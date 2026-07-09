El Ministerio de Salud de Guatemala reclasificó los reportes de sarampión y elevó el total a 27,145 casos

Una infografía detalla los 27.145 casos confirmados de sarampión en Guatemala tras la reclasificación oficial, con datos de contagio, letalidad y avance de la vacunación hasta el 5 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala reclasificó los casos de sarampión y elevó a 27,145 el total de confirmados hasta el 5 de julio de 2026, aunque el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sostiene que la transmisión no aumentó y que la tendencia del brote sigue a la baja tras el pico de las semanas 15 y 16.

La actualización incorpora tres categorías de confirmación: laboratorio, nexo epidemiológico y criterio clínico, todas contadas dentro del acumulado nacional.

La mayor carga del brote se concentra en la región central del país. El departamento de Guatemala registra la incidencia más alta, con 272.8 casos por cada 100,000 habitantes, seguido por Sololá con 269.3 e Izabal con 252.5.

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El nuevo desglose muestra que 7,489 casos, el 27.6%, fueron confirmados por laboratorio; 3,054, el 11.3%, por nexo epidemiológico; y 16,602, el 61.2%, por criterio clínico. Según el MSPAS, los cambios responden a una presentación “más precisa” de la información y explican el incremento del total acumulado sin que eso implique una expansión reciente de la transmisión.

La clasificación por laboratorio se basa en pruebas de sangre que detectan inmunoglobulina M, IgM, o en pruebas moleculares PCR en muestras de nariz, garganta u orina, con registros de la Dirección de Laboratorio Nacional de Salud.

Los casos por nexo epidemiológico corresponden a personas con síntomas y vínculo directo con un caso ya confirmado, mientras que los clínicos reúnen cuadros compatibles con sarampión en un contexto de brote activo, aun sin prueba disponible.

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Residentes guatemaltecos aguardan en fila para recibir atención médica frente a un cartel que señala el 63% de los contagios de sarampión en el país afecta a adultos de 15 a 39 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adultos de 15 a 39 años concentran 63% de los contagios confirmados

El grupo de 15 a 39 años reúne 63% de los casos confirmados. El tramo de 20 a 29 años suma 10,067 contagios y el de 30 a 39 años, 4,556, por encima de cualquier otro segmento etario.

Los bebés menores de un año siguen siendo, de todos modos, el grupo con mayor riesgo. En ese segmento se contabilizan 2,477 casos, con una tasa de mortalidad de 2.82 por cada 100.000 menores de un año, 20 veces superior a la de la población general, y una letalidad de 0.40%, equivalente a cuatro de cada 1,000 confirmados.

El riesgo dentro de ese grupo aumenta a partir de los cuatro meses de edad. Entre los menores de un año con mes de edad calculable, los casos suben de 181 a los tres meses a 199 a los cuatro, 236 a los cinco y 190 a los seis, en un contexto en el que la vacuna del esquema regular inicia a los 12 meses y, por el brote, se aplica una dosis cero desde los seis meses.

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El antecedente vacunal aparece como uno de los datos más relevantes del brote. El 67.3% de los casos confirmados no tenía vacunación previa, 25.4% figura como desconocido y solo 4.1% había sido vacunado; otro 3.1% era no elegible por edad.

La jornada nacional abarca desparasitación y prioriza la inmunización infantil, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y Unicef (Foto cortesía Ministerio de Salud y Asistencia Social)

El brote deja 26 muertes y la mayoría de los fallecidos eran menores o personas con condiciones previas

El país reporta 26 fallecidos y una letalidad general de 0,10%, cerca de uno por cada 1,000 casos confirmados. La Comisión Nacional clasificó 25 de esas muertes como atribuibles al sarampión, mientras que en un caso aún no hay datos completos registrados.

Entre esos 25 fallecidos atribuidos, 13 eran mayas, 10 ladinos mestizos y dos no tenían dato registrado. En vacunación, 15 no estaban vacunados, seis tienen antecedente desconocido y cuatro no eran elegibles por edad.

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El perfil individual de las muertes muestra una alta presencia de bebés demasiado pequeños para completar su esquema, recién nacidos con contagio materno durante el embarazo y pacientes con condiciones previas como cardiopatías congénitas, parálisis cerebral, inmunocompromiso, diabetes, enfermedad renal crónica o embarazo. Entre los casos informados figuran menores de días o meses de vida en Quiché, Sololá, Totonicapán y Guatemala, además de adultos jóvenes y de mediana edad en departamentos como Izabal, Quetzaltenango y Sacatepéquez.

La respuesta sanitaria supera 1.4 millones de dosis aplicadas

La campaña de vacunación acumula 1,469,740 dosis administradas al 29 de junio de 2026, entre la respuesta al brote y el esquema regular. Ese total incluye 65,411 dosis cero aplicadas a lactantes de seis a 11 meses, 297,217 dosis del esquema regular para niños de 12 meses a menores de siete años y 1,107,112 dosis en la población de siete a menores de 50 años.

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El MSPAS precisa que en el último grupo se incluyen esquemas atrasados, grupos de riesgo, vacunación de contactos directos de casos sospechosos y confirmados, y la campaña de contención iniciada el 11 de mayo. La actualización oficial insiste en que un solo caso basta para mantener activo el brote mientras existan personas susceptibles sin vacunar.