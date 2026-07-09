Techint y Sacde volvieron perder un contrato en Vaca Muerta: una empresa italiana y el dueño del Inter Miami les ganaron una licitación millonaria

El proyecto de exportación de GNL adjudicado a Pumpco y Bonatti contempla dos ductos de 527 kilómetros desde Vaca Muerta hasta Sierra Grande (Reuters)

El consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la local Contreras Hermanos logró la adjudicación para construir el gasoducto más extenso de la historia argentina, una infraestructura valuada en 1.200 millones de dólares que forma parte del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) impulsado por YPF, ENI y XRG, brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc. La obra conectará el corazón de Vaca Muerta con el puerto de Sierra Grande, en Río Negro, y representa un hito en el desarrollo de la industria energética del país.

La definición de la licitación introdujo un mecanismo inédito en el sector argentino: un sistema de subasta inversa electrónica enfrentó a dos finalistas que ofrecieron sus propuestas a la baja sin conocer la oferta de su competidor ni la certeza de que el rival seguía en carrera. Este modelo eliminó la influencia de la trayectoria local y priorizó el precio, según reconstruyeron fuentes del sector. La oferta ganadora se fijó en 1.200 millones de dólares para dos ductos de 527 kilómetros, uno de gas de 48 pulgadas de diámetro y otro poliducto de 24 pulgadas.

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Jorge Mas, empresario cubanoamericano y propietario del club Inter Miami donde juega Lionel Messi, lidera Pumpco a través de la compañía matriz MasTec, una de las principales constructoras de ductos de Estados Unidos, con ingresos anuales aproximados de 14.300 millones de dólares. La adjudicación de esta obra marca la primera incursión exitosa de Pumpco en el mercado argentino, tras tres intentos previos en los que no logró imponerse en licitaciones vinculadas a otras infraestructuras energéticas del país.

Por su parte, el Grupo Techint-Sacde, presidido por Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, sumó su segunda derrota consecutiva en procesos de licitación ligados al desarrollo de megaproyectos de exportación de hidrocarburos en Vaca Muerta. En esta ocasión, perdió por una diferencia del 15% en el precio ofertado, pese a haber sido uno de los dos únicos consorcios locales habilitados a competir junto a oferentes internacionales. Semanas antes, la misma sociedad quedó fuera de la construcción del ducto de la iniciativa SESA, otro proyecto relevante para la exportación de GNL.

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Paolo Rocca, presidente de Techint, sumó una nueva derrota en la competencia por licitaciones clave de infraestructura energética en Vaca Muerta (@nachomartinfilms )

La obra adjudicada conecta la Meseta Buena Esperanza, en el centro de Vaca Muerta, con Sierra Grande, localidad que albergará la terminal marítima de exportación. Ambos ductos correrán en paralelo a lo largo de 527 kilómetros, con capacidades técnicas que superan a las del gasoducto Perito Moreno y al proyecto de Southern Energy (SESA), que avanza de manera independiente en la misma región. El ducto de gas, de 48 pulgadas, se erige como el de mayor diámetro construido en el país hasta la fecha.

El proceso de licitación arrancó con cerca de siete empresas y consorcios, pero el filtro técnico redujo la competencia a dos finalistas. A través del sistema digital, YPF fijó un tope máximo de oferta y, desde ese punto, los dos consorcios pujaron a la baja. Ninguno conocía el monto que presentaba el otro ni si su competidor continuaba activo en la subasta. Fuentes consultadas calificaron el resultado como “el monto más competitivo” posible para el proyecto, derivado de la presión ejercida por la competencia internacional.

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De acuerdo con lo informado por fuentes del sector, la decisión final de inversión (FID) para el proyecto aún está pendiente y podría resolverse a finales de este año o a comienzos de 2027. La adjudicación definitiva del contrato se firmaría entre 20 y 30 días después de la notificación formal recibida por el consorcio ganador. Mientras tanto, el consorcio YPF-ENI-XRG avanza en la preparación de los pliegos para licitar los materiales, incluyendo los caños de ambos ductos, cuya adjudicación se espera en los próximos meses.

