inferiores, Fernando fue un gran sanlorencista que siempre trabajó por el bien de nuestro club, poniendo los colores azulgranas por encima de todo. Saludamos a su familia y a sus seres queridos. ¡Hasta siempre, Fernando!”, escribió San Lorenzo en sus canales oficiales.

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Algunos minutos más tarde, Independiente se sumó a los mensajes para despedir a Fernando Berón: “Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se ha desempeñado como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras Juveniles. Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos. Que en paz descanses, Fernando”.

Barracas Central, por su parte, le dedicó unas palabras en sus redes sociales. “Con mucho pesar, el Club Atlético Barracas Central lamenta el fallecimiento de Fernando Berón. El coordinador de Divisiones Juveniles llegó al club en junio del 2024 y realizó un gran trabajo de organización y reestructuración de las Divisiones Formativas. Además, tuvo la posibilidad de dirigir al primer equipo ese mismo año frente a Defensa y Justicia. Gracias por tu conocimiento y enseñanzas a los futuros guapos. Que en paz descanses”, escribió la institución en la que trabajó entre 2024 y 2025.

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“La familia de la LPF lamenta el fallecimiento de Fernando Berón y le hace llegar sus condolencias a familiares y amigos”, escribió la Liga Profesional de Fútbol. En los últimos meses se barajó la posibilidad de que Berón regresara a San Lorenzo para trabajar en las inferiores con Walter Perazzo y Martín Saric, dentro de la fórmula presidencia de Marcelo Culotta, quien finalmente se impuso en las elecciones.

Varios futbolistas surgidos de las inferiores de San Lorenzo le dedicaron un mensaje. “Siempre voy a estar agradecido con vos por confiar en mí y por cada charla que tuvimos”, escribió Gastón Hernández. “Siempre agradecido con vos por todo lo que nos brindaste a los más chicos”, sumó Teo Rodríguez Pagano. Ezequiel Cerutti y Agustín Ladstatter fueron otros que subieron un posteo para despedir a Berón.

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El mensaje de Independiente para despedir a Fernando Berón

Su desembarco en el fútbol de San Lorenzo se produjo en 1992. En ese momento estaba al frente de la escuela de fútbol de Ciencia y Labor, club en el que había jugado durante su infancia, hasta que el exentrenador y árbitro Ricardo Calabria, que coordinaba esa institución, decidió llevarlo al club del que es hincha.

En San Lorenzo trabajó en Infantiles, Inferiores, Reserva y Primera. Su primera experiencia como DT interino fue en 2006, antes de la llegada de Oscar Ruggeri tras la salida de Gustavo Alfaro. En aquel único partido, el Ciclón venció 2-0 a Olimpo con goles de Saturnino Cardozo y Osmar Ferreyra.

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Su experiencia más extensa fuera de Boedo estuvo en Independiente, donde fue coordinador de Inferiores entre 2015 y 2021. Allí acumuló cuatro interinatos, siempre acompañado por Claudio González como ayudante de campo.

En el club de Avellaneda, sus primeros dos ciclos fueron en 2015 entre las etapas de Jorge Almirón y Mauricio Pellegrino. Luego dirigió dos partidos en 2016 tras la salida de Pellegrino y antes de la llegada de Gabriel Milito, estuvo seis encuentros en 2019 tras el ciclo de Ariel Holan y antes del arribo de Lucas Pusineri, y tuvo un último interinato en 2021 después de la salida de ese entrenador y antes de la asunción de Julio César Falcioni.

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Durante sus últimos años, incluso estuvo cerca de ser confirmado como técnico principal de Independiente tras la salida de Sebastián Becaccece. Esa posibilidad no prosperó, como tampoco avanzó la idea de integrar una secretaría técnica junto a Ricardo Bochini y Jorge Burruchaga.

Fernando Berón tuvo cuatro interinatos en Independiente

En 2022 volvió a San Lorenzo, el club de sus amores como coordinador de las inferiores. No obstante, tuvo una nueva experiencia en el banco de suplentes mientras se buscaba al sucesor definitivo después de la salida de Pedro Troglio: dirigió cinco partidos, en los que logró dos victorias, dos empates y una caída.

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Durante 2024 y 2025, Fernando Berón estuvo a cargo de las inferiores de Barracas Central. En el Guapo dirigió un partido profesional como interino por la marcha de Alejandro Orfila: cayó 1-0 contra Defensa y Justicia. Rubén Darío Insúa se hizo cargo del puesto posteriormente.

A lo largo de su carrera en la máxima categoría dirigió 17 partidos, siempre como interino, con nueve victorias, cinco empates y tres derrotas. Por otro lado, Berón tuvo una infancia vinculada a la música y al tango por la influencia de su padre, Adolfo Berón, un guitarrista del género que además fue compositor, poeta y cantor.

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