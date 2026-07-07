Se conocieron más detalles sobre la muerte del instructor de vuelo que cayó de su avioneta en Córdoba

Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, falleció el sábado por la tarde

A días del trágico episodio ocurrido en la provincia de Córdoba, donde un instructor de vuelo murió tras caer al vacío desde una aeronave en pleno vuelo, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre sus últimos minutos de vida. La causa es investigada por la Justicia Federal.

Según informaron medios locales, la víctima fue identificada como Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, quien falleció el sábado por la tarde mientras realizaba un vuelo de instrucción en Toledo junto a una alumna de 22 años.

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De acuerdo con La Voz, el instructor le habría cedido los controles de la aeronave a la joven y, segundos después, abrió la puerta del avión para arrojarse al vacío. La estudiante logró mantener el control de la aeronave y aterrizarla de manera segura.

Eduardo Álvarez, director de la escuela Flying Parrot Córdoba, reconstruyó: “En un momento él le dice que mantenga el vuelo. Se saca sus auriculares, acomoda sus elementos, su celular, se saca el cinto y abre la puerta y se tira”.

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En declaraciones a La Voz en Vivo, el directivo precisó que la mujer envió un mensaje informando sobre la situación y procedió aterrizar en la pista por su cuenta.

Alrededor de las 18 horas del sábado, los efectivos acudieron al sitio tras recibir un llamado de emergencia. Encontraron el cuerpo de Bertazzo, quien trabajaba en el instituto desde 2022, en un sector rural.

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El piloto había asistido a una consulta médica previamente

“Es un episodio muy triste. Era un ser humano espectacular, lamentablemente tenemos que decir que él no esta más, su psiquis le ganó en la situación que estaba atravesando”, lamentó Álvarez.

El directivo comparó el hecho con “abrir la puerta de un auto a 300 km/h”. En ese sentido, sostuvo que la joven -quien ya poseía licencia de piloto- pensó en un principio que se trataba de una broma y que el instructor tenía puesto algún tipo de elemento de seguridad.

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La familia de Bertazzo advirtió, según el relato de Álvarez, que el piloto había asistido a una consulta en un hospital psiquiátrico la semana pasada.

La avioneta en la que el joven daba clases

El director del instituto describió a Bertazzo como “una bella persona, con una gran sonrisa, conceptos claros de vida” y aseguró que se encontraban consternados por lo sucedido el pasado fin de semana.

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En declaraciones a Todo Noticias, recordó que durante su última conversación se dieron un beso y un abrazo, tal como lo hacían habitualmente. Luego partió con sus alumnos, “con su alegría de siempre. Bien vestido, afeitado, impecable”

Y sostuvo: “Tomó esta decisión trágica a bordo de una aeronave con una persona a su lado. No hay forma de pensarlo o de entenderlo, pero la mente humana es tan compleja".

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Álvarez también preciso que, al momento de descender con la avioneta, la joven se encontraba “totalmente en shock” y seguía creyendo que Leandro estaba haciendo una broma: “‘No entiendo por qu˙é hizo eso’, decía”.

Tras recibir el testimonio de la alumna, el hombre emprendió rápidamente el vuelo con el objetivo de hallar a Bertazzo. Tras sobrevolar la zona durante unos 15 o 20 minutos, identificó el punto exacto del incidente.

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Así, comunicó las coordenadas a las autoridades, que organizaron el envío de la Patrulla Rural Centro y de un servicio de emergencias. Al llegar, los médicos verificaron que Bertazzo ya no tenía signos vitales.

“Hay una relación alumno-instructor muy íntima en el sentido profesional, pero ninguno de los que volaron, ni de los que lo vimos, pudimos detectar que él iba a tomar esa decisión de arrojarse de una aeronave. Evidentemente, había algo”, concluyó.

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La causa quedó a cargo de la Justicia Federal de Córdoba, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho. A la investigación también se sumará la Junta de Seguridad del Transporte.