Brutal choque en Panamericana: dio marcha atrás, chocó contra otro auto y dos personas resultaron heridas

Brutal choque en Panamericana: dio marcha atrás, chocó contra otro auto y dejó dos heridos

Un insólito choque se registró este martes en la Autopista Panamericana cuando un vehículo comenzó a dar marcha atrás en medio de la vía y chocó contra otro auto que circulaba por el carril rápido. El incidente dejó dos heridos, de los cuales uno tuvo que ser trasladado.

Según pudo saber Infobae, el incidente se registró a la altura del kilómetro 40 del ramal Campana, sentido a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de la localidad bonaerense de Benavidez.

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Si bien todavía el incidente es investigado, las primeras hipótesis apuntan a que la mujer que manejaba una camioneta intentó volver a una salida que quedaba unos metros más atrás.

Un brutal accidente en Panamericana dejó dos heridos

Todo quedó registrado por un grupo de personas que cruzaban el puente hasta que advirtieron que una camioneta Honda CR-V, conducida por una mujer de 44 años, estaba yendo marcha atrás por el carril central de la autopista. Primero, dos vehículos lograron esquivar el coche que estaba haciendo la maniobra imprudente, hasta que en un momento comenzó a invadir el canal rápido de la vía. Allí fue que se estrelló con un Volkswagen Vento que venía de frente, donde manejaba un hombre de 49 años.

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Si bien se llevó a cabo un operativo en la zona para quitar los autos que afectó al carril central y al rápido, a las pocas horas se retiraron los restos de los vehículos involucrados y se liberó la calzada.

De acuerdo con lo que informó Autopistas del Sol, efectivos de la policía, personal de seguridad vial y una ambulancia actuaron en el sitio del siniestro.

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En tanto, según fuentes policiales, la mujer tuvo que ser atendida y trasladada, ya que se encontraba en estado de shock, pero sin riesgo de vida. Mientras que el otro conductor fue atendido en el lugar.

Una nena murió y otras tres personas resultaron heridas tras un violento choque en Panamericana

Dos semanas atrás, la autopista Panamericana fue escenario de un trágico accidente donde una nena murió luego de que el auto en el que viajaba con sus padres, ambos de 27 años, fuera chocado por una camioneta.

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Fuentes oficiales indicaron a Infobae que todo ocurrió a la altura del kilómetro 31, antes del empalme con la ruta 197. Fue poco después de las 6, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. El vehículo en el viajaba la niña, un Volkswagen Gol de color negro, sufrió un desperfecto mecánico y quedó estacionado en el medio de la autopista.

Según indicaron, el conductor del Gol fue identificado como Juan Manuel Toloza, de 27 años y domiciliado en José León Suárez, quien viajaba acompañado por su pareja Camila Martínez y su hija Ainoa, de apenas dos años.

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Choque en Panamericana

Tras sufrir la falla, el auto de la familia quedó detenido sobre el segundo carril rápido, hasta que fue embestido por una camioneta Renault Captur conducida por Gustavo Ariel González Zapata, un hombre de 49 años con domicilio en la localidad de Escobar.

El impacto provocó el fallecimiento en el lugar de Ainoa y lesiones graves a su mamá, quien fue trasladada de urgencia al hospital de Pablo Nogués. El parte médico indica que presenta fractura de pelvis y compromiso en el vaso, aunque permanecía consciente al momento del ingreso.

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Por su parte, Toloza y González Zapata fueron derivados al Hospital de Pacheco, ambos con lesiones leves.

El procedimiento fue coordinado por personal de la Comisaría 5° de El Talar (Tigre) y la intervención judicial quedó a cargo de la fiscal Karina Bianchi.

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En el lugar trabajó personal de Bomberos y de Autopistas de Sol. Según se observa en las imágenes captadas por el canal de noticias LN+, se derramó una importante cantidad de aceite sobre el asfalto. Trabajó personal de Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires.

La causa fue caratulada por la fiscalía como homicidio culposo y el imputado fue el conductor de la camioneta Renault Captur.