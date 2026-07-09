La tarde de relax de Sofía Jujuy en Miami: bikini, paseo en barco y románticos besos con su novio

Sofía Jujuy compartió una romántica tarde junto a su pareja

Lejos de la polémica por sus festejos en los partidos de Argentina, Sofía Jujuy Jiménez aprovechó el calor estadounidense para vivir una jornada de relax. Fue así como la influencer se trasladó hasta las costas de Miami parra disfrutar del sol y vivir una romántica tarde junto a su novio, Gustavo Hormaechea.

“Las tardes de barquito son una locura y con el capitán de mi barco ni les cuento”, escribió Sofía en su posteo, junto a emojis de risas y un barco, en referencia al divertido momento junto a su pareja. En la publicación, Jiménez también incluyó una serie de fotos que dieron cuenta del detrás de escena. En la primera imagen, la influencer posaba sobre la superficie de la embarcación, arrodillada y con una mano sujetando su pelo oscuro recogido. Además, vestía un bikini blanco con bordes azules y un sol que destacaba como un emblema circular en la parte superior.

PUBLICIDAD

Como si fuera poco, la joven también incluyó un romántico video en el que se filmaba cantando al tiempo que su novio se acercaba por detrás y la besaba. En otra de sus publicaciones, Sofía también agregó un inquietante momento que vivieron a bordo cuando los pasajeros del barco se encontraron con un animal marino: un tiburón. “Ay, chicos, ¿dónde está?”, se la escucha decir a la influencer al visualizar al animal.

Sofía Jujuy Jiménez pasó una jornada de relax en Miami junto a su novio Gustavo Hormaechea (Instagram)

La pareja vivió un momento de tensión a bordo cuando Sofía Jujuy Jiménez advirtió la presencia de un tiburón (Instagram)

La sensual sesión de fotos de Sofía Jujuy en Miami (Instagram)

La influencer compartió en Instagram un paseo en barco en Miami y lo definió como una tarde romántica con Gustavo Hormaechea (Instagram)

Días atrás, Jiménez y Hormaechea vivieron un emocionante momento al reencontrarse. La previa a esa instante fue filmada por la joven en el auto, donde no ocultó los nervios por lo que estaba por suceder: “Estoy muy nerviosa, gente. Quiero gritar. Es que me va a dar algo porque creí que no iba a suceder y de repente está por pasar. Ya llegó, ya aterrizó. Yo no puedo más, a mí se me va a salir el corazón”, dijo entre gritos y risas, y lo documentó todo en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

“Te extrañé mucho mi amor, no puedo creer que estás acá, te amo”, escribió junto al video que muestra un compilado del reencuentro. Allí se los ve en el complejo en el que residen, a los besos y abrazos, sin importar que estén a la vista de todos. “Cuando tenés relación a distancia todo se intensifica”, agregó sobre el video, como si fuera un justificativo a su actitud.

La primera salida incluyó un paseo náutico, disfrutando a pleno del verano en Miami y a la espera de un nuevo partido de la Selección. Si hay o no polémica, seguramente esta vez para Jujuy no será un problema. El hombre en cuestión es Gustavo Hormaechea, empresario oriundo de Salta con quien comenzó el año en pareja. La propuesta de noviazgo llegó durante los festejos de Año Nuevo, rodeados de familia y amigos, y Jujuy la hizo pública de inmediato en sus redes. Desde entonces, la pareja fue creciendo entre viajes y actividades cotidianas y escaló al punto que la modelo aseguró que ambos habían protagonizado una ceremonia simbólica en una iglesia de El Alfarcito, localidad salteña y tierra natal de Hormaechea.

PUBLICIDAD

Sofía Jujuy Jiménez publicó un video en el que su novio la besa durante el paseo náutico en Miami (Instagram)

Jiménez documentó en sus redes el reencuentro con Gustavo Hormaechea y habló de los nervios antes de su llegada (Instagram)

Sofía Jujuy Jiménez contó que la relación a distancia con Gustavo Hormaechea intensifica el reencuentro de la pareja (Instagram)

“No había cura, nada, fuimos a una iglesia muy tierna, nos miramos y le dije que quería que sea la persona que me acompañe de acá al resto de mi vida”, contó. El anillo que lució ese día, con el símbolo del infinito, no fue un regalo de él sino de su propia madre, sumando un ingrediente más a su historia de amor.

Uno de los gestos más llamativos de Hormaechea ocurrió en la boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, en el Palacio Sans Souci. En medio de la fiesta, los novios sorprendieron a sus invitados con un puesto de tatuajes permanentes. Mientras el resto elegía motivos ligados al evento, Hormaechea fue por más: se grabó en el antebrazo la inicial de su novia, una “S”.

PUBLICIDAD