La presencia de empresas internacionales sin experiencia previa en la construcción de infraestructura energética en Argentina modificó el mapa competitivo. Tanto Pumpco como Bonatti se asociaron con Contreras Hermanos para el diseño e ingeniería del proyecto, aunque la firma local no pudo presentarse como oferente principal porque la licitación fue exclusivamente internacional. Contreras Hermanos solo pudo participar como socio técnico y de apoyo.

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Jorge Mas y David Beckham hablan antes de un partido del Inter Miami (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

La creciente entrada de oferentes internacionales provocó una baja en los costos finales de las obras energéticas relacionadas con Vaca Muerta. Diversas voces del sector remarcaron que la competencia internacional “le hizo bien a la Argentina”, en referencia a la reducción de precios observada en las últimas licitaciones. Este fenómeno desafía a los proveedores locales tradicionales, que enfrentan a nuevos jugadores capaces de soportar esquemas de rentabilidad diferentes y acceder a estructuras de costos más flexibles.

Para Pumpco, la adjudicación del gasoducto significó el primer éxito después de intentos fallidos en otros proyectos clave: la reversión del gasoducto norte, la construcción del oleoducto VMOS y el ducto financiado por SESA. En todos esos casos, la sociedad Techint-Sacde logró imponerse en la competencia. La victoria actual representa un cambio de tendencia en el acceso de actores extranjeros al mercado de infraestructura energética argentino.

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El formato de subasta inversa ciega implementado por YPF para esta licitación eliminó factores como la trayectoria previa, las sinergias logísticas con otras obras en curso o la relación histórica con el operador. El proceso se centró exclusivamente en la variable económica, empujando a los concursantes a sostener el precio más bajo sin información sobre la oferta rival. Esta modalidad plantea un desafío estructural para las empresas locales, que disponen de márgenes de maniobra más acotados frente a las grandes constructoras internacionales.

El desarrollo de los dos grandes proyectos de exportación de GNL en Vaca Muerta, tanto el de SESA como el de YPF-ENI-XRG, avanza de manera independiente y con financiamiento propio. Ambos comparten el mismo corredor geográfico y enfrentan desafíos técnicos similares, pero mantienen estructuras de contratos, ingeniería y financiamiento separadas. El ducto adjudicado a Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos discurrirá en paralelo al que semanas antes SESA adjudicó al consorcio Víctor Contreras y a la italiana Sicim.

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La competencia internacional y el nuevo sistema de subasta impulsaron una reducción en los costos de las obras de infraestructura energética en el sur argentino (Reuters)

La magnitud de la obra, con 527 kilómetros de extensión y un diámetro récord para el tramo de gas, da cuenta del cambio de escala en los proyectos de exportación asociados a Vaca Muerta. Hasta hace pocos años, la producción de la cuenca neuquina se destinaba principalmente al abastecimiento interno y a exportaciones limitadas a países vecinos. La consolidación de estos desarrollos, junto al oleoducto VMOS y la ampliación del gasoducto Perito Moreno, apunta a transformar la región en un polo exportador de hidrocarburos con destino a mercados de Europa y Asia.

El proceso de adjudicación de la obra civil representa solo una de las etapas del proyecto global. La provisión de los caños que compondrán ambos ductos aún debe definirse, y según fuentes del sector, la licitación para ese segmento comenzará hacia fin de mes. En iniciativas anteriores, esta instancia generó tensiones con la industria local, como sucedió cuando Tenaris quedó fuera frente a oferentes internacionales tanto en el gasoducto de SESA como en la obra civil de Argentina LNG.

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La participación de Bonatti, la otra firma extranjera que integra el consorcio ganador, permite ampliar el alcance internacional de la obra. Junto a Pumpco y con el respaldo técnico de Contreras Hermanos, el grupo se prepara para asumir la ingeniería y ejecución del proyecto una vez que reciba la aprobación definitiva. Si la decisión final de inversión resulta favorable, Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos quedarán a cargo de una obra destinada a fortalecer la infraestructura de exportación energética del sur argentino.

El impacto de la competencia global en el sector energético argentino, la modificación de los esquemas de licitación y la consolidación de nuevos actores en el segmento de infraestructura marcan el ritmo de un proceso que redefine el mapa de proveedores y constructoras. El consorcio adjudicatario emerge como protagonista en la transformación de la cuenca de Vaca Muerta, mientras la industria energética nacional busca posicionarse en el escenario internacional.

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