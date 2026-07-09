Ataque narco en San Martín: balearon a un chico de 21 años a metros de una plaza y hay tres detenidos

La policía detuvo a tres personas y secuestró armas, drogas y dinero

La policía bonaerense detuvo en las últimas horas a tres sospechosos acusados de perpetrar un nuevo ataque narco en el partido bonaerense de San Martín. Se trata de Brisa Ayelén Rojas (27), Daniel Vicente Benítez (38) y Santiago Augusto Salinas (31), acusados de haber baleado a un chico de 21 años el pasado 25 de junio a metros de una plaza local.

La investigación comenzó cuando la víctima llegó al hospital local con heridas de arma de fuego en el antebrazo izquierdo y el abdomen. Según declaró ante las autoridades, las lesiones se produjeron en la avenida Constituyentes, cerca de la plaza Güemes, donde fue emboscado por ocupantes de un automóvil que intentaron robarle.

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Por su relato, los investigadores identificaron una posible relación entre el ataque y el tráfico de drogas en la zona. Así, delinearon su principal hipótesis en un ataque narco y ordenaron una serie de medidas para individualizar a los sospechosos.

Un operativo policial en San Martín incautó dosis de estupefacientes, fajos de billetes y armamento de fuego a tres detenidos.

Las tareas permitieron reunir pruebas que conectaron definitivamente a los involucrados con la comercialización de estupefacientes. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°16 (UFI 16), que solicitó y obtuvo cuatro órdenes de allanamiento para intervenir en diferentes domicilios de San Martín, donde dieron con los tres presuntos autores del ataque.

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Durante los operativos, la policía bonaerense también secuestró una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros (serie X05723Z), dos pistolas Browning 9 milímetros con numeración suprimida, 2.000 dosis de cocaína, 50 envoltorios de marihuana, teléfonos celulares y 401.000 pesos en efectivo.

Las armas y la droga incautadas serán sometidas a peritajes, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

La causa fue caratulada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lesiones por arma de fuego y tenencia ilegal de armas de guerra.

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Los tres detenidos permanecen a disposición de la justicia a la espera de nuevas diligencias. La UFI 16 supervisa el avance de la investigación y analiza posibles vínculos de los imputados con otras causas abiertas en la zona.