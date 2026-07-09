El gesto de Tim Payne, el jugador más viral del Mundial, con Argentina por el 9 de Julio: “Siempre agradecido”

Tim Payne en la embajada argentina en Nueva Zelanda

El defensor neozelandés Tim Payne y su esposa, Michelle Peters, asistieron a la embajada argentina en Wellington para participar de la celebración por el Día de la Independencia, un gesto que reforzó el vínculo que el jugador construyó con los fanáticos albicelestes durante el Mundial 2026. La visita se produjo a días de que el futbolista viaje a Paraguay para incorporarse a Olimpia, el club que formalizó su contratación el 18 de junio.

“Por siempre vamos a estar muy agradecidos con la comunidad argentina tan linda que nos adoptó como uno de ellos. Fue un gusto poder atender un evento tan especial en celebración de su día nacional”, escribió Peters en sus redes sociales tras la visita diplomática. El mensaje luego fue reposteado por el propio jugador neozelandés.

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El vínculo entre Payne y la comunidad argentina tiene un origen preciso: el influencer Valentín Scarsini, conocido en redes como "El Scarso“, lanzó una campaña para convertir al futbolista menos conocido del Mundial en una figura global. La elección recayó sobre el defensor, que en ese momento tenía apenas 4.715 seguidores en Instagram. La iniciativa se viralizó primero en Argentina y luego en otros países, y en cuestión de días la cuenta del jugador superó los 6 millones de seguidores.

Michelle Peters, la pareja de Tim Payne, fue quien mostró en sus redes sociales la visita a la embajada

El propio Payne reconoció públicamente el fenómeno: “Me estaba preguntando por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu posteo. Agradezco el amor. Gracias, hermano”, le escribió a Scarsini. También publicó un video desde la concentración del seleccionado en Florida en el que agradeció en español e inglés el apoyo recibido.

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Esa exposición digital tuvo su correlato en la cancha. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde Nueva Zelanda e Irán empataron 2-2 en el debut del Grupo G, seguidores de diversas nacionalidades portaron banderas y pancartas con el nombre del defensor. Payne arrancó como titular, mostró nerviosismo en los primeros minutos —un control fallado generó murmullos en la tribuna— aunque se asentó con el correr del partido y tuvo proyecciones al ataque en varias secuencias. Disputó 78 minutos, hasta que el seleccionador Darren Bazeley lo reemplazó por Callan Elliot. “Gracias por venir. Aprecio mucho su apoyo. La atmósfera fue fantástica y estamos deseando que llegue el próximo partido”, declaró Payne tras el encuentro.

El lateral derecho de 32 años, nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland, llega a Olimpia desde el Wellington Phoenix de la primera división australiana. En la temporada 2025/2026 acumuló 14 partidos, 867 minutos, 12 titularidades y 5 asistencias, sin tarjetas amarillas ni rojas. Su valor de mercado ronda los USD 350.000. Antes del Wellington Phoenix, Payne tuvo pasos por el Blackburn Rovers de Inglaterra, donde se profesionalizó, y por el Portland 2 de la MLS Next Pro entre 2015 y 2016. Suma más de cincuenta partidos con la selección neozelandesa, que regresó a una Copa del Mundo después de 16 años.

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Olimpia, dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, confirmó el fichaje a través de su cuenta de X con el mensaje: “Del otro lado del mundo, al club más glorioso del Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, TIM!” El club llega al acuerdo en un momento de forma: acaba de consagrarse campeón del Torneo Apertura de Paraguay y avanzó directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras liderar el Grupo G con 13 puntos, por delante de Vasco da Gama de Brasil, Audax Italiano de Chile y Barracas Central de Argentina. En esa instancia, Payne podría enfrentarse a River, Boca, Tigre o Lanús